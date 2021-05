Nå er Sverige på smittetoppen i EU- og EØS-land

Åpnede uterestauranter og butikker, færre restriksjoner: Landene i Europa har enten begynt eller forbereder seg på en forsiktig gjenåpning igjen, idet de går mot en sommer de håper kan bli mer normal enn vinteren har vært.

Men hvordan står det egentlig til med smittetrykket i Europa nå?

Selv om de fleste land ser en nedadgående smittetrend, har de fleste land et høyere smittetrykk enn Norge akkurat nå, ifølge statistikken fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (Se egen liste over landene nederst i artikkelen).

[ Hvorfor blir noen få smittet tross vaksine? Og forklaringen på hvorfor problemet trolig vil bli mindre (+) ]

Spiser ute i Roma

Oversikten fra EU-organet ECDC viser antall registrerte tilfeller per 100.000 innbyggere i EU- og EØS-land over en periode på 14 dager. Kun fire land i denne oversikten hadde lavere smittetrykk enn Norge de to siste ukene i april: Malta, Portugal, Finland og Island. På oversikten hadde Norge 111 tilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene i april.

Typiske ferieland i sør, som Hellas, Italia og Spania, har alle et høyere smittetrykk enn Norge, med henholdsvis 290, 292 og 236 per 100.000 – men tallene går riktig vei, ifølge Worldometers.

Italia har lettet på restriksjonene og tillater nå uteservering på barer og restauranter. Her fra Roma i slutten av april. (GUGLIELMO MANGIAPANE/Reuters)

Oversikten fra ECDC har ikke med land som ikke er med i EU eller EØS, og har for eksempel dermed ikke med Storbritannia. Men tall fra den britiske regjeringen viser at Storbritannia ligger bedre an enn samtlige EU- og EØS-land: Landet hadde kun 22 tilfeller per 100.000. De britiske tallene er hentet fra en sjudagersperiode, mens ECDCs tall er hentet fra en 14-dagersperiode.

Storbritannia har nylig avsluttet en svært streng og langvarig nedstengning, og ligger dessuten svært godt an med vaksinering, siden over 50 prosent der har fått første dose.

Smittetall må alltid leses med det forbehold at det avhenger av hvor mange som testes.

[ Erklærte seier over viruset - så eksploderte det i India. Hva skjedde? ]

– Store mørketall i Sverige

Sverige, som har det nest høyeste smittetrykket på statistikken, har 691 tilfeller per 100.000 innbyggere, ifølge oversikten. Bare øya Kypros, som har under 900.000 innbyggere, hadde flere per innbygger: 1.145 per 100.000.

Sverige nådde denne uka den dystre milepælen med over en million smittede totalt i pandemien. Det er en tidel av befolkningen på 10 millioner. Men mørketallet er trolig enda større, tror Folkhälsomyndigheten i Sverige. De gjør undersøkelser rundt antistoffer som kan tyde på at hele 20 prosent av Sveriges befolkning har hatt koronaviruset, opplyser avdelingssjef Karin Tegmark Wisell i Folkhälsomyndigheten, ifølge avisen Dagens Nyheter.

Sverige har hatt langt mildere restriksjoner enn de fleste europeiske land. I Stockholm er for eksempel serveringssteder åpne, også med alkoholservering, men med blant annet begrensede åpningstider.

Smittetallene har begynt å gå forsiktig ned i Sverige, men er fortsatt høye.

– Smittespredningen er høy, men det finnes håp om at vi skal klare å snu kurven, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektør, Johan Carlson, torsdag denne uka.

– Smitten kan snu allerede i midten av mai, og epidemien kan ebbe ut i løpet av sommermånedene, sa Carlson om det mest optimistiske av tre scenarioer myndigheten la fram.

Sveriges regjering fastslo i slutten av april at det ikke var aktuelt å lette på restriksjonene ennå, men har bedt Folkhälsomyndigheten sette tydelige krav for en gjenåpningsplan innen 12. mai.

– Det kommer til å handle om en gradvis avvikling der vi begynner med de tiltak som det er minst risiko å ta bort, sa statsepidemiolog Anders Tegnell.

[ Ser nytt mønster: Flere yngre alvorlig covid-syke nå ]

---

Smittetrykket i Europa

Antall registrerte smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 16 og 17 i EU og EØS-land pluss Storbritannia, i synkende rekkefølge:

Kypros: 1145

Sverige: 691

Kroatia: 673

Nederland: 606

Litauen: 576

Frankrike: 538

Slovenia: 456

Latvia: 441

Belgia: 391

Luxemburg: 390

Estland: 388

Tyskland: 327

Ungarn: 316

Østerrike: 315

Tsjekkia: 298

Italia: 292

Hellas: 290

Polen: 290

Liechtenstein: 289

Bulgaria: 270

Spania: 236

Danmark: 176

Romania: 141

Slovakia: 131

Irland: 127

Norge: 111

Malta: 63

Portugal: 60

Finland: 55

Island: 42

Storbritannia: 22 *

Kilde: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (minus Storbritannia). * Kilde Storbritannia: Den britiske regjeringens nettside: gov.uk. Tallene i Storbritannia gjelder en periode for 7 dager, ikke 14, som resten.

---