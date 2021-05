Ser nytt mønster: Flere alvorlig covid-syke er yngre nå

Midt i tragedien som utspiller seg i India, der kapasiteten på sykehusene er sprengt og mange ikke får behandling, rapporterer eksperter om en urovekkende utvikling: Alderen på de alvorlig syke.

– I oktober og november var det flest eldre mennesker, nå er det stort sett personer i 30-årene, sier dr. Sumit Ray, leder for avdelingen for intensivbehandling ved Holy Family Hospital, ifølge Quartz India.

Blant disse yngre pasientene er det mange som enten også har diabetes, fedme eller lavt stoffskifte, sier han. Andre rapporterer om yngre folk som ellers har vært helt friske, som får alvorlig covid-sykdom.

65 prosent under 45 år

Flere leger ved sykehus i Delhi sier de ser flere yngre pasienter nå enn i fjor. Også andre eksperter flere steder i landet bekrefter at mønsteret ser ut til å ha endret seg, skriver The Times of India.

Dr. Maharshi Desai, som er ekspert på intensivbehandling og medlem av landets ekspertgruppe på covid-19, sier at befolkningen som er i yrkesaktiv alder, mellom 25 og 60 år, nå utgjør en større del av pasientgruppen enn tidligere i epidemien.

Man vet ikke om man ser denne tendensen fordi det er så mange som er smittet at det også fører til at flere yngre blir svært syke, eller om man blir mer syk av den indiske varianten, som nå antas å stå for en stor del av tilfellene. Det kan være en kombinasjon.

– Det har definitivt å gjøre med at virusets profil har endret seg, og også med det faktum at da restriksjonene slapp opp, var det denne gruppen som i størst grad gikk ut og ble smittet. Det kan også være at det at flere eldre er vaksinert gir dem større beskyttelse, sier Desai til The Times of India.

Samtidig er det såpass få som er vaksinert, også blant eldre, at man ikke vet om det gir noen stor effekt ennå som kan forklare forskjellen.

I Delhi er tendensen bekreftet av myndighetene.

– Rundt 65 prosent av covid-pasientene er under 45 år, sa Delhis sjefminister Arvind Kejriwal på en pressekonferanse i midten av april.

– Jeg vil be alle de unge om bare å gå ut dersom det er nødvendig, sa han.

Selv om tallene på smittede og døde har skutt i været i India de siste ukene, er det trolig bare toppen av isfjellet, har flere påpekt. Trolig er det enorme mørketall på døde, på grunn av manglende registrering. Det er trolig også svært mange som er smittet som ikke tester seg eller blir registrert.

Sett også i Brasil

En lignende utvikling har man sett i Brasil, som også er svært hardt rammet. Brasil har sin egen variant av koronaviruset som er blitt utbredt.

En studie nylig fra Brasils forening for intensivmedisin viste at flertallet av intensivpasientene i Brasil nå er under 40 år. Man vet ikke årsaken, men en teori er at den brasilianske virusvarianten er en viktig årsak.

En studie i Brasil har sammenlignet dødsratene i den hardt rammede byen Manaus i april og mai 2020 med bølgen i januar 2021. Den viser at dødsraten var 2,7 ganger høyere i andre bølge enn i første bølge blant personer mellom 20 og 39, men bare 1,15 ganger høyere i befolkningen før øvrig.

– Dersom overbelastning av helsevesenet var grunnen til at dødsraten økte, ville det være logisk å vente at økningen ville være lik for ulike aldere, sier André Ricardo, epidemiolog og en av studiens forfattere, til British Medical Journal.

