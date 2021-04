Storm rundt Boris Johnson – under angrep fra eks-rådgiver

«Dominic Cummings’ giftige bloggpost vil sende sjokkbølger rundt i Westminster i flere uker framover», konkluderer The Guardian om saken som nå rulles opp i Storbritannia rundt statsminister Boris Johnson.

Den kontroversielle Cummings er eks-rådgiveren som får mye av æren for at Johnson blant annet klarte å vinne et avgjørende valg som gjorde at han kunne banke gjennom brexit.

Hva handler saken om?

Kjernen er en strid om hvem som egentlig betalte for oppussingen av leiligheten Boris Johnson bor i sammen med forloveden Carrie Symonds.

De bor i en leilighet i Downing Street 11, over finansministerens residens. Den er mye større en leiligheten i nr. 10, hvor også Statsministerens kontor er.

Også tidligere statsministere med partnere har pusset opp, blant andre Tony og Cherie Blair, og David og Samantha Cameron. Maksgrense for hva som hvert år kan brukes på dette av offentlige midler er 30.000 pund, ca. 345.000 kroner.

Det spekuleres imidlertid på om den endelige prislappen på oppussingen til Johnson og forlovede Symonds endte på langt mer, opp til 200.000 pund, men det er ikke gitt noen offisiell kommentar på dette, ifølge BBC.

Hvem betalte oppussingen?

Det er stridens kjerne. Talspersoner for regjeringen har sagt at kostnadene til oppussing er dekket av statsministeren personlig. Men spørsmålet er om dette er blitt betalt av Johnson i etterkant – man vet ikke når det skjedde – og hvor disse pengene egentlig kom fra i utgangspunktet.

Ifølge The Daily Mail skal Det konservative partiet ha mottatt en donasjon på 58.000 pund tilknyttet leiligheten. En lekket e-post viser at det konservative overhusmedlemmet Lord Brownlow skrev til partiadministrasjonen for å bekrefte at han donerte 58.000 pund som skulle gå til å dekke utgifter partiet allerede hadde hatt til oppussingen.

Det er rapportert at det var planer om å opprette et eget fond, «Downing Street Trust», som skulle gå til bevaring av Downing Street, men så langt har det ikke skjedd.

Hvor kommer Cummings inn i bildet?

Det hadde allerede i flere uker vært en sak om betalingen for oppussingen i pressen. Men da Dominic Cummings kom på banen, ble det virkelig eksplosivt. Han skrev i en blogg fredag at statsministeren hadde planer om at donorer i hemmelighet skulle betale for renovasjonen av leiligheten i Downing Street. Cummings sier Johnson «sluttet å snakke med meg om saken i 2020», fordi Cummings hadde sagt at det var «uetisk, dumt, muligens ulovlig og ganske sikkert brøt med regler for åpenhet rundt politiske donasjoner».

En talsmann for Statsministerens kontor har i en respons til disse påstandene sagt at regjeringen og ministere «alltid har opptrådt i tråd med retningslinjene og valgloven».

Hvem er Dominic Cummings?

Cummings var sentral i kulissene på «leave»-siden før folkeavstemningen om EU i 2016. Det var han som sto bak slagordet «Take back control», som ble refrenget fra Vote Leave-siden. Cummings gikk også inn for å satse stort på en datadrevet kampanje i sosiale medier for å fange opp potensielle «leave»-velgere, i stedet for en mer tradisjonell valgkamp med vekt på brosjyrer og dør-til-dør-kampanjer.

Han er blitt beskrevet som både eksentrisk, gal og briljant, og det ble til og med laget et eget TV-drama om ham på HBO, «Brexit – The Uncivil War», der han ble spilt av skuespiller Benedict Cumberbatch, og som handlet om hvordan Cummings klekket ut sin brexit-strategi. Etter at Johnson ble statsminister, fikk Cummings jobben som hans seniorrådgiver. Oppgaven var å sørge for å dra brexit i land, og han var sentral da det ble valg i 2019 og De konservative fikk et stort flertall, som gjorde at de kunne banke gjennom brexitavtalen.

I november 2020 ble Cummings tvunget ut av jobben i Downing Street, etter en intern maktkamp. I den sto Cummings og personer rundt ham på den ene siden, og personer rundt Carrie Symonds på den andre siden. Symonds er ikke bare Johnsons forlovede og mor til hans barn, men også tidligere pressekontakt i partiet som fortsatt har en finger med i spillet.

Er det strid om mer?

Cummings kom også med andre oppsiktsvekkende påstander. Blant annet sier han at statsministeren ønsket å stanse en granskning av en lekkasje i oktober om at regjeringen planla en nedstengning nummer to i november. Cummings sier at Johnson ville stanse den fordi regjeringsrådgiver Henry Newman kunne bli rammet, og at han var en god venn av Johnsons forlovede Carrie Symonds. Johnson har tilbakevist at han ville stanse granskningen.

Det er spekulert på om Cummings selv var kilde til lekkasjen, det skal Johnson ha sagt til flere aviser, men det avvises av Cummings selv. Det er også andre lekkasjer som har vært omstridt, og som Statsministerens kontor mener Cummings har stått for, og som Cummings tilbakeviser.

I tillegg har det blåst rundt påstander fra kilder om at statsministeren skal ha sagt at «likene kunne hope seg opp» heller enn å gå inn for en tredje nedstengning. Dette er rapportert til flere nyhetsmedier, blant annet til BBC, men statsminister har avvist på det sterkeste at han har sagt noe slikt.

Hva skjer nå?

Labour har bedt om full granskning av hvor mange penger som er brukt på leiligheten i Downing Street, og hvem som betalte for det. Partiet beskylder statsministeren for kameraderi.

Valgkommisjonen er i dialog med Det konservative partiet for å finne ut om betalinger knyttet til oppussingen i leiligheten burde vært kunngjort og gjort rede for.

Totalen av saker og flere av påstandene øker presset på Boris Johnson. Anklagene om at han mangler kompetanse og integritet kan skade ham, men det er ikke sikkert det får alvorlige følger. Enn så lenge har dessuten De konservative en solid ledelse foran Labour på målingene. Målinger viser at folk stoler mer på Labours leder, Keir Starmer, enn Boris Johnson, men at det ikke er nok til å få mange til å vende seg vekk fra Johnson – kanskje fordi man tar Johnsons væremåte med seg «som en del av pakka», mener enkelte analytikere. Spørsmålet er om kritikken og avsløringene vil påvirke mer når det kommer fra folk fra partiet som har jobbet tett med ham.

