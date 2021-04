Usikkerhet før første valg på 15 år i Palestina

PALESTINA (Dagsavisen): Valgplakater henger på husvegger rundt omkring i Ramallahs gater og smug. Forrige gang det ble holdt valg var i 2006, men allerede året etter ble parlamentet suspendert, slik at nesten all makt har ligget i president Mahmoud Abbas sine hender.

Men selv om det er mange år siden forrige valg, tror mange palestinere likevel at lite vil endre seg etter valget 22. mai.

– Det blir bare de samme eldre mennene en gang til, ingenting vil forandre seg, sier 68-år gamle Mazen Totah fra Ramallah. Han ler hånlig når han blir spurt om valget vil være bra for demokratiet i Palestina.

Dagsavisen møter Totah ved et nyåpent supermarked i Ramallah. Etter at Al Mashhadawi-supermarkedet, det største i Palestina, åpnet dørene i forrige uke, har tusener strømmet til hver eneste dag. Fatah, bevegelsen til president Abbas, kunne bare drømme om en lignende oppslutning ved sine folkemøter.

To valg i Palestina

Mens det forestående parlamentsvalget skal holdes i mai, er planen å avholde presidentvalg 31. juli. Hver eneste gang det siste tiåret, har de stadige løftene om nyvalg endt med avlysninger. Men nå gjenstår kun en måned til valget, og hele 93 prosent av de stemmeberettigede har registrert seg, ifølge den palestinske valgkomiteen.

Ved valg i de fleste av Midtøstens land er ikke det avgjørende hvem som stemmer, men heller hvem som teller stemmene. I Palestina forventes ikke valgfusk. Men sist gang valg ble avholdt, i 2006, stemte palestinerne «feil», de stemte ikke slik verken palestinske ledere eller deres vestlige allierte ville de skulle stemme. Overraskelsen var stor da islamistbevegelsen Hamas vant parlamentsflertallet, noe som ble etterfulgt av en kort borgerkrig i Gaza, der Hamas drev sikkerhetsstyrkene til Fatah på flukt. Siden har palestinerne levd med to regjeringer, en i Ramallah, ledet av Abbas, og en i Gaza ledet av Hamas.

Ved årets valg er ikke Abbas sikret seier. Hans Fatah-bevegelse er preget av indre splittelse, og presidenten blir utfordret av rivaler som Nasser al-Qidwa, nevøen til Yasser Arafat, og Marwan Barghouti, som sitter fengslet i Israel, som nå står sammen for å utfordre det palestinske lederskapet.

Palestinernes 85 år gamle president Mahmoud Abbas. (Majdi Mohammed/AP/NTB)

Rike palestinere bygger luksus i hjemlandet

Tilbake i supermarkedet som ligger i et enormt seks-etasjers kjøpesenter i Ramallah, møter Dagsavisen Walid Abdallah, en 34 år gammel ingeniør. Han er ikke optimistisk.

– Vi får se om det blir noe valg. Hvis det går opp for Abbas at resultatet ikke vil bli slik han ønsker det, vil han nok avlyse valget, tror han.

Åpningen av supermarkedet er i seg selv ikke uten politisk kontekst. En palestinsk stat virker fjern, så mange foretrekker å nyte det som nytes kan. Og mens internasjonal økonomisk støtte til palestinerne blir stadig vanskeligere å oppdrive, har rike palestinere, gjerne i eksil, etablert megaprosjekter i hjemlandet. LaCasa har en innendørs skøytebane.

Og bare en timinutters kjøring lenger nord ligger Rawabi, en ny palestinsk by bygget av en milliardær, også den har et luksuskjøpesenter og kontorbygg for lokale høyteknologiselskap.

Ingeniøren Abdallah sier han er lei av at det «kun rapporteres» om palestinsk lidelse.

– Ja, det er faktisk supermarked og slikte ting vi har drømt om og kjempet for. Vi vil også ha kjøpesentre. Mange i utlandet synes det er lettere å forholde seg til oss når vi lider. Men vi lever ikke for å være symboler. Vi vil gå i butikker, vi også, sier Abdallah.

Walid Abdallah fra Ramallah er skeptisk før det palestinske valget. (Roger Hercz)

– Jeg må stemme på Hamas

Vi ringer Issa Amro, en kjent anti-okkupasjonsaktivist fra Hebron sør på Vestbredden som representerer den yngre generasjonen av palestinske frihetsforkjempere. Han står i kø ved en israelsk veisperring.

– Jeg skjønner klagene, sier han.

– Men valg er bedre enn det vi har nå. Hvis vi får et fungerende parlament, vil ikke lenger all makt være samlet i presidentens hender. I dag er det slik at en mann styrer alt. Hvis vi får et parlament kan vi lage lover vi sårt trenger – mot korrupsjonen, og mot at lederne bruker sikkerhetsstyrkene til å blande seg i politiske affærer, forteller Amro.

Utenfor butikkvinduene til Saccor, en elegant klesbutikk i LaCasa, møter vi Ahmad Salah Efani, en 45-åring fra Ramallah. Han tror på langt hardere metoder. Efani skal stemme, og har klare meninger om hva Midtøsten nå trenger mest.

– Hamas er best, min religion sier at jeg må stemme på Hamas, forteller han mens han kikker på dressene.

– Vi skal aldri gjøre fred med okkupasjonsstaten Israel. Palestina har vært her i 5000 år, Israel i bare 70. Og Israel skal fjernes fra kartet, sier Efani bastant. Så rusler han videre.

Ved utgangen av kjøpesenteret venter et større skilt med en fengende reklame. Som så mye annet i kjøpesenteret, er alt i fine farger. Og med røde bokstaver er budskapet brettet ut for alle som passerer forbi: «Your happiness is on the way». Men denne gangen var ikke lykken frihet eller uavhengighet. Lykken var bare en kopp varm sjokolade i kafeen ved siden av.

---

Dette er striden mellom Hamas og Fatah

Hamas vant valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene i 2006, et valg som ifølge internasjonale observatører gikk riktig for seg.

Hamas-seieren ble likevel ikke anerkjent av EU, USA, Israel og flere andre land, som stempler gruppen som en terrororganisasjon.

I februar 2007 inviterte Hamas Fatah med i en samlingsregjering. Norge var alene i Vesten om å anerkjenne den.

Frustrasjon over dette, samt USAs opprustning av Fatah-dominerte sikkerhetsstyrker, resulterte noen måneder senere i væpnet konflikt mellom de to gruppene på Gazastripen.

Hamas jaget Fatah-styrkene ut av Gaza, og palestinernes president og Fatah-leder Mahmoud Abbas dannet en ny palestinsk regjering på Vestbredden.

Siden har Hamas hatt makten i Gaza, mens Abbas og en palestinsk regjering styrer på Vestbredden og representerer Palestina internasjonalt.

Det har vært gjentatte forsøk på å få i stand forsoning, men dette har ikke lykkes.

22. mai er det imidlertid enighet om å holde valg på ny palestinsk nasjonalforsamling, og 31. juli skal det holdes presidentvalg.

Det er uklart om Israel vil tillate palestinere i okkuperte Øst-Jerusalem å avgi stemme, og det er også uklart om Israel vil slippe inn internasjonale valgobservatører. (NTB)

---