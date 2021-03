Snart har nesten en av fire briter fått vaksine

Storbritannia har en av de verste covid-19-statistikkene i verden sett i forhold til befolkning, men ligger til gjengjeld godt an i vaksineringen.

Målet om at 15 millioner mennesker i Storbritannia skal fått vaksine innen 15. februar er innen rekkevidde med det pågående tempoet, ble det meldt denne uka. Målet ble satt av regjeringen for flere uker siden. Det er personer over 70 år, helsepersonell, sykehjemsbeboere og sykehjemsansatte samt ekstremt sårbare personer utenom dette som skal omfattes i gruppen. Det kan til og med bli rundt 16 millioner innen 15. februar. Landet har nesten 68 millioner innbyggere.

Noen regioner har nådd målet og har allerede begynt å innkalle personer over 60, melder BBC.

Storbritannia er i rute for målet om at alle over 50 år skal ha fått vaksine innen mai, melder regjeringen.

Langt strekk mellom dosene

Det er imidlertid kun første dose av vaksinen det er snakk om. Storbritannia har valgt å gi en første dose til flere personer de første månedene heller enn å konsentrere seg om å ferdigvaksinere en mindre gruppe først. Regjeringen har valgt å gjøre dette ved å ha opptil 12 uker mellom første og andre dose, et større gap enn man opprinnelig planla.

Dette har det vært strid om når det gjelder vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Pfizer sier selskapet bare kan bekrefte vaksinens effektivitet dersom den tas med tre ukers mellomrom, og flere leger har bedt regjeringen endre strategi for denne vaksinen. Det er Pfizers og AstraZenecas vaksiner som brukes i Storbritannia. For AstraZenecas vaksine anbefales nå imidlertid et intervall på mellom ni og 12 uker.

Av de første ti millioner mennesker som fikk vaksine, hadde en halv million av dem også fått andre vaksinedose.

Men Storbritannia har uansett kommet langt i vaksineringen sammenlignet med de fleste andre land. Bare Israel og De forente arabiske emirater har gitt flere vaksinedoser per innbyggere enn Storbritannia, ifølge en oversikt. Storbritannia ligger langt fremme blant annet fordi de startet tidligere enn andre land, da de valgte å hastegodkjenne vaksinene tidligere enn blant annet EU.

Mange helsearbeidere gjenstår

Det er imidlertid en del igjen før alle helsearbeidere som ønsker det har fått en første dose innen 15. februar, skriver The Guardian. Avisen refererer til en undersøkelse blant sykepleiere fra Royal College of Nursing (RCN) som viser at 15 prosent ennå ikke har fått sin første vaksinedose.

– Det er ekstremt bekymringsfullt at mange tusen sykepleiere ennå ikke har fått covid-19-vaksine, mindre enn en uke før regjeringens deadline, sier generalsekretær i RCN, Dame Donna Kinnair.

Fire prosent av sykepleierne i undersøkelsen sier imidlertid at de har bestemt seg for eller er blitt rådet om å ikke ta vaksinen.

Totalt er over 112.000 døde

For Storbritannia er det helt prekært å få satt vaksinene så fort som mulig, etter skyhøye tall på smittede og døde i flere uker, mye på grunn av den britiske mutasjonen. Storbritannia har akkurat tilbakelagt den høyeste toppen med dødstall siden pandemien startet, ifølge statistikken på Worldometers. Det toppet seg i slutten av januar, men kurven har begynt å gå nedover de siste dagene. Den siste uka i januar var uka med nest høyeste dødstall i England og Wales, med 8.433 dødsfall knyttet til covid-19 på en uke.

Nesten halvparten av alle registrerte dødsfall (45,7 prosent) i England og Wales i uka fram til 29. januar hadde covid-19 registrert på dødsattesten, melder Sky News. Det er høyeste andel som er registert i hele pandemien der.

Totalt er over 112.000 mennesker døde av covid-19 i Storbritannia så langt. Det er 1.656 døde per million innbyggere, noe som er i verdenstoppen når man ser på døde i forhold til folketallet. Til sammenligning har USA, som har klart flest døde i verden i faktiske tall, 1.434 døde per million innbyggere.

I Europa er det bare Belgia som har flere døde enn Storbritannia i forhold til befolkningen, bortsett fra miniputtstatene. Belgia har 1.844 døde per million, mens Tsjekkia har 1.632 døde per million, nesten like mye som Storbritannia.

