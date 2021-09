SV om gjennomslag: – Det er klart det blir tøft

HVEM: Kari Elisabeth Kaski (34)

HVA: Gjenvalgt til Stortinget som førstekandidat for Oslo SV

HVORFOR: Rødgrønt flertall i valget – i Oslo var SV det partiet som gikk mest fram.

SV ble valgvinner i Oslo; det partiet som gikk mest opp fra forrige valg, med 4 prosentpoeng til litt over 13 prosent. Hvordan føles det?

– Det føles helt fantastisk, og veldig forløsende. Jeg har vært veldig spent. Både jeg og veldig mange aktivister har jobbet beinhardt de siste seks ukene. Det er veldig deilig å få uttelling og se at Oslo-folk har tillit til oss.

Nasjonalt gikk dere også fram, men nådde ikke opp til det mange målinger antydet, og endte på 7,5 prosent. En skuffelse?

– Jeg skulle gjerne ønske at vi kom høyere nasjonalt. Men vi har gått fram, og vi skal huske på hvor vi kom fra, tidligere har det vært en kamp mot sperregrensen. Et rødgrønt flertall var vår viktigste målsetting, og det har vi oppnådd.

Hvorfor tror du SV gjør det bedre i Oslo enn ellers i landet?

– Det er mange folk i Oslo som både er opptatt av klimakrisa og som merker Forskjells-Norge på kroppen. Derfor tror jeg vi nå ser en historisk mobilisering for rettferdig fordeling og for ambisiøs klimapolitikk. Til sammen er det veldig mange som stemmer på SV, Rødt og MDG, og nå er det en viktig oppgave for SV å sørge for at alle som har stemt for forandring også ser at politikken endres og at de får uttelling for stemmen.

SV har mål om å bli med i en rødgrønn regjering. Men dere er bare halvparten så store som Senterpartiet, hvor lett blir det da å få gjennomslag for deres saker i forhandlinger?

– Det er klart det blir tøft, men vi har visst det helt veien, og vi skylder alle dem som har gitt oss tillit å gjøre det vi kan for å få gjennomslag. Så vil politikken avgjøre om vi mener vi har grunnlag for å gå i regjering.

[ Rødts Bjørnar Moxnes vil bruke makta til å presse en ny regjering. ]

Dere har fått et sterkt Rødt til venstre for dere i Stortinget. Hvor plagsomt blir det for SV?

– Jeg tror ikke det blir så plagsomt, vi har klart å jobbe med Rødt på viktige saker før. Jeg hadde ønsket meg Rødt inn i regjeringsforhandlinger, og jeg syns det er synd at de avviser den muligheten. Det er mange som har stemt på Rødt, MDG og SV, og vi må sørge for at de som har stemt for endring får uttelling. Det er viktig at vi binder opp regjeringen til venstresiden, så det ikke blir en sentrumsregjering som samarbeider med høyresiden.

SV hadde medvind under valgkampen ifølge målingene, og særlig i Oslo. Hvordan var det å drive valgkamp for SV i år?

– Det har vært skikkelig gøy! Slitsomt, som alltid, men gøy. Vi merker jo at det er mye god stemning rundt oss, og folk er nysgjerrig og positive. Så har det vært stas at Oslo SV har hatt rekordmange aktivister. Særlig siden Oslo var stengt ned fram til juni i vår. At vi fikk så mye aktivitet da er jeg ekstra stolt over.

[ Her er sakene der Jonas Gahr Støre må forene venstresida ]

Og så de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Ringenes Herre.

Hva gjør deg lykkelig?

– Søndagstur i marka med familie og venner. Gjerne med god middag etterpå.

Hvem var din barndomshelt?

– Nancy Drew.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg bruker altfor mye tankekraft på ting i jobben jeg uansett ikke får gjort noe med.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser ute på restaurant.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det jeg går oftest i tog for er kvinners rettigheter og for klimakutt og grønn omstilling.

Er det noe du angrer på?

– Ja, veldig mye. Men jeg dytter det langt bak i hodet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ola, mannen min. Vi har knapt hatt tid til å snakke skikkelig sammen de siste seks ukene

