Rødts nestleder: – Folk vet at Rødt er det motsatte av dagens regjering

– Det her er helt fantastiske tall for Rødt. Hvis det blir sånn blir det et historisk valg, der Rødt mangedobler sin gruppe på stortinget og blir en sterk kraft til venstre i norsk politikk, sier nestlederen til Dagsavisen.

Ifølge prognosene ligger partiet foreløpig an til å få 4,7 prosent av stemmene. Det er 2,2 prosent mer enn ved forrige valg, noe som vil sikre partiet åtte mandater.

– Hva tror du det er som har resonnert sånn med velgerne?

– Jeg tror folk er lei av åtte år der milliardærene har fått alt de peker på, mens hverdagsproblemene til folk flest har blitt oversett. Folk som står opp hver dag og går på jobb blir ikke behandla med den respekten de fortjener.

Martinussen mener at om prognosene stemmer, viser det at folket er klare for et skifte.

– Man vil ha en solid snuoperasjon i Norge, og folk vet at Rødt er det motsatte av dagens regjering.

– Hva skal dere bruke makta til?

– Vi skal snakke mer om det i partiet, men vi skal bruke det til å få ned de økonomiske forskjellene, kraftfull og rettferdig miljøpolitikk, få profitten ut av velferden og sette arbeidsfolk foran EØS-avtalen.

