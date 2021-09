Rasmus Hansson: – Andre partier er forbløffende kjappe til å snakke oss etter munnen når de begynner å tro at det lønner seg

– Vi håper at det ligger flere MDG-velgere i den opptalte Oslopotten enn det prognosene tror. Vi har hatt en veldig kraftig innspurt. Valget og debatten har handlet om MDGs politikk, og det håper jeg fortsatt skal dra oss over sperregrensa.

Klimakamp har vært høyt oppe på agendaen, og MDGs politikk. Hva kan være grunnen til at de andre rødgrønne-partiene har gått mer fram?

[ Melby kan skrive Venstre-historie: – Det vil være helt ekstremt ]

– Jeg tar ikke vurdering av valgkampen i media, men vi sier hipp hurra, det har vært klima og miljøvalg. Det tar vi uten å blunke ganske mye av æren for. Vi har lagt til rette for det. Det er vår argumentasjon som har slått igjennom og blitt bekrefta. Så er andre partier forbløffende kjappe til å snakke oss etter munnen når de begynner å tro at det lønner seg. Det taper vi kanskje litt på, at de er så gode til det. Vi skulle ønske de forpliktet seg til den politikken litt tidligere og at det var litt større grunn til å tro at de kommer til å holde det de nå plutselig har lovet i valgkampen, men det kan hende at store partier med store maskiner klarer å cashe inn en del av det klima, miljø og naturtrykket som vi produserer.

Hva blir din rolle hvis du kommer inn på Stortinget?

– Jeg aner ikke akkurat hva min rolle blir i en stortingsgruppe for MDG. Det skal vi diskutere. Det jeg håper er at vi blir store så vi kan brette ut det som faktisk er MDGs politikk. Både på det som vi ikke blir hørt så mye på, som er utjevnings- og sosial og helsepolitikk, og by- og samferdselspolitikken, men også på sånn som utenrikspolitikk, hvor jeg håper å gjøre det tydeligere at MDG er et internasjonalistisk parti.

[ Sperregrensedrama for MDG: – Vi er ikke rolige før alle stemmene er talt opp ]

– Vi er opptatt av å løse internasjonale problemer med internasjonalt samarbeid og forpliktelser, i motsetning til flere partier – med Senterpartiet i spissen, men også Rødt og til dels SV som fører en shitty-verden leve Toten-politikk som vi er veldig mot. Det ønsker jeg å gjøre mye tydeligere, blant andre ting.