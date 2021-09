Stemningen på MDGs valgvake på Sentralen i Oslo ble sakte men sikkert drastisk endret. Plutselig sank partiet på prognosene, fra 4,3 prosent til 3,9 prosent – rett under sperregrensa.

– Er de foreløpige prognosene gode nok med tanke på hvor mye klimakrisen har preget valgkampen?

– Nei, nå er det rett og slett bare veldig spennende. Vi ligger akkurat over sperregrensa, og vi er ikke rolige før alle stemmene er talt opp, sa 1. kandidat til Stortinget, Lan Marie Berg like før partiet havnet under sperregrensa.

– Hvor mye svingninger har du regnet med vil komme i løpet av kvelden?

– Nei, jeg har regna med at følelsene kommer til svinge og vi ser jo det nå. Vi ligger veldig veldig tett på, og svinger litt opp og litt ned. Jeg håper at vi kommer over sperregrensen. Det blir bare veldig spennende å se når alle stemmene er talt opp.

Ifølge siste prognose ligger MDG under sperregrensa, men de får likevel inn tre mandater på Stortinget – partileder Une Aina Bastholm er inne fra Akershus, sammen med Rasmus Hansson inn fra Oslo, og tidligere Oslo-byråd Lan Marie Berg. Kommer de over sperregrensa får de tre-fire utjevningsmandater. Partiet har ifølge prognosen 22.15 9,4 prosent i Oslo, som er en framgang på 3,5 prosentpoeng fra valget i 2017, skriver NTB.

Lan Marie Berg taler på MDGs valgvake

Fornøyd med historisk valg

– Dette er jo ikke det endelige resultatet, så vi er fortsatt kjempe spente, men vi krysser fingrene for at dette blir starten på en trygg omstilling fra oljealderen, til en grønn fremtid med et sterkt MDG på Stortinget. Vi håper. sa Talsperson i Grønn Ungdom og bystyremedlem i Oslo, Hulda Holtvedt, tidligere på kvelden.

Hun holdt tale tidligere på kvelden sammen med den andre talspersonen for Grønn Ungdom, Teodor Bruu. I talen sa Bruu at partiet uansett har gjort et historisk valg uavhengig av om partiet kommer over sperregrensen eller ikke.

– Vi har fått dette valget til å bli et klimavalg. Vi har flyttet hele det politiske spekteret. Dette ble et klimavalg, og det betyr det at uansett hvem som styrer landet de neste årene, så må de levere på klima, ellers blir de straffet av velgernes. Det er vår fortjeneste, sa Bruu i sin tale.

Han understrekte at MDG kommer til å fortsette å kjempe for klima, uavhengig av resultatet.

– Enten med en stor gruppe på stortinget eller med en liten vaktbikkje. Sånn vinner vi til slutt, sa han.

Eneste under grensa

Partiet er det eneste av de små partiene som ligger under sperregrensa på de foreløpige prognosene.

Valgdirektoratets prognose gir klokken 21.55 følgende fordeling mellom partiene:

Ap: 25,83 prosent (48 mandater)

SV: 7,46 prosent (13 mandater)

Rødt: 4,68 prosent (8 mandater)

Sp: 14,15 prosent (27 mandater)

KrF: 4,03 prosent (7 mandater)

MDG: 3,90 prosent (7 mandater)

Venstre: 4,02 prosent (3 mandater)

Høyre: 20,33 prosent (36 mandater)

Frp: 11,72 prosent (20 mandater)

Pasientfokus: 0,27 prosent (1 mandat fra Finnmark)