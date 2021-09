Melby kan skrive Venstre-historie: – Det vil være helt ekstremt

Spenningen knyttet til hvorvidt Venstres ferske leder, Guri Melby, ville klare å ta partiet over sperregrensa for tredje valg på rad, preget Venstres valgvake på Det Norske Teatret.

Da tidligere partileder Trine Skei Grande tok Venstre over sperregrensa og utløste utjevningsmandater for fire år siden, ble hun historisk. For første gang siden partiet ble splittet over spørsmålet om EF-medlemskap i 1972, klarte Venstre å komme over den magiske grensa på fire prosent to valg på rad.

Mandag kveld kjemper Venstre en neglebitende kamp mot sperregrensa. Skulle de klare det, skriver Guri Melby historie som Venstre-lederen som fikk partiet over sperregrensa et tredje valg på rad, for første gang siden 1960-tallet.

– Jeg synes i så fall det er veldig kult å være i klubb med Guri på det. Jeg er kjempestolt over jobben hun har gjort, sier tidligere partileder Trine Skei Grande til Dagsavisen.

Søsterpartier i Europa

Det har nærmest vært en uttalt naturlov at Venstre faller under sperregrensa hvert fjerde år. Spenningen var derfor kanskje enda større her, enn på andre partiers valgvaker.

– Det var historisk å klare to valg over sperregrensa. Det ville være helt ekstremt om vi klarer tre. Da har vi etablert Venstre som et parti som er over sperregrensa og det er selvfølgelig målet vårt, sier Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre.

Også tidligere nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener at en tredje gang over sperregrensa på rad er tegn på at Venstre er etablert som et grønt liberalt parti.

– Vi ser den samme posisjonen for våre søsterpartier i mange europeiske land og nå må vi vise at vi tar den posisjonen også i Norge. Det er klart at det er det rom for, sier Elvestuen.

– Venstre elsker hat-tricks

Nestleder i Venstre, Abid Raja, sier det vil være historisk om Venstre ender over sperregrensa.

– Det ville vært tredje gangen på rad, en hat trick. Venstre elsker hat-tricks, sier Raja.

Da partiet gikk inn i valgåret med 2,5 prosent i snitt på meningsmålingene, var ikke utsiktene spesielt gode for partiet. Likevel har partiet klart å gjennomføre en vellykket valgkamp og løftet seg på målingene til et snitt på 4,7 prosent i september.

– Det som har vært viktig for oss denne valgkampen er at velgerne har fått et tydelig inntrykk av hva vi prioriterer. Jeg tror det er veldig få velgere som er i tvil om at Venstre prioriterer klima, at vi prioriterer rusreform, sier Unge Venstre-leder Hansmark.

To mandater fra Oslo

I Oslo ligger Venstre ifølge valgprognosene an til å øke oppslutningen og få inn to mandater. Dermed er Ola Elvestuen inne på direktemandat.

– Jeg skal kjempe for det jeg alltid har gjort, det er klima og natur. Det har jeg gjort helt siden jeg kom inn i bydelsutvalget i Oslo, sier han.

Elvestuen tror partiet gjør det så godt i Oslo på grunn av klima- og miljøsaken sammen med en offensiv næringspolitikk. Han trekker også fram rusreformen.

– Vi har tross alt forhandlet inn avkriminalisering i to regjeringsplattformer og hatt en regjering som sto bak den. Det har vært veldig nære og jeg tror det er veldig mange i Oslo som mener den skulle vært vedtatt, sier han.

Elvestuen har heller ikke noen tro på en eventuell ny regjering og mener det vil være et tilbakeskritt.

– Det er ingenting som tyder på at en rødgrønn regjering er noe mer offensiv enn det vi har vært, verken på klima, rusreform eller internasjonalt samarbeid. Dette er jo mer konservativt og tilbakeskuende enn det vi har stått for, sier han.

