Sa ja til generell bevæpning av politiet: – En modningsprosess

– Dette er ingen seier for noen, men en erkjennelse av at våpen er en forutsetning for at politiet skal kunne levere på de forventningene samfunnet har til oss, og dermed trygge befolkningen, sier nestleder Roar Fosse i Politiets Fellesforbund (PF) til Dagsavisen.

8. november 2012: Historisk vedtak da landsmøtet i Politiets Fellesforbund fikk flertall for å kjempe for innføring av generell bevæpning etter mange års debatt.

Historisk vedtak da landsmøtet i Politiets Fellesforbund fikk flertall for å kjempe for innføring av generell bevæpning etter mange års debatt. 12. juni 2025: Historisk vedtak på Stortinget for endringer i politiloven, som innebærer at norsk politi for første gang får permanent generell bevæpning i sin daglige tjeneste.

– Veien hit har vært en modningsprosess. Vi var gjennom en modning i egen organisasjon fram til 2012, og i mellomtiden fram til nå har de politiske partiene vært gjennom det samme, påpeker Fosse overfor Dagsavisen.