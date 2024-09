Hadia Tajik vil representere Oslo på Stortinget

Det skriver hun selv på sin egen Facebook-side.

– Folk fra flere partilag i Oslo Arbeiderparti har spurt meg om de kan spille inn navnet mitt til nominasjonskomiteen sitt arbeid med stortingslista for 2025. Det har jeg sagt ja til. Jeg er motivert for å være en del av laget, og bidra på den måten de engasjerte medlemmene i Oslo Ap vil, skriver Tajik.

I dag representerer hun Rogaland på Stortinget, men varslet i våres at hun ikke ønsket gjenvalg derfra. Siden har hun flyttet til Skullerud i Oslo, og meldt seg inn i Oslo Ap. Mange har derfor spekulert i om hun ønsker å representere Oslo på Stortinget. Nå kom altså svaret.

– Mange i Oslo er innflyttere. Det er jeg også. I 2025 har jeg 20-årsjubileum for da jeg kom hit for å studere og senere ble værende gjennom politisk arbeid. Det utgjør omtrent halve livet mitt. Nå er Oslo min by. Men viktigst er likevel framtida: Dette er byen datteren min vokser opp i. Jeg vil gjerne bidra til å gjøre den best mulig for de neste generasjonene, skriver Tajik.

På dagens meningsmålinger ligger Oslo Ap an til å få 3 stortingsrepresentanter etter valget neste år. I dag har de fire.

Oslo Ap har for vane å ha annenhver mann og kvinne på stortingsvalglista. Jonas Gahr Støre er selvskreven på førsteplassen. Nåværende stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam har sagt at hun ønsker gjenvalg på andreplassen. Dersom Tajik skal ha en sikker plass på stortingsvalglista er det dermed Gunaratnams plass hun må ha.

Kamzy Gunaratnam (t.v.) har sagt at hun ønsker gjenvalg på andreplassen. Her med Hadia Tajik under valgvaken til Arbeiderpartiet (Ap) i Folkets Hus i Oslo i 2019. (Fredrik Hagen/NTB)

