VG: Flere tekstlikheter i helseminister Kjerkols masteroppgave

Avisen har gjennomgått Kjerkols masteroppgave. Helseministeren fra Arbeiderpartiet avviser overfor avisen at det dreier seg om kopi av tekst.

– Tema for vår masteroppgave, vår drøfting, funn og konklusjoner, er om noe annet enn masteroppgavene det vises til. Dette er altså ikke kopi av tekst fremstilt som egne funn og konklusjoner. Imidlertid kan det være formuleringer i oppgaven som burde hatt tydeligere henvisninger. Dette ser vi at vi kunne gjort bedre i vår besvarelse, skriver hun i en epost til VG.

Skrev master i 2021

NTB har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet lørdag. De viser til kommentarene Kjerkol har gitt til VG.

– VG viser til beskrivelser av metode og forskningslitteratur om metode i vår masteroppgave som er sammenfallende med beskrivelser i andre oppgaver. Det er ikke så overraskende all den tid oppgavene bygger på de samme teoriene og metodene, skriver Kjerkol.

Kjerkol skrev sin masteroppgave i 2021, samme år som hun ble helseminister, sammen med en medstudent.

Fredag kveld gikk Sandra Borch (Sp) av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at E24 avdekket at deler av hennes masteroppgave var kopiert fra andre akademiske tekster.

Høyre ber Støre svare

– Det hadde vært nyttig om statsministeren kunne avklare hvordan han ser på saken, sier Høyres Jan Tore Sanner om Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave.

– Vi har akkurat blitt kjent med saken, og det er vanskelig for meg å vurdere forskjellen i alvorlighetsgrad mellom denne saken og Sandra Borchs sak, sier Sanner, som er utdanningspolitisk talsperson og parlamentarisk nestleder i Høyre, i en skriftlig uttalelse til NTB.

Sanner påpeker «at dette er en veldig fersk masteroppgave som Kjerkol har levert samtidig som hun var helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget og kort tid før hun ble helseminister».

– Det hadde vært nyttig om statsministeren kunne avklare hvordan han ser på saken. Var problemet til Sandra Borch bare at hun var statsråd for forskning- og høyere utdanning? spør Sanner videre.

Listhaug: – Trist

Frp-leder Sylvi Listhaug beskriver saken som trist.

– Det er trist at det dukker opp nok en sak om mulig juks under studiene der en statsråd er involvert. Det er bra at universitetet går inn i saken, sier Listhaug i en kommentar sendt til NTB.

VG meldte lørdag at helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave har flere passasjer med identisk tekst som andre akademiske oppgaver. Kjerkol avviser at det dreier seg om kopi av tekst fremstilt som egne funn og konklusjoner.

