Erna Solberg: Jeg har forståelse for at Borch trekker seg

– At en statsråd er tatt for plagiat, kan åpenbart være egnet til å svekke tilliten til henne. At det er statsråden med ansvar for nettopp forskning- og høyere utdanning som er tatt i plagiat, gjør dessverre ikke saken mindre alvorlig, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson Jan Tore Sanner.

Erna Solberg sier hun har forståelse for at Borch selv velger å gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter det som har blitt kjent.

– Jeg ønsker henne alt godt videre og håper hun har gode folk rundt seg nå i stormen, sier Solberg.

Sandra Borch (Sp) trakk seg fredag kveld. (Rodrigo Freitas)

– Skandaleregjering

Frps Sylvi Listhaug sier Støre-regjeringen framstår som «tidenes skandaleregjering».

– Hvordan er det mulig å takke ja til utdannings- og forskningsminister når hun selv har jukset da hun studerte? Det virker ikke som det ikke er noen ende på skandalene i regjeringen til Støre, sier Listhaug.

– Nå må det snart være nok, sier hun.

Raja: Fornuftig av Borch

Abid Raja i Venstre synes det var fornuftig av Borch å trekke seg.

– Plagiering og forskningsjuks er svært alvorlig i utgangspunktet, og er totalt uforenlig med å være statsråd for forskning- og høyere utdanningsfeltet, sier Venstre-nestlederen.

– Av hensyn til tilliten til politikerne, som har fått seg en alvorlig knekk det siste året med flere habilitetssaker, så er det bra at Borch tar ansvar og går av.

Høye krav til neste statsråd

MDG-nestleder Ingrid Liland synes saken er trist og bekymringsfull på vegne av forskning og høyere utdanningssektoren.

– Under denne regjeringen har universitets- og høyskolesektoren først fått en statsråd i Borten Moe som overhodet ikke forsto sektorens behov, og nå en statsråd som har begått alvorlig fusk i sin egen tid som student, sier hun.

Den neste statsråden «må forholde seg til sektoren med den seriøsiteten den fortjener».

Olaug Bollestad (KrF) sier saken er alvorlig.

Det er viktig at vi politikere tar ansvar for våre feil. Det er et alvorlig tillitsbrudd Borch har gjort. Samtidig vil jeg si at hun er en dyktig politiker og motdebattant, sier Bollestad.

