Strammer skruen enda hardere for super-rikinger som vil rømme fra norsk skatt

– Nå skjerper vi skattereglene, slik at du nå ikke lenger kan overføre aksjene dine til noen i for eksempel Sveits skattefritt, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

De siste årene har flere titalls styrtrike nordmenn flyttet ut av Norge og til lavskatteland for å slippe norsk formuesskatt. Folk som industrimannen Kjell Inge Røkke, den tidligere skikongen Bjørn Dæhlie, eiendomsarving Ninja Tollefsen og Rema-arving Kristoffer Reitan er blant milliardærene som har rømt landet, for å nevne noen.

I flere omganger har regjeringspartiene og SV strammet inn skattereglene for rikinger som tar med eller sender penga sine ut av landet.

Seinest i fjor skrotet partiene den såkalte femårsregelen, som lot rikinger flytte penger fra holdingsselskaper skattefritt ut av landet etter å ha bodd utenlands i fem år. De fjernet også muligheten til å overføre aksjer til slektninger bosatt i utlandet uten å måtte betale utflyttingsskatt.

Se presentasjonen av budsjettforliket her:

Budsjettenighet mellom SV, Ap og Sp - clipped version SV, Ap og Sp er enige om statsbudsjettet for 2024

Nye innstramminger

I år gjør Ap, Sp og SV nok et grep for å stramme skruen ytterligere for rikinger som prøver å slippe unna det norske skattenivået. Det kom fram i budsjettforliket mellom partiene, som ble lagt fram søndag.

«Utflyttingsskattreglene utvides til å gjelde ved overføring av aksjer mv. til enhver som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge, med virkning fra 3.12.2023» heter det i forliket.

Helt konkret betyr det at det ikke bare er til slektninger i utlandet du ikke lenger kan overføre aksjer til uten å skatte av det. Nå gjelder det alle.

– Dette gjør vi rett og slett fordi det er et gigantisk skattehull, som gjør det mulig å overføre store formuer til folk i utlandet uten å betale skatt av det, sier Kaski, som fikk forhandlet inn formuleringen som en del av budsjettforliket for 2024.

– Vi er opptatt av å skjerpe skattene for de rikeste, og ta må vi tette skattesmutthull. Det er jo bare de aller rikeste som kan benytte seg av slike smutthull, og på den måten unngå å betale skatt til fellesskapet, sier hun.

[ Støre sier klart nei til ekstra økonomisk hjelp til folk som sliter før jul ]

Exit-skatten

Hun tror det nye skattegrepet kan føre til at færre flytter pengene sine ut av Norge til lavskatteland, som Sveits.

– Det er absolutt håpet og målet. I tillegg skal regjeringen komme tilbake med et forslag til en mer direkte «exit-skatt», som gjør at alle penger blir skattet av på landegrensa. På den måten tror vi at vi har fått tettet de meste av skattehullene som finnes, sier Kaski.

– Er det flere skattehull som gjenstår å tette nå?

– Det viktigste er at noen nettopp fortsatt kan ta med seg pengene sine til Sveits uten å betale skatt av det. Det er fortsatt viktig å få tettet det skattehullene. Det ligger i «exit-skatt», som regjeringen nå jobber med, og skal komme med en sak om i løpet av neste år, sier SV-politikeren.

[ Ordfører i Vestvågøy om statsbudsjettet: – Det er en god start ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen