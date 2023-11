– Solberg ber oss senke terskelen for hva vi kan forvente av politikere

– Det som skjer nå er at i stedet for at Erna Solberg og Høyre skal ta ansvar for å gjenopprette tilliten til politikeren ber hun oss nå senke terskelen for hva vi kan forvente fra politikere. Det er svært alvorlig, og bidrar ikke til økt tillit, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Hun er stortingsrepresentant og MDGs kvinne i kontrollkomiteen på Stortinget.

Mandag kom Høyres leder Erna Solberg med en avklaring: Hun ønsker å fortsette som partileder i Høyre og være partiets statsministerkandidat i 2025.

– Hvis Høyre vil er jeg fullt motivert, kanskje mer motivert enn på lenge, til å fortsette å være Høyres partileder – og dermed være statsministerkandidat i 2025, sa hun på en pressekonferanse mandag morgen.

Høyre-leder Erna Solberg vil fortsette som partileder – og er partiets statsministerkandidat (Beate Oma Dahle/NTB)

Berg rister på hodet over avgjørelsen.

– Jeg syntes det er helt uforståelig at Høyre og Erna Solberg ikke tar mer ansvar for å gjenopprette folks politikk til politikerne, som har fått seg en skikkelig knekk på grunn av sakene vi har hatt. Og der Erna Solbergs sak stiller i en klasse for seg selv, sier hun.

Statskvinneansvar

Bakgrunnen er Solbergs habilitetssak. Etter valget i høst kom det fram at Solbergs ektemann Sindre Finnes har handlet aksjer i et svært stort omfang mens Solberg var statsminister. Det betyr at Solberg i mange saker hun behandlet som statsminister var uvitende inhabil, fordi hennes mann eide aksjer i selskaper hun tok avgjørelser som påvirket selskapenes økonomi.

I forrige uke møtte Solberg i kontrollkomiteen. Der tok den tidligere statsministeren selvkritikk.

– Når man ser det i etterpåklokskap, burde jeg ha spurt og gravd bedre. Det viste seg at han gjorde noe annet enn det jeg faktisk trodde. Men jeg må innrømme at jeg lever i et ekteskap hvor jeg har trodd på min mann, sa Solberg i sin forklaring.

Men det er ikke godt nok, mener altså MDG. Berg har også tidligere tatt til orde for at Solberg bør trekke seg som statsministerkandidat.

– Hun var statsminister i åtte år, samtidig som hennes mann handlet aksjer fra statsministerboligen og veddet mot norsk økonomi. Det er snakk om så mange saker at Solberg selv ikke vet hvor mange saker hun har vært inhabil i, bare at det er et stort omfang. Likevel velger hun å ikke ta det statskvinneansvaret det er å da sørge for at andre slipper til, og ikke stiller som statsministerkandidat i 2025, sier Berg.

– Uforståelig

Hun tror mange vil reagere på at habilitetssaken ikke får konsekvenser for Solberg i form av at hun mister makt og posisjoner.

– Dette strider mot folks rettsfølelse. Folk vet hvor strengt det er å ikke ha kontroll på sannheten hvis man er på en stønad på Nav. Eller når man er i asylsystemet og er avhengig av UDIs vedtak. Solberg hadde ikke kontroll på sannheten, og da mener jeg det er uforståelig at hun velger å bli sittende som statsministerkandidat, mener Berg.

Hun merker seg også at Solberg kommer med sin avklaring om å fortsatt være Høyres statsministerkandidat før kontrollkomiteen på Stortinget har lagt fram sine konklusjoner.

– Hvis jeg skal spekulere kan dette være en måte for henne å dytte de andre borgerlige partiene til å ikke gå for tydelige formuleringer i kontrollkomiteen. Det kan være derfor dette kommer nå. Jeg vet ikke hva Erna Solberg har tenkt, men det er en nærliggende tanke for meg.

Venstre: – Det er mange som må gjøre en jobb for å bygge opp tillit

Venstres Grunde Almeland mener flere må gjøre en jobb for å bygge opp tillit.

– Jeg håper Solberg og de andre involverte statsrådene tar inn over seg alvoret i de regelbruddene de har innrømmet å ha gjort. Det vil tiden fremover vise om de gjør. Det er mange som må gjøre en jobb for å bygge opp tillit, sier Venstre Grunde Almeland til NTB

Han er saksordfører i kontroll- og konsitusjonskomiteen og mener at Solbergs beslutning ikke vil påvirke jobben han skal gjøre i komiteen.

