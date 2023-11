Erna Solberg fortsetter - mer motivert enn på lenge

Av Fredrik Moen Gabrielsen, Amalie Vadla og Anne Marjatta Gøystdal

Mandag morgen møtte hun pressen etter å ha talt til partiets sentralstyre i Høyres Hus i Oslo.

Solberg sa at hun søndag møtte Høyres sentralstyremøte ansikt til ansikt for første gang siden den første pressekonferansen i aksjesaken for to måneder siden.

– Der opplevde jeg et sterkt ønske om at jeg skal fortsette som partileder. Det har bidratt sterkt til min personlige motivasjon og min konklusjon sånn som saken står nå, sa Solberg til pressen.

– Hvis Høyre vil, er jeg fullt motivert, kanskje mer motivert enn på lenge, til å fortsette å være Høyres partileder – og dermed være statsministerkandidat i 2025.

– Lærer av feilene vi gjør

Hun fortalte om hvordan hun har forsøkt å besvare alle spørsmål og gjentok hvor lei seg hun er for at hun behandlet saker som statsminister mens hun samtidig var inhabil.

– Tillit er en skjør valuta. Den tar lang tid å bygge opp, men kan også rives ned over natta

---

Fakta om Erna Solberg

Partileder i Høyre siden 2004.

Tidligere statsminister (2013-2021). Kommunal- og regionalminister (2001–2005) i Bondevik II-regjeringen.

Innvalgt på Stortinget siden 1989.

Utdannet cand.mag. fra Universitetet i Bergen (1986) med fagene sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk og sosialøkonomi.

Født 24. februar 1961 i Bergen.

Gift med Sindre Finnes, som hun har to barn med.

Høyres sentralstyre erklærte fredag 15. september tillit til Solberg etter at ektemannens aksjehandler mens hun var statsminister, ble kjent.

---

– Jeg vet at mange får mindre tiltro til politikken og oss politikerne av saker som denne. Det gjør dypt inntrykk på meg. Jeg tror at vi som er politikere, som alle andre, lærer av feilene vi gjør. Og jeg tror ikke at denne saken gjør meg til en dårligere politisk leder.

– Erna er et pluss for Høyre

Siden begynnelsen av september har Solbergs partiledergjerning vært sterkt preget av aksjesaken knyttet til hennes ektemann Sindre Finnes.

Hun har blitt spurt utallige ganger de siste ukene og månedene om sitt statsministerkandidatur og hvorvidt hun ville gå av som partileder. Hun har gjort det klart at hun fremdeles var innstilt på å fortsette, men at det sentrale spørsmålet var hvorvidt hun var et pluss eller et minus for partiet.

Hun har fått bred støtte fra partifeller, og ingen sentrale Høyre-politikere har uttrykt noe annet enn støtte og tillit.

Høyre-nestleder Henrik Asheim møtte pressen sammen med Erna Solberg mandag morgen og var klokkeklar på Solbergs status internt i partiet.

Nestleder Henrik Asheim sier at Erna Solberg har full søtte i sentralstyret til å fortsette som Høyre-leder. (Beate Oma Dahle/NTB)

– La det ikke være noen tvil: Hadde det vært et ønske i partiet om å bytte partileder, hadde det skjedd nå. Vi mener at Erna er et pluss for Høyre og er glad for at hun er motivert til å fortsette som partileder og statsministerkandidat, sier Asheim.

Inhabil

I løpet av de åtte årene hun var statsminister kjøpte og solgte ektemannen Sindre Finnes aksjer og verdipapirer rundt 3600 ganger for cirka 125 millioner kroner. Finnes har nektet for å ha handlet aksjene basert på informasjon fra kona.

Solberg har tidligere uttalt at nøyaktige beløp ikke er vesentlige for å fastslå hennes habilitet og har argumentert for at kortsiktig handel uansett gjør henne inhabil.

Anniken Huitfeldt (Ap) måtte i forrige måned gå av som utenriksminister etter sin habilitetssak hvor mannen handlet aksjer. Mange mente at Arbeiderpartiet gjorde dette for å kunne legge ekstra press på Solberg.

Ingen Økokrim-etterforskning

Tidligere denne måneden ble det klart at Økokrim ikke kom til å innlede etterforskning mot henne eller ektemannen. De hadde ikke funnet indikasjoner på at det hadde skjedd noe lovstriding. Da uttalte Solberg at hun hadde fått påfyll av krefter.

Med det juridiske aspektet ute av veien var det i forrige uke duket for den politiske prosessen videre. Solberg ble utførlig utspurt om saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som har vurdert alle habilitetssakene i høst.

– Jeg burde ha spurt og gravd mer om dette, erkjente Solberg overfor komiteen.

