Reagerer på feil i meningsmåling: – Kan i verste fall påvirke valget

Tirsdag publiserte avisa Nidaros et fersk partibarometer for Trondheim. Resultatene var sjokkerende, og avisa kalte det en «katastrofe for venstresiden». Arbeiderpartiet, som har styrt trønderhovedstaden siden 2003, fikk bare 17,5 prosent oppslutning. Høyre var nesten dobbelt så store, med 33 prosent.

En rekke medier publiserte egne saker basert på Nidaros’ valgbarometer. Senere på kvelden ble disse avpublisert eller endret, da det viste seg at resultatet fra meningsmålingen var feil.

De korrekte tallene fra meningsmålingen viste at Ap fikk 22,8 prosent, mens Høyre lå på 27,5 prosent.

Krever at det ryddes opp i

Det er meningsmålingsleverandøren InFact som har tatt på seg ansvaret for feilen. Lars Helander, daglig leder i InFact, sier til VG at årsaken til feilen er en feilvekting av tallene, noe som skyldes en menneskelig svikt.

– Vi har flere personer innad som kryssjekker. Vanligvis er det mer enn én som jobber med resultatene. Den enkle forklaringen er at det har vært større pågang ved dette valget enn vanlig, sier han til avisa.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, som også er leder av Trøndelag Arbeiderparti, reagerer på at de feilaktige, og sjokkerende dårlige, tallene for Ap i Trondheim ble spredt i norske medier tirsdag kveld.

– Dette er veldig alvorlig. Det er avgjørende for demokratiet at meningsmålinger som publiseres er sannferdige. Flere redaksjoner har også gjengitt målingene og laget kommentarer på bakgrunn av feilinformasjon, som da bidrar til å spre en uriktig fremstilling som i verste fall kan påvirke valget. Dette er det viktig at ryddes opp i, sier hun til Dagsavisen.

Redaktør: – Sterkt uheldig

Stig Jakobsen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Nidaros, er enig i at feil i meningsmålinger i verste fall kan påvirke valget.

– Det kan jo det. I 2016 hadde man valgdagsmålinger som hele tiden sa at Hillary Clinton kom til å bli president i USA. Det viser at slike feil kan skje. I Hillarys tilfelle hadde det ingenting å si for valget, men det er sterkt uheldig at man kommer med feil informasjon, sier han til Dagsavisen.

Stig Jakobsen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Nidaros. (Privat)

Redaktøren understreker viktigheten av å ha tillit blant lesere.

– Aviser generelt er opptatt av å være så korrekte og etterrettelige som mulig. Til å hjelpe oss med dette, snakker vi med fagfolk der vi kan. I artikler trekker vi inn eksperter på områder det skrives om. Alt for å gjøre at dette ikke blir ukvalifisert gjetning. Når vi gjør meningsmålinger er det naturlig å bruke kvalifiserte firmaer som jobber med dette. InFact er et slikt firma, sier han.

Leverte feil tall til NRK også

Jakobsen forklarer at avisen dobbeltsjekket at opplysningene var korrekte før de publiserte saken.

– Da vi fikk resultatene fra partibarometeret ble vi naturlig nok overrasket. Det var snakk om et politisk jordskjelv hvis det medførte riktighet. Før vi publiserte noe som helst, tok vi kontakt med InFact og ba dem nok en gang å verifisere at dette stemte. Senere fikk vi tilbakemelding om at de hadde gjennomgått saken og at tallene medførte riktighet, forteller han.

Det skulle altså likevel vise seg å ikke stemme. En av grunnene til at avisa ba om en siste runde med forsikring før publisering, var at det hadde oppstått en feil i en meningsmåling InFact hadde gjennomført for NRK Vestfold og Telemark bare noen dager i forveien. Den viste blant annet at borgerlig side hadde mistet flertall i fylket.

Jakobsen sier Nidaros nå skal evaluere hvordan de har håndtert saken, men er klar på at de skal fortsette å publisere meningsmålinger og partibarometre i framtiden.

– Da må vi gjøre enda mer for å forsikre oss om at opplysningene er korrekte, sier han.

