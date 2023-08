Kommunevalget: Ingenting avgjort i Norges største byer

Av Bibiana Piene/NTB

Tre byer – Oslo, Bergen og Stavanger – ligger an til å skifte farge fra rødt til blått etter valget. I Trondheim og Tromsø ser rødgrønn side foreløpig ut til å greie å beholde et knepent flertall.

Men det er svært tett løp, viser en gjennomgang NTB har foretatt. Mandatutregningen er basert på et gjennomsnitt av lokale målinger i august.

– Valget er på ingen måte avgjort. Det kommer til å være sluttmobiliseringen som gjelder, sier Johan Giertsen fra Poll of polls til NTB.

To spørsmål vil prege utfallet, mener han.

– Vil Ap-velgerne fra tidligere stemme på partiet, eller vil en stor andel bli sittende på gjerdet? For det andre lekker Ap til Høyre. Den lekkasjen må Ap tette. Det er disse to tingene som vil avgjøre valget i de store byene, sier Giertsen.

Oslo på vippen

I Oslo, som i dag styres av Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG), ligger høyresiden an til å overta ledelsen. Vel å merke om både Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og KrF går sammen. Ut fra et snitt av fire målinger i august får de til sammen 31 mandater, ett fattig mandat over de 30 som trengs for å danne flertall.

Dagens byråd ligger an til å få 21 mandater, og det ser ut til at de må få både Rødt og Sp med på laget om de skal ha noe håp om å fortsette å regjere i hovedstaden.

Ifølge NTBs gjennomgang ligger Rødt an til å få fire mandater og Sp ett i Oslo.

Dødt løp i Bergen

Også i Bergen er det foreløpig dødt løp, med en foreløpig hårfin ledelse til blå blokk (Høyre, Frp, Venstre og KrF). Til sammen ligger de fire partiene an til å få 34 mandater, ett mandat over flertall, skal man tro tre målinger i august.

Dagens mindretallsstyre, Ap og Venstre, kan måtte nøye seg med 16 mandater, ut fra NTBs beregning.

Men det er politisk kaos i vestlandshovedstaden, og både Høyre og Ap må skrape sammen så mange småpartier de klarer for å skape et flertall. Ingen kan klare seg med færre enn fem partier som samarbeider, skriver Bergens Tidende.

For eksempel ser det ut til at begge sider må prøve å lokke til seg Senterpartiet og partiets – foreløpig – to mandater. Men Sp har sagt bastant nei til byrådssamarbeid med MDG, som rødgrønn side er avhengig av om de skal ha det minste håp om flertall.

Samtidig kan Industri- og næringspartiet (INP) bli en joker. Partiet har fosset fram på målingene, særlig på Vestlandet, og kan få hele fire mandater i Bergen.

Dersom Høyre går sammen med KrF, Sp, Frp og INP, kan de få flertall med 36 mandater.

KrF, som ifølge NTBs utregning ligger an til to mandater, er på sin side irritert på både høyre- og venstresiden.

Blå drøm i grus i Trondheim?

Også i Trondheim er spenningen nær sagt ulidelig. Men tre målinger i august tyder på at selv etter 20 år med Ap-styre kan høyresidens drøm om endelig å få regjere i trønderhovedstaden gå i grus.

På en måling fra InFact for Nidaros tirsdag får Høyre 27,6 prosent, mens Ap får 22,8 prosent.

Men dagens firepartikoalisjon – Ap, SV, MDG og Sp – ser ut til å måtte få Rødt med på laget for å ha håp om å nå det forjettede flertallet på 34 mandater.

Blå blokk – Høyre, Frp, Venstre og KrF – ligger an til å kapre 29 mandater på den siste målingen fra InFact. I NTBs gjennomsnittsmåling får de fire partiene til sammen 28 mandater. Selv med INP støtte, som ser ut til å få rundt fire eller fem mandater, vil det ikke være nok til å danne flertall.

Mot blått Stavanger

I Stavanger ser det derimot lysere ut for høyresiden.

Ut fra NTBs beregning, basert på en måling fra Respons Analyse for Stavanger Aftenblad i august, ligger de fire høyrepartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF an til å få 38 mandater, fire mandater mer enn det som trengs for å danne flertall.

Dagens styringspartier, Ap, SV, Sp, MDG, Rødt og Folkets parti (FP, tidligere FNB) ligger på sin side an til å få 29 mandater. Dermed er det et godt stykke opp til grensa på 34 mandater som gir flertall.

Rødgrønt håp i Tromsø

Også i Tromsø har det vært en meget tett kamp om å få de nødvendige 22 mandater som gir flertall i kommunestyret, som i alt har 43 representanter.

Men en fersk meningsmåling fra Norstat for NRK viser at Høyre har stupt fra 26,9 til 18,7 prosent. Tirsdag ettermiddag kom nok en katastrofemåling for Høyre. I målingen som InFact har gjort for Nordlys, får Høyre i Tromsø en oppslutning på bare 12,3 prosent og blir med det bare fjerde største parti i kommunestyret.

Det gir håp om fortsatt rødgrønt styre. Men ifølge NTBs beregning, basert på tre målinger, kan dagens rødgrønne koalisjon – Ap, SV, MDG og Sp – ende opp med bare 21 mandater. Dermed må de sikre seg støtten til Rødt, som ligger an til å få tre mandater, for å få flertall.

Høyresiden ligger på sin side an til 17 mandater. Selv med småpartier som FNB på laget, som ifølge målingene ligger an til tre mandater, er det fortsatt et stykke igjen til flertall.

I tillegg har strid om bompenger skapt kaos på borgerlig side. Høyre har støttet innføring av bompenger i Tromsø, mens Frp har stilt ultimatum om at bompengene avvikles, skriver NRK.

