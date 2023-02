Påstått spionballong over USA: – Kan være en strategisk beskjed

En spionballong er observert over USA, meldte det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon denne uka. Landet skal være «veldig sikre» på at det er en kinesisk høydeballong som er observert, mens Kina mener det ikke bør spekuleres på hvem som kan stå bak før alle fakta er på bordet.

– Vi jobber med å verifisere disse meldingene. Vi håper begge sider kan håndtere saken rolig og varsomt, sa talskvinne Mao Ning i det kinesiske utenriksdepartementet på en pressekonferanse fredag, ifølge NTB.

Fredag ettermiddag bekrefter kinesisk UD at det er snakk om en kinesisk ballong. Men de sier det er en sivil ballong som først og fremst brukes til værovervåking, og som skal ha havnet på avveie, ifølge amerikanske medier.

Viktig besøk

I skrivende stund har ikke USA kommentert de kinesiske påstandene om at det skal være en værballong.

Observasjonene av den påståtte spionballongen kommer på et tidspunkt med økt spenning mellom stormakter, og USA rettet pekefingeren mot Kina.

Det skjer også kort tid før USAs utenriksminister Anthony Blinken etter planen skal reise til Beijing for samtaler med høytstående kinesiske tjenestemenn. Det er Blinkens første besøk til Kina som utenriksminister, og målet med reisen er å stabilisere forholdet mellom de to landene.

Det er et forhold som har fått kraftig skudd for baugen de siste årene, med både uenighet om handel, krangling om Taiwan og strid om Sør-Kinahavet.

Fredag ettermiddag melder flere medier at Blinken utsetter besøket etter avsløringen av den mulige spionballongen.

USAs utenriksminister Anthony Blinken skal etter planen til Kina denne helgen. (DEBBIE HILL/AP)

Hvis det er Kina som står bak ballongen, er signalet det gir kanskje det mest alvorlige i saken, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

– Det kan skape uro i den amerikanske befolkningen, men jeg tenker at det viktigste er at det vil påvirke Blinkens besøk til Kina og legge en skygge over det, sier Røseth til Dagsavisen før den siste uttalelsen fra kinesisk UD.

– Dette kan og være en strategisk beskjed til USA, ettersom Kina – om de står bak – så viser de at de har innsamlingskapasitet over kjerneområde i USA, sier han.

Hva er egentlig en spionballong, og hva slags informasjon kan de hente ut?

* Hva er en spionballong?

Røseth forklarer at det er snakk om ballonger som er utstyrt med sensorer, kameraer og kanskje andre typer instrumenter.

– Det er egentlig en form for satellitt i litt lavere bane, som er billig og som i en viss grad kan styres retningsmessig og høydemessig, sier han.

Men det er vinden som styrer mye, og vindretningen til ballongen observert i USA, tyder på at den kommer fra den sentrale delen av Kina, skriver NRK. Da ballongen ble observert over delstaten Montana, skal den ha vært omtrent 14 kilometer over bakken. Den skal være på størrelse med tre busser, ifølge ABC News.

Spionballonger er vanskelige å oppdage, ettersom de ikke har motor og går veldig høyt, sier Røseth. De slår svakt ut på radarer, i tillegg til at de uansett går over målerområdet for en radar – som vanligvis ser etter fly.

Slike ballonger flyr typisk på 24.000-37.000 meters høyde, godt over den kommersielle flytrafikken, skriver NTB. De beste jagerflyene flyr typisk på rundt 20.000 meter, men enkelte spionfly har tak som er rundt en halv mil høyere.

* Hvorfor brukes spionballonger?

Tom Røseth trekker fram at det enten er som et tillegg til satellitter, eller fordi spionballonger er billigere.

– De kan gi verdifull informasjon, men det er vanskelig å si hva de kan gi utover det satellitter gjør. Derfor er det noen litt ubesvarte spørsmål her. Men målet synes å være, ifølge amerikansk presse, et anlegg for interkontinentale ballistiske missiler i Montana.

Delstaten huser blant annet rakettsiloer, altså underjordiske anlegg for oppbevaring av interkontinentale ballistiske missiler.

Da den påståtte spionballongen ble observert i Montana onsdag, befant den seg over et tynt befolket område. Ballongens nåværende flyretning tar den over et antall sensitive områder, ifølge en kilde.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon overvåker spionballongen som er observert i amerikansk luftrom. (EVA HAMBACH/AFP)

* Hva kan disse ballongene hente ut?

I hovedsak er det snakk om bilder, men som med satellitter kan det monteres på ulike typer kameraer som fanger opp forskjellige ting, som varme, forklarer Røseth.

– Men det er et avstandsverktøy, så de får ikke så ekstremt mye info. Det er i hovedsak bilder og bildeanalyse, og data sendes sannsynligvis til en satellitt. Som så sender det videre til eierne av ballongene.

Ballongen som er observert i USA, ser ikke ut til å være i stand til å samle inn mer informasjon enn det andre verktøy Kina har tilgang på, er i stand til, sier en tjenestemann med kjennskap til saken ifølge The Washington Post.

En kilde har sagt at det amerikanske forsvaret har gjort ytterligere tiltak for å forhindre at ballongen skal samle inn sensitiv informasjon.

* Brukes slike spionballonger ofte? Og av hvem?

Pentagon-talsmann oberst Patrick Ryder sa torsdag at tilsvarende aktivitet også er observert tidligere, og i en periode over flere år. Lignende ballonger har tidligere blitt oppdaget over Hawaii og Guam, et amerikansk territorium som ligger i det vestlige Stillehavet. USA har militærbase på Guam.

Kina-eksperten Craig Singleton ved tankesmia Foundation for Defense of Democracies har sagt til nyhetsbyrået Reuters at det var utbredt bruk av spionballonger både på amerikansk og sovjetisk side under den kalde krigen, ifølge NTB.

Tom Røseth forklarer at satellitter i stor grad har tatt over oppgavene der det tidligere ble brukt spionballonger.

– Meg bekjent er det ikke et mye brukt verktøy for vestlig militær eller etterretningstjenester. De bruker heller satellitter og droner.

Kina, men også andre, bruker imidlertid spionballonger, sier Røseth til Dagsavisen.

På spørsmål om andre land som bruker slike ballonger, trekker Røseth fram at det er et verktøy som ikke krever så mye.

– Så de fleste stater kan bruke det hvis de ønsker. Spørsmålet er hvem som pleier å bruke dem, og mitt inntrykk er at det blir brukt en del i Asia.

* Hva kan land gjøre med ballongene?

Da USAs president Joe Biden ble informert om hendelsen, ba han om å få lagt fram ulike alternativer for hvordan gå fram. Forsvarsminister Lloyd Austin innkalte til møte, og en tjenestemann har sagt til amerikanske medier at det ble diskutert om de skulle skyte ned ballongen.

Flere advarte mot det, blant annet fordi de fryktet at rester av ballongen kunne forårsake skade på folk eller eiendommer.

Tom Røseth tror det er en vanskelig vurdering for land når de skal bestemme seg for hva de vil gjøre med spionballonger de oppdager i eget luftrom.

– Man vil ikke skape mer blest og problemer rundt det. Man pleier å la etterretningsaktivitet foregå; satellitter går over, og de skytes ikke ned. Det beste er å unngå å ty til handling, samtidig som du ikke har lyst til å eksponere sensitiv informasjon, sier Røseth, og fortsetter:

– Den amerikanske vurderingen har vært at det ikke er spesielt sensitiv informasjon på avveie, så det er like så greit å la det gå. Samtidig som det er en viss risiko for skade på bakken på folk og materiell hvis de skytes ned.

