Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) brukte i høst appen TikTok på sin tjenestemobil. Det er i utgangspunktet et godt instinkt at politikere skal kommunisere på ulike plattformer for å nå unge velgere og skape engasjement for politikk.

Men statsrådens bruk av videodelingstjenesten TikTok, er dessverre i overkant naiv, og derfor kritikkverdig. Appen er utviklet i Kina og kinesisk lovgiving gir myndighetene tilgang til alle data som genereres. Det er et åpenbart problem for en norsk statsråd.

Vi forventer en større årvåkenhet, fra Mehl, men også fra regjeringen

Kina utgjør en stadig større sikkerhetstrussel. Bevisstheten har steget raskt de siste årene. TikTok har sammen med annen kinesisk teknologi derfor lenge vært omstridt. At Mehl eksponerer seg for kinesisk teknologi, er overraskende all den tid dette har vært så høyt på den sikkerhetspolitiske dagsorden. I USA har FBI i lengre tid advart mot å bruke særlig TikTok-appen.

Nylig ble det forbudt for ansatte i Representantenes hus i Washington å benytte TikTok-appen på telefonene som de får tildelt i forbindelse med jobb. Et titalls delstater har også innført forbud mot appen på offentlige datamaskiner og telefoner. I sommer tok etterretningskomiteen i Senatet initiativ til å undersøke om TikTok deler brukerdata med kinesiske myndigheter.

Det har altså ikke stått på advarsler om at denne teknologien er utrygg. Og derfor er det oppsiktsvekkende at en norsk justisminister, med tilgang til svært sensitive opplysninger, installerer denne på sin tjenestetelefon. Selv sier Mehl til TV2 at det ikke forelå «noen råd som er spesifikt rettet mot TikTok».

Vi forventer en større årvåkenhet, fra Mehl, men også fra regjeringen. Dagbladet har skrevet at også andre statsråder har hatt TikTok på sine mobiler, og at regjeringen ikke har advart mot denne appen. «Denne situasjonen skulle ikke statsråden vært i», sier IT-ekspert Torgeir Waterhouse til NRK.

Politisk er dette også svakt håndtert av Mehl. TikTok-bruken undergraver hennes generelle tillit i offentligheten, men også hennes nødvendige tillit på Stortinget. Opposisjonen kan med rette være overrasket over hvor lang tid det har tatt for at justisminister Mehl skal svare ut spørsmål fra presse og Stortinget.

Etter mange uker kom Mehl på banen onsdag kveld. Det er for seint, og tilbake står en svekket statsråd, som er blitt drevet til ærlighet. I rekka av dårlige saker for regjeringen, burde denne ha vært den enkleste å unngå.

