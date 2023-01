LO har sett seg lei NHO-klaging: − Svartmaling

− Jeg er ikke forbausa over at vi møter aktiv motstand. Men jeg er overrasket over at det skal være så følelsesladet, sier LO-leder Peggy Hessel Følsvik til Dagsavisen.

Etter at regjeringen-Støre tiltrådte i 2021 har de lansert en lang rekke reformer i arbeidslivet. De har reversert den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, innført pensjon fra første krone, innført betydelige innstramminger i innleieregelverket, og snart skal Fougner-utvalgets rapport behandles i Stortinget.

Det innebærer en presisering av arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret i konsern, og kan blant annet bety vesentlig bedre rettigheter for mange arbeidstakere som i dag blir klassifisert som selvstendig næringsdrivende eller de som er ansatte i en konsernbedrift, for eksempel i flybransjen.

− Ingenting av dette har arbeidsgiversida villet være med på, sukker LO-lederen.

Interessekamp

Som et eksempel på klaging fra arbeidsgiversida viser hun til et oppslag i VG i fjor, der NHO, Virke, KS og Spekter sammen gikk ut og anklagde statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen for å sverte det norske arbeidslivet, fordi Støre på LO-kongressen varslet en «storrengjøring» i norsk arbeidsliv.

− De klarte å stille seg opp med armene i kors og klage over hvor fælt det var at regjeringa sa at det fantes uryddigheter i norsk arbeidsliv. Det syntes de var så sårt, de blei så fornærma, at de måtte stille seg opp sammen i avisa med armene i kors og syntes at dette var forferdelig, sier Følsvik.

Arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Spekter, KS og Virke angrep statsminister Jonas Gahr Støre i en VG-kronikk torsdag, og i et intervju fredag. (Faksimile fra VG)

− For oss handler dette rett og slett om interessekamp. Vi representerer arbeidstakerne, og forsvarer deres rettigheter. Arbeidsgiverne, med NHO i spissen, representerer det motsatte, legger hun til.

− Er det ikke da helt fair at også NHO kjemper for sine medlemmers interesser?

− Det er helt fint. Men de må ikke framstille det som noe annet. De må ikke framstille det som om det er så synd på dem og at regjeringa er så fæle med dem og slemme med dem, og at de ikke har respekt for dem. De sier at de er så overraska, men det bør de ikke være. Dette har vi snakket om i åtte år, og forsøkt å jobbe for våre medlemmers interesser, og de har strittet imot. Nå er det vanlige arbeidsfolks tur.

− Svartmaling

LO-lederen peker også på NHOs massive motstand mot innstrammingene i innleieregelverket. «God jul! Du har sparken! Hilsen regjeringen» var tittelen på et debattinnlegg fra NHO. «Et kunnskapsløst arbeidslivseksperiment», ble innstrammingene kalt i et annet debattinnlegg fra samme avsender.

− Når vi har sett overskriftene i det siste syntes jeg de svartmaler, sier LO-lederen.

Hun har ikke noe tro på at vi vil få massearbeidsledighet blant bygningsarbeidere fordi bemanningsbyråene må si opp fast ansette, og er trygg på at disse vil få jobb direkte hos entreprenørene, slik intensjonen bak innstrammingene er.

− Eksperimentet er det vi har vært gjennom de siste 10 årene der arbeidslivet har fått utvikle seg til å bli blant annet det vi har sett innen bygg- og anlegg her i Oslo. Det må vi rydde opp i, sier hun.

Noe av det LO og regjeringen har fått mest kjeft for av NHO nå i vinter er måten de snakker om private bedrifter på. Blant annet er det flere ganger blitt ristet på hodet over LO-lederens formulering om at de skal «ta de rike» på LO-kongressen i fjor.

− Det står jeg godt i. Dette handler om interessekamp. Min jobb er å ivareta mine medlemmers interesser. Hvis arbeidsgiverne syntes det er fælt må de nesten bare få lov til å syntes det. Denne debatten handler om at det er de med de bredeste skuldrene må ta den tyngste børen.

– Godt samarbeid

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier til Dagsavisen at det som kjennetegner norsk arbeidsliv er godt samarbeid, lavt konfliktnivå, høy grad av tillit og i hovedsak faste stillinger.

Nina Melsom, områdedirektør for arbeidsliv og tariff i NHO. (Terje Bendiksby/NTB)

– Det bekrefter også Fougner-utvalgets utredning fra i fjor sommer. Vi er verdensmestere i arbeidsmiljø. Det er det ingen uenighet om at vi skal stå sammen om. Et velregulert og godt arbeidsliv tjener hver enkelt, bedriftene og storsamfunnet, sier Melsom, og legger til:

– Derfor er vi enige både med LO og Regjeringen om at fast ansettelse er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Bedrifter vil imidlertid ha midlertidige behov for arbeidskraft, for eksempel i forbindelse med en sommer- eller vintersesong. Midlertidige behov kan ikke dekkes med faste ansettelser. Innleie er derfor et velregulert og nødvendig supplement til den faste bemanningen. Det er betenkelig at LO og regjeringen heller vil ha folk midlertidig ansatt eller permittert, enn fast ansatt i et bemanningsforetak.

Melsom peker på at det fortsatt er 660.000 nordmenn som står utenfor arbeidslivet, og at innleie kan være en vei inn i arbeidslivet for disse.

– Vi må si fra når det kommer innstramninger som ikke bare går for langt, men som også gjør det vanskeligere å komme seg i jobb og få tak i nok ansatte. Konsekvensene er mangelfullt utredet, sier Melsom.

