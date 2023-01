Oslo Aps nominasjonsliste er klar – disse kjemper om plassen

Nominasjonskomiteen er nå ferdige med sitt endelige innstilling til Arbeiderpartiets kandidater for Oslo bystyre 2023–2027.

I førsteutkastet sto Tamina Sheriffdeen Rauf fra Alna alene på 8. plass – nå utfordres hun av nåværende bystyrepolitiker Kafia Hashi Mohamud fra Vestre Aker. Sistnevnte støttes av flertallet i komiteen. Hvem som får plassen avgjøres på Oslo Aps nominasjonsmøte 20–21. januar.

Trakk seg

Sist uke ble det kjent at nåværende helsebyråd og tidligere finansbyråd Robert Steen (Ap) trakk sitt kandidatur. Han ble i førsteutkastet plassert på 19. plass, og ikke på topp ti lista.

Kandidatene som står øverst på lista får stemmetillegg – som tilsvarer 24 prosent av alle stemmene partiet får på valgdagen.

– Jeg vil få lov til å takke alle dere som gjennom nominasjonsprosessen har ringt, sendt meldinger og tatt til ordet for at jeg skulle nomineres høyere opp på Oslo Aps liste for kommunevalget til høsten. Denne støtten har både varmet og rørt meg, skrev Steen på Facebook, og fortsatte til:

– Etter en helhetlig vurdering har jeg allikevel valgt å trekke meg fra prosessen og vil framover fokusere fullt og helt på oppgaven som helse- og eldrebyråd i en kompleks og utfordrende helse- og omsorgssektor. Nå legges all min kraft inn i arbeidet for en by med mindre helseforskjeller – en by som er rustet for de store utfordringer demografiutviklingen vil gi oss framover (når behovet for kvalifisert arbeidskraft bare blir større og større).

Byrådsleder Raymond Johansen står på førsteplass, etterfulgt av byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen. I bakgrunnen: byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen som trakk seg fra lista sist uke. Her da de var på vei inn til pressekonferansen i Oslo rådhus for å orientere om nye koronatiltak i Oslo fram mot julen 2020. (Heiko Junge/NTB)

Rykker opp

Kafia Hashi Mohamud sto helt nede på 40. plass i førsteutkastet til nominasjonskomiteen. Inn på hennes plass, og ny på lista kommer Arooj Dar fra Gamle Oslo.

Nåværende bystyrerepresentant Farukh Qureshi fra Søndre Nordstrand har også rykket opp et lite steg siden forrige utkast – fra 15. til 13. plass. Han har byttet plass med Usman Asif fra Bjerke.

Også tidligere leder av AUF i Oslo, Varin Hiwa har kommet inn på lista. Hun er nede på 50. plass.

Nytt i 2022 var tidligere gruppeleder for Rødt Oslo, Eivor Evenrud, som meldte overgang til partiet i november. Like etter ble det klart at hun ville bli foreslått til 10. plass på lista.

Liten overvekt fra sentrum

Seks av kandidatene på topplista kommer fra sentrumsbydelene – tre fra St. Hanshaugen, to fra Gamle Oslo og en fra Frogner. Fem representerer ytre by: To fra Alna, en fra Vestre Aker, en fra Søndre Nordstrand og en fra Nordstrand.

Flertallet som støtter Kafia Hashi Mohamud består av leder av nominasjonskomiteen Trine Lise Sundnes, Zaineb Al-Samarai, Trond Bakkevig, Marit Bjerke, Rashid Nawaz.

Mindretallet som støtter Tamina Sheriffdeen Rauf består av Stig Harlem Harris, Trine Eskeland, Mads Andreas Danielsen, Anders Kjellevold.

Dette er nominasjonskomiteens topp 10:

1. Raymond Johansen (Byrådslederkandidat) - mann - født i 1961, bosatt i bydel St. Hanshaugen.

2. Rina Mariann Hansen (Ordførerkandidat) - kvinne - født i 1977, bosatt i bydel St. Hanshaugen.

3. Abdullah Alsabeehg mann - født i 1986, bosatt i bydel Søndre Nordstrand.

4. Marthe Scharning Lund kvinne - født i 1976, bosatt i bydel St. Hanshaugen.

5. Andreas Halse mann - født i 1977, bosatt i bydel Gamle Oslo.

6. Shila Khayrollahzadeh kvinne - født i 2000, bosatt i bydel Alna.

7. Jon Reidar Øyan mann - født i 1981, bosatt i bydel Gamle Oslo.

8. Kafia Hashi Mohamud kvinne - født i 1997, bosatt i bydel St. Hanshaugen.

8. Tamina Sheriffdeen Rauf kvinne - født i 1998, bosatt i bydel Vestre Aker.

9. Henrik Dahl Jacobsen mann - født i 1997, bosatt i bydel Frogner.

10. Eivor Evenrud kvinne - født i 1982, bosatt i bydel Nordstrand.

Rettelse: Tidligere sto det i saken at Kafia Hashi Mohamud var bosatt i bydel Alna. Feilen stammer fra en feil i nominasjonslista.

