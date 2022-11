Hun skal ut og bygge landet. Eller i det minste barcode i Groruddalen

HVEM: Tamina Sheriffdeen Rauf (24)

HVA: Leder av Furuset Arbeiderlag

HVORFOR: Er så høyt på nominasjonslista til Ap at hun kan få fast plass i Oslo bystyre.

Yo! Hvem er du, egentlig?

– Jeg er først og fremst student, som skriver master i nevrobiologi.

I hva da, sa du?

– Jeg forsker på atferd og hjerne, og skriver en oppgave om fisk. Om hvordan miljøberikelser påvirker fiskens atferd.

Hæ? Er det en slags spøk?

– Nei da. Miljøet kan føre til både aggresjon og ensomhet. I oppdrettsnæringen er tilværelsen for eksempel trang og kjedelig. Det skjer ikke noe spennende rundt dem. Så hverdagen min består av deprimerte fisk. Haha.

Var det overraskende å plutselig være så høyt oppe på Ap-lista?

– Jeg ble positivt overrasket. Jeg er i mitt tiende år nå i AUF og Ap. Så jeg er jo vant til å jobbe på. Og så plutselig får du en enorm tillitserklæring. Det er overveldende. Jeg er veldig takknemlig og veldig klar.

Hvordan virker egentlig det nominasjonsgreiene?

– Det er en veldig omstendelig prosess. Først blir du nominert fra et lokallag. Så samler Nominasjonskomiteen inn innspill og tar sine egne vurderinger. Nå man sende inn motivasjonsbrev, så er det en intervjuprosess. Og til slutt var det Trine Lise Sundnes som ringte og ga en liten heads up. Nå kan lagene sende inn tilbakemeldinger på førsteutkastet, så kommer et nytt utkast i januar. Og så skal det hele vedtas 20. og 21 januar.

Så … hva vil du, hvis du havner i bystyret?

– Min største motivasjon er å skape politikk og passe på at den treffer alle, også de som ikke er så godt representert i partiet. Den generasjonen som nå skal ut og bygge landet. Folk i blindsonen vår, som vi ikke har sett. Ta klima og miljø: Vi må passe på at politikken til Oslo Ap skal være for alle, ikke bare for de som har penger til å kjøpe dyre elbiler. Tradisjonelt er det jo disse folka som stemmer på oss. De har nesten ikke råd til å være med i klimakampen, samtidig er det de som blir mest påvirka.

Hvilken fløy er du i Ap?

– Det eneste jeg sikkert kan si er at jeg er ytre by, en Groruddals-jente. Utenom det tror jeg ikke at jeg kan sette meg selv i en fløy.

Ahh, Team Ytre By! Er du da mot bompenger og beboerparkering?

– Jeg vil ikke si motstander av bompenger. Det er kjempeviktig for klimakampen og målene. Men vi må være litt smartere på hvordan vi snakker om det. Jeg sympatiserer med frustrasjonen. Og noe av det kan jeg også dele.

Hvis du kunne velge det neste området i Oslo man skulle bruke milliarder av kroner på å pusse opp. Hvilket skulle det være?

– Drømmen min er å ha barcode i Groruddalen. Jeg tror jeg sier området Alna, Furuset, Lindeberg, Trosterud, det området der. Der tror jeg vi har stor opprustningspotensial. Mange triste hendelser og økt kriminalitet. Det er vanskelig å få folk til å flytte dit.

Hvem burde Ap samarbeide tettest med i Oslo? Venstre eller Rødt?

– Oj, det var et skikkelig dilemma. Jeg kan si at, selv om mye kunne vært bedre, så har vi jo erfaring med samarbeid med Rødt. Vi går en utrygg fremtid i vente, økonomi, kraftmarked og alt sånt, så da er nok det lureste å fortsette med dem. Det skaper en trygghet for velgerne.

Ja eller nei til EU?

– Det er ikke så vanskelig. Jeg er foreløpig for. Det standpunktet har jeg hatt siden jeg var tretten år gammel berte. Så det består.

Tamina Sheriffdeen Rauf er leder av Furuset Arbeiderlag og ligger an til å bli nominert høyt på Oslo Aps bystyreliste før valget i 2023. (Aslak Borgersrud)

Da kan vi gå til faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har en liste. En egen notat-liste over alle bøker jeg har lest siden 2017. Lister er min favoritt-ting i hele verden. Jo, det er Kafka on the Shore, av Murakami.

Jeg ble nesten mer interessert i at du har en liste! Hva gjør deg lykkelig?

– Haha. Øverst på lista er lister! Det er oversikt. Forutsigbarhet. Men også mangfoldet av måter man kan skrive lister på.

Ok, så … hva slags lister har du?

– Den mest brukte lista er den over ting jeg har lyst til å kjøpe. Jeg omprioriterer den hele tida, for jeg er veldig opptatt av å ikke kjøpe så mye. Ellers er det selvfølgelig en liste over hvor å spise mat i Oslo. Jeg er veldig foodie.

Hvem var din barndomshelt?

– Selvfølgelig. Prinsesse Diana. Hun er alle desier sin dronning. Vi med bakgrunn fra Sørøst-Asia er vokst opp med å se opp til henne. Hun var kul og stilfull, men også sterk og politisk. Både feminin og et maktmenneske.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Israel og Palestina-spørsmålet. Palestina er kanskje den konkrete saken som gjorde meg politisk aktiv. Det var den første demonstrasjonen jeg gikk i, da var jeg halvannet år gammel. Mutter’n tok meg med.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kong Harald.

Hvorfor?

– Det bare virker som om han trenger en klem. Han har gått gjennom så mye, og jeg er kjent for å gi gode klemmer.

