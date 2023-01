Helsebyråd Robert Steen trekker seg fra nominasjonskampen i Oslo Ap

– Jeg har i dag meddelt valgkomiteen i Oslo AP at jeg trekker mitt kandidatur til bystyret for valget til høsten, skriver helsebyråd Robert Steen på sin Facebookside.

Steen kom inn i Raymond Johansens byråd som finansbyråd i 2015. Seinere ble han helsebyråd. Før dette har han ikke vært politisk aktiv eller folkevalgt, men i fjor varslet han at han ønsket å stille til valg som bystyremedlem for Oslo Ap før høstens lokalvalg.

Da nominasjonskomitéen la fram sitt første forslag til liste var Steen derimot plassert langt nede på lista, helt nede på 19. plass.

– Jeg vil få lov til å takke alle dere som gjennom nominasjonsprosessen har ringt, sendt meldinger og tatt til ordet for at jeg skulle nomineres høyere opp på Oslo APs liste for kommunevalget til høsten. Denne støtten har både varmet og rørt meg, skriver Steen, og legger til:

– Etter en helhetlig vurdering har jeg allikevel valgt å trekke meg fra prosessen og vil framover fokusere fullt og helt på oppgaven som helse- og eldrebyråd i en kompleks og utfordrende helse- og omsorgssektor. Nå legges all min kraft inn i arbeidet for en by med mindre helseforskjeller - en by som er rustet for de store utfordringer demografiutviklingen vil gi oss framover (når behovet for kvalifisert arbeidskraft bare blir større og større).

Oslo Aps nominasjonsmøte skjer 20. januar.

