Svarer på LO-kritikken: – Det er mange ledige jobber å søke på

Det vakte stor oppsikt da nestleder i LO, Steinar Krogstad, denne uka kritiserte Ap-Sp-regjeringa for kutt i statsbudsjettet som vil ramme folk på dagpenger.

I Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne et kutt i dagpengene til arbeidsledige på nesten 200 millioner. Kuttet innebærer at regjeringen vil gå bort fra ordningen der man kan legge inntekten de siste tre år til grunn for utregning av dagpenger. I stedet vil regjeringen at inntekten kun de siste 12 månedene skal være avgjørende for om du får dagpenger og hvor mye.

Det betyr at regjeringa sørger for at flere tusen vil få lavere dagpenger enn med dagens ordning, og det kan bety at rundt 2.000 personer mister retten til dagpenger.

– Dette vil øke forskjellene i Norge. Dette er et alvorlig kutt, som jeg er sikker på vil bli rettet opp i, sa LO-nestleder Krogstad til Dagsavisen.

Målrettes mot de som har «aktuell tilknytning til arbeidslivet»

Nå svarer arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) på kritikken fra sine egne.

– Hele, faste stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet. Regjeringen vil styrke insentivene til en sterk og kontinuerlig arbeidstilknytning. Endringen i beregning av opptjeningsgrunnlaget vil bidra til at dagpengeordningen i større grad målrettes mot personer som har en aktuell tilknytning til arbeidslivet.

Dette var også en sentral del av LOs kritikk.

– Kuttet rammer de med svak tilknytning til arbeidslivet. Folk med lav inntekt, kvinner som har jobbet deltid, eller midlertidig ansatte, sa Krogstad onsdag.

Lav arbeidsløshet

Mjøs Persen presiserer at det ikke er noe nytt i at dagpenger er basert på opptjening.

– Langt fra alle arbeidsledige mottar dagpenger eller har krav på det. I august 2022 var det 47934 registrert helt ledige, og av disse mottok 18225 dagpenger. Mange dagpengemottakere får dagpenger bare i kort tid før de er tilbake i arbeid, skriver Mjøs Persen i en e-post til Dagsavisen.

Hun peker også på at arbeidsløsheten er lav om dagen.

– Andelen sysselsatte i yrkesaktiv alder har de siste månedene vært på sitt høyeste nivå siden 2009. Arbeidsledigheten har ikke vært lavere siden før finanskrisen i 2008, og det er mange ledige jobber å søke på. Dette gir økte muligheter til å få flere ut i arbeidslivet, skriver hun.

Arbeidsliv og inkludering – Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023

Økte utgifter på 20,1 milliarder kroner i alderspensjon. Totalt ventes en utgift på 289,3 milliarder kroner i 2023.

Økning på 7 milliarder til uføretrygd, som samlet anslås å ligge på 118 milliarder kroner i 2023.

Regjeringen foreslår å redusere opptjeningsperioden på dagpenger fra tre til ett år. Det betyr en innsparing på 200 millioner kroner neste år.

175 millioner kroner til en ny ungdomsgaranti, som har som mål å få flere unge til å fullføre studiene og komme ut i arbeidslivet.

Regjeringen bevilger 54,9 millioner kroner til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som skal brukes til å håndtere ankomsten av ukrainske flyktninger.

30 millioner kroner til å styrke innsatsen mot sosial dumping.

Regjeringen foreslår et avgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for unge under 30 år, som ellers ville fått 100 prosent uføretrygd.

