LO knallhardt ut mot regjeringens dagpengekutt

– Dette kuttet rammer de med svak tilknytning til arbeidslivet. Folk med lav inntekt, kvinner som har jobbet deltid, eller midlertidig ansatte. De som har minst og står svakest vil stå enda svakere. Dette vil øke forskjellene i Norge. Dette er et alvorlig kutt, som jeg er sikker på vil bli rettet opp i.

Det sier nestleder i LO, Steinar Krogstad, til Dagsavisen.

I Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne et kutt i dagpengene til arbeidsledige på nesten 200 millioner. Kuttet innebærer at regjeringen vil gå bort fra dagens ordning der man kan legge inntekten de siste tre årene til grunn når man søker om dagpenger etter å ha mistet jobben. I stedet vil regjeringen at inntekten kun de siste 12 månedene skal være avgjørende for om du får dagpenger og hvor mye.

Det betyr at Støre & co sørger for at flere tusen vil få lavere dagpenger enn med dagens ordning, og det kan bety at rundt 2.000 personer mister retten til dagpenger.

– Arbeidsuhell

Både Rødt og SV har gått knallhardt ut mot dagpenge-kuttet, og SV-nestleder Kirsti Bergstø sa tirsdag at det var uaktuelt for dem å gå med på et kutt i dagpengeordningen. Nå tar altså også LO bladet fra munnen og setter foten ned for forslaget.

– Vi forventer at regjeringa lytter til oss, og vi har allerede registrert at SV vil ta dette med inn i budsjettforhandlingene. Det er ikke en så stor sum det er snakk om, i underkant av 200 millioner kroner. Det er ikke det som velter budsjettet, men det kan velte økonomien til folk som blir rammet, sier Krogstad.

Nestleder i LO Steinar Krogstad. (Vidar Ruud/NPK)

En av begrunnelsene for dagpengekuttet er at regjeringens forslag til statsbudsjett er strammere enn på mange år, fordi regjeringen har måttet kutte i oljepengebruken for å unngå at renta og prisveksten stiger mer enn nødvendig.

– Våre folk erkjenner at det er tøffe tider og at man må prioritere, men da er det ekstremt viktig at regjeringen prioriterer rett, sier LO-nestlederen.

YS: – Uakseptabelt

Også YS er svært kritisk til dagpengekuttet. Nestleder (og påtroppende leder) Hans-Erik Skjæggerud mener regjeringa med dette «hever inngangsporten for å kvalifisere til dagpenger».

– Dette er helt uakseptabelt. Og det er særdeles spesielt at det kommer fra en Ap-ledet regjering, sier Skjæggerud.

Nåværende nestleder og kommende leder i YS Hans-Erik Skjæggerud. (Thomas Brun/DAM)

Han viser til at de som blir rammet av dagpengekuttet typisk vil være utsatte grupper i arbeidslivet, som folk i små og midlertidige stillinger, mange av dem ufrivillig.

– Begrunnelsen til regjeringen for dette forslaget er at de ønsker å innrette dagpengeordningen mot folk som har en tilknytning til arbeidslivet. Men de dette rammer har absolutt en helt reell tilknytning til arbeidslivet. Vi snakker om barnehageassistenter, bussjåfører eller renholdere som jobber i 40 prosents stillinger, sier YS-nestlederen.

Han viser også til at YS er blant dem som spår at arbeidsledigheten neste år vil bli vesentlig høyere enn regjeringen legger til grunn, slik at kuttet i dagpenger vil ramme enda flere og spare enda flere millioner enn regjeringen viser i sitt forslag til statsbudsjett.

Jobbpakke

I spørretimen i Stortinget onsdag ble finansminister Trygve Slagsvold Vedum gang på gang utfordret på dagpengekuttet av SV og Rødt. Han viste blant annet til at regjeringa har sikret feriepenger for arbeidsledige og bruker rundt den samme summen som dagpengekuttet, altså rundt 200 millioner kroner, på å få folk i jobb.

– Det aller beste som har skjedd det siste året, er at vi har en veldig lav ledighet. Vi mener det er riktigere å legge penger inn i en jobbpakke for å få langtidsledige tilbake i arbeidslivet. Vi har trua på arbeidslinjen, svarte Vedum.

