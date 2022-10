Ja-dronninga Gro: Vil ikke ha ny EU-debatt i Norge nå

– For meg er det mange gode argumenter for at vi burde vært med i EU. Det er en samarbeidsarena som nå viser hvor viktig den er. Nato og EU står nå sammen om å stille opp for Ukraina mot Russland. Vi ser at det spiller en rolle. Samtidig er det slik at kreftene som må brukes for å reise en ny EU-diskusjon er store. Det kommer til å oppstå, akkurat som forrige gang, mange motstemmer. Så jeg vil ikke foreslå å gi seg inn i det. Det er ikke poengfylt for tiden.

Det sier Gro Harlem Brundtland til Dagsavisen.

Torsdag besøkte den tidligere statsministeren AUFs landsmøte i Oslo. Med Russlands invasjon av Ukraina og krigen i Europa som bakteppe diskuterte Brundtland og Hoem blant annet sosialdemokratiets fremtid i Norge og Europa. På spørsmål fra Dagsavisen om Arbeiderpartiet igjen, som under hennes regjeringstid på starten av 90-tallet, bør søke samarbeid med Europa gjennom EU, er altså den tidligere ja-forkjemperen negativ.

– Det betyr ikke at jeg har endret standpunkt. Men jeg konstaterer at det ble EØS, og jeg er stolt av at vi klarte å få til EØS-avtalen. Det var en forferdelig kamp med krav om støtte fra ¾ av Stortinget for å få den gjennom. Det var veldig vanskelig, sier Brundtland, og legger til:

– Samtidig er det EØS som har reddet situasjonen for Norge. Det er derfor vi kan sitte rolig og si at det er ikke så farlig med å reise EU-debatten igjen, fordi vi har EØS-avtalen. Det har sikret oss mye av den økonomiske avhengigheten av resten av Europa når det gjelder handel og alt det vi trenger for å være et produktivt samfunn.

[ LO knallhardt ut mot regjeringens dagpengekutt ]

Vil ha SV i regjering

Der Brundtland kommer fra ja-fløyen i Arbeiderpartiet, er AUF i 2022 som i 1994 motstandere av norsk EU-medlemskap. Selv om hun har et annet utgangspunkt er AUF-leder Astrid Hoem enig i at Arbeiderpartiet ikke bør sette i gang noen ny EU-debatt nå.

– Jeg er enig i at tida og hva man skal bruke ressurser på nå er ikke at vi skal krangle om vi er for eller imot norsk EU-medlemskap, men å sørge for at vi faktisk får til en positiv demokratisk utvikling i Norge og verden med den situasjonen vi står i Europa, sier hun.

Ivrige AUFere får Astrid Willa Hoem og Gro Harlem Brundtland til å bli med på bilde på sosiale medier. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

I samtalen mellom de to dro Brundtland paralleller mellom den økonomiske krisetiden på slutten av 80-tallet da hun var statsminister og det Støre-regjeringen opplever i dag. Også den gangen var det sterk prisvekst og økende renter som skapte en elendig økonomisk situasjon for landet, noe som endte i solidaritetsalternativet der regjeringen, stortinget og partene i arbeidslivet jobbet sammen for å få norsk økonomi på rett kjøl.

Og også den gangen, som nå, opplevde Arbeiderpartiet dårlige meningsmålinger og laber oppslutning ved valg.

– Det var vanskelige tider på slutten av 80-tallet. Og det tok mange år med dårlige meningsmålinger og et par dårlige valg, før vi fikk full oppslutning ved valget i 1993. Men det tok en god del år altså. Da hadde vi klart å snu utviklingen i riktig retning, og folk kunne registrere at ting ble bedre. Vi får håpe denne gangen at det ikke tar så lang tid. I mellomtiden kan det bli mye utålmodighet, sier Brundtland.

[ Strømekspert med gladnyhet: – Det er ikke kritisk lenger ]

Vil ha SV i regjering

I samtalen var den tidligere statsministeren oppgitt over at deler av hennes eget parti og fagbevegelsen strittet imot grepene hun og regjeringen mente var helt nødvendig for å få rentene ned og økonomien tilbake i rett spor på 80-tallet.

Nå advarer hun mot at det samme skal skje nå.

– Høyresiden vinner på dette. Jeg forstod godt da LOs leder sa at vi må få en flerpartiregjering med SV inne. Det samme har Astrid og AUF sagt. Det hadde vært det riktige grepet. Hele tiden hadde det vært bedre, men ikke minst nå. Men det fikk man ikke til. Da ligger det et ansvar på alle partiene som støttet et nytt regjeringsalternativ ved forrige valg at støyen innad ikke blir så dominerende at det ødelegger hovedbudskapet. Da undergraver du ditt eget ståsted og mulighetene på hele venstresiden til å få til viktig politikk, sier Brundtland, og legger til:

– Du må greie å overbevise befolkningen om at det du driver med er rett, for det kommer jo nye valg. Det er derfor jeg sier vær så snill, tenk litt over hva man tar opp hele tiden av kritikk mot sine egne. Tenk på alt som binder oss sammen og som vi trenger å gjøre sammen.

AUF-lederen nikker til det.

– Når det er krisetider er det viktig at vi står sammen om de store tingene vi skal gjøre i fellesskap. Når vi har en regjering som sier at det blir strammere tider, så blir det det. Det er krevende, og aller mest krevende for de som har minst fra før. Da trenger vi at hele venstresida bruker skytsene sin mot høyresida som ønsker å prioritere lavere skatter til de som har mest fra før, sier Hoem.

[ Løvemammaene ber helseministeren stoppe helikopterplaner ]

Aps fall

Siden hun gikk av som statsminister i 1996 har Brundtland sett at Arbeiderpartiet jevnt og trutt har tapt oppslutning. Med unntak av katastrofevalget i 2001 var stortingsvalget i fjor det dårligste valget for Arbeiderpartiet siden mellomkrigstida. Også i andre Europeiske land har de store, tradisjonsrike, sosialdemokratiske styringspartiene blitt stadig mindre de siste årene.

Brundtland peker på fragmenteringen på venstresida og framveksten av andre, nye partier som hovedårsaken.

– Nå har du en splittelse på venstresiden i norsk politikk med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG. Uansett hva MDG sier om at de er blokkuavhengige, så krever politikken deres sosialdemokratiske løsninger. På grunn av både valgordningen, stemningen i folket og partier som konsentrerer seg om enkeltsaker som MDG, får du en oppsplitting av det som opprinnelig bare var Arbeiderpartiet, og som kunne få opp mot 50 prosent av stemmene. Det har skjedd minst like mye i andre land. For eksempel i Tyskland er jo de grønne i regjering, sier Brundtland.

– Bør Arbeiderpartiet inngå et formelt samarbeid med Rødt og MDG?

– Det derre kommer jeg ikke til å si noe om. Det er kompliserte saker. Og jeg tror ikke de vil det heller. Men det er viktig at alle tenker gjennom at det er summen av de kreftene som bestemmer i Norsk politikk. Man kan ikke overse de som har fått flere stemmer og flere mandater i Stortinget. Det går ikke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen