Støre advarer: Disse vil bli skuffet av statsbudsjettet

– Det er mange som har høye forventninger til denne regjeringen, som forventer at vi gjennomfører det vi gikk til valg på. Det skjønner jeg. En god del av det vi har ambisjoner om å gjøre, gjør vi, men en god del av det vi har planlagt å gjøre, må vi skyve på. Derfra kan det komme en del bråk. Fra folk som har ventet at det kommer en satsing, en vei, et bygg, en oppstart nær dem som ikke kommer. Det kan bli bråk.

Det var med et dystert budskap statsministeren og partilederen talte til landsstyremøtet i Arbeiderpartiet tirsdag. Der fikk tillitsvalgte og folkevalgte fra hele Norge den samme nedslående beskjeden fra sin partileder: Det kommer til å bli en tøff høst og vinter. Og det kommer til å bli bråk når statsbudsjettet blir lagt fram seinere i høst.

Bakteppet er den russiske invasjonen av Ukraina, som har ført til eksplosive priser på ting som mat og energi, samtidig som renta er på vei opp. På toppen av det må regjeringen legge fram et stramt statsbudsjett uten å bruke for mange oljekroner for å holde inflasjonen i sjakk. Støre pekte på at det er flere tiår siden en norsk regjering må prioritere like hardt som hans regjering må gjøre nå.

Røkke og rikinger

I tillegg til at mange velgere vil bli skuffet over at akkurat deres vei eller bygg eller prosjekt blir skrotet fra statsbudsjettet, peker Støre på en gruppe til i samfunnet som han forventer at lager bråk når statsbudsjettet kommer:

– Å flytte makt i samfunnet skjer aldri uten friksjon og noen ganger bråk. Et mer rettferdig skattesystem utfordrer de som har sterk økonomi som ikke ønsker å bidra mer. Det må vi være forberedt på.

Selv om det aldri var noen uttalt begrunnelse har mange pekt på at nettopp det norske skattenivået er grunnen til at Kjell Inge Røkke mandag denne uka fortalte at han har flyttet til Sveits. Han er den siste i rekka av mange rikinger som har tatt pengene sine og forlatt Norge de siste årene. Støre understreker at han ikke vil kommentere Røkke eller noen andre konkret, men sier likevel:

– Folk må selv velge hvor de vil bo. Det er et privat valg. Men jeg mener at å skape store verdier i Norge for så å reise ut for å slippe å betale skatt er ugreit. Det er et brudd på den norske samfunnskontrakten, sier statsministeren, og legger til:

– Norge er blant landene i verden der det er lettest å starte næringsvirksomhet og skape store verdier. Det skyldes blant annet at vi har fantastiske naturressurser, en høyt utdannet befolkning og et arbeidsliv som er svært omstillingsdyktig. Jeg har stor respekt for de som skaper næringsvirksomhet og store verdier som følge av det, men med på laget følger det at du er med på spleiselaget og betaler din rettmessige skatt.

Skatter og avgifter

Når det politiske handlingsrommet blir spist opp av økende inflasjon, og statsministeren varsler at viktige valgløfter blir utsatt, har regjeringens støtteparti i Stortinget, SV, bedt regjeringen se bort fra løftet sitt om at det samlede skatte- og avgiftsnivået for vanlige folk skal holdes likt som i dag. I VG tirsdag har Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen en tirade mot SVs skatteutspill, og han anklager SV for å konstruere sin «egne økonomiske virkelighet».

– Nå i det siste har SV kommet med så mange rare utspill om den økonomiske politikken at det er behov for tydelig å avvise deres virkelighetsforståelse, sa Knutsen.

Støre kommenterer SVs skatteutspill slik:

– Eigil Knutsen svarer godt. Arbeiderpartiet står fast på den politikken vi gikk til valg på. Når det gjelder inntektsskatten mener vi at det skal komme lettelser for de som tjener 750.000 eller mindre, som skal tas inn fra de som tjener mer enn 750.000.

– Og det vil gå i null til slutt?

– Det er meningen.

