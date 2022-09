Ap-topp om Sverigedemokraterna-framgang: – Skadelig for Sverige

Partisekretær Kjersti Stenseng fulgte det svenske riksdagsvalget fra Socialdemokraternas valgvake i Stockholm søndag. På valgdagen uttrykte Stenseng bekymring over fremgangen til innvandringskritiske Sverigedemokraterna. Resultatet fra riksdagsvalget viste at Sverigedemokraterna gikk fram med over tre prosentpoeng, passerte Moderatarna og ble Sveriges nest største parti.

Den borgerlige blokken bestående av Moderatarna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna ligger an til et knapt flertall i riksdagen. Moderaterna har allerede innledet forhandlinger med Sverigedemokraterna om støtte til å danne ny regjering.

Nå går Kjersti Stenseng hardt ut mot den svenske høyresidens samarbeid med Sverigemokraterna.

Sverigedemokraterna har røtter i høyreekstreme og nynazistiske miljøer. — Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet





Arbeiderpartiets landsmøte 2019 Partisekretær Kjersti Stenseng, her under Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo 2019. (Terje Pedersen/NTB)

– Sverigedemokraterna har røtter i høyreekstreme og nynazistiske miljøer. De fronter en politikk og en retorikk som er skadelig for Sverige og for et tillitsbasert velferdssamfunn. Det er bekymringsfullt at den svenske høyresiden har gitt dem innpass, bidrar til å legitimere dem, og kan gi dem makt som deltaker eller støtteparti for en ny regjering, kommenterer Kjersti Stenseng til Dagsavisen.

– Sverigedemokraterna, som største parti på høyresiden, kommer til å dominere retningen for en ny regjering i Sverige. Det mener jeg er bekymringsverdig, understreker Stenseng.

Sverigedemokraterna var raskt ute etter valget med å fremholde at statsministerposten og andre sentrale posisjoner i Riksdagen må være tema for forhandlinger mellom Sverigedemokraterna og Moderaterna, siden Sverigedemokraterna er størst på borgerlig side. Samtidig gikk Liberalerna ut og understreket at de ikke vil sitte i en regjering med Sverigedemokraterna.

Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug fulgte Moderaternas valgvake i Stockholm, og kommenterte til Dagsavisen etter valget: «Når hver femte svenske har stemt Sverigedemokraterna, er det naturlig at partiet krever gjennomslag for sin politikk».

Det endelige valgresultatet vil først foreligge onsdag eller torsdag, når alle forhåndsstemmer er talt opp. Bare 47.000 stemmer skilte de to blokkene mandag kveld.

– Mer splittelse

«Moderaterna er innstilt på å ta ansvar og danne regjering hvis det blir et borgerlig flertall. Det vil bli et flertall som tar Sverige i en retning der man tar sterkere grep om de store kriminalitetsproblemene og integreringsutfordringene særlig i storbyene. Det er positivt», sa Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug til Dagsavisen etter valget.

Dette får Arbeiderpartiets generalsekretær Kjersti Stenseng til å reagere

– Jeg registrerer at Høyre mener lavere skatter og mer privatisering er svaret for Sveriges utfordringer. Det mener jeg er helt feil. Det Sverige trenger er sterke fellesskapsløsninger og mer tillit mellom folk.

– Sverige har store utfordringer med gjengkriminalitet, skyting og utenforskap. De trenger en offensiv satsing på å styrke fellesskapsløsninger, inkludering og forebygging. Sverigedemokraterna bidrar til mer splittelse mellom folk i Sverige. Samtidig vil Sverigedemokraterna føre en veldig konservativ politikk på viktige områder.

– De foretrekker for eksempel at barna skal være hjemme med mor, i stedet for i barnehagen. Det svekker inkludering og integrering, det svekker arbeidslivet, og det er helt feil medisin mot Sveriges utfordringer, mener Stenseng.

