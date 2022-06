Vil forby «homoterapi»: – Jeg synes ikke det er noe dilemma

– Uansett om du er skeiv eller hva som helst, så skal du få lov til å være dem du er.

Det sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen torsdag. Hun har nettopp avholdt pressekonferanse og lagt fram regjeringas nye forslag til lov om konverteringsterapi. Eller homoterapi, som det iblant også kalles.

I forslaget skal strafferammen for å utføre konverteringsterapi være bøter eller fengsel i inntil tre år, mens strafferammen vil være seks år dersom handlingen har medført «betydelig psykisk skade».

Lov å ønske seg at streitinger er skeive

Men hva er konverteringsterapi? Vi overlater til Trettebergstuen å forklare.

– At noen med vilje, metodisk påfører en annen person handlinger som har til hensikt å få den til å endre kjønnsidentitet eller legning. Vi vil forbyr all konverteringsterapi, uansett om du er over eller under 18, sier statsråden.

– Må det være en eller annen form for behandling?

– Nei, det kan være hva som helst. Samtaler, bønn, ord. Oppfordring.

– Men å sjekke opp noen, det vil ikke bli ramma. Haha. Det er fortsatt lov å ønske seg at streitinger er skeive.

Også kjønnsidentitet

Det blir også forbudt å reklamere for metoder som har mål om å endre, fornekte eller undertrykke folks seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, skriver NTB.

– Er det mye homoterapi der ute?

– Ja, vi har mange tilfeller av folk som har stått fram. VG laget en dokumentar om det, og sier de har snakka med flere hundre. Lovforslaget er egentlig til alle dem som har stått fram og fått dette fram i lyset, sier Trettebergstuen.

Loven skal ikke bare omfatte seksuell legning, men også kjønnsidentitet.

– Betyr dette at en lege eller ekspert ikke kan fortelle noen at vedkommende ikke er kjønnet hen er?

– Man kan få lov å mene det. Eller si det. Men forsøk på å endre det, vil rammes. Det er handlingen det går på.

Senterpartiet er med

De siste dagene har det vært litt kontrovers rundt et debattinnlegg Senterpartiets stortingsrepresentant Jenny Klinge har skrevet om transpersoner og ikke-binære i VG. «Det er ingen grunn til å rote det til: Vi menneske har to kjønn, kar og kvinnfolk, på same måte som høns består av hane og høne. Det er ikkje uforskamma å understreke dette. Men det er visst nødvendig», skrev Klinge.

– Så det blir forbudt å prøve å få høna til å bli hane?

– Ja!

– Men på alvor, er dette kontroversielt blant regjeringspartiene?

– Nei, vi legger ikke fram noe som ikke er hele regjeringas politikk.

– Er det noen dilemmaer her i det hele tatt?

– Nei. Jeg synes ikke det er så vanskelig. Hvis noen med vitende og vilje prøver å endre en person, så er ikke det greit. Jeg synes ikke det er noe dilemma.

Forslaget skal nå ut på høring fram til tiende oktober. Den forrige regjeringen la også fram et forslag om å regulere såkalt «homoterapi», men den gang var forslaget bare å forby det overfor barn. Også det ble lagt fram i Pride-måneden, da.

