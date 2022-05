Sp sier nei til SV: – Det hadde ikke vært gunstig med en krevende Nato-debatt internt i regjeringen

– Det å bringe SV inn i regjering nå, vil være å bringe en intern Nato-debatt inn i regjeringen, sier Marit Arnstad til Dagsavisen.

Hun er Senterpartiets parlamentariske leder, og slår fast at LO-leder Peggy Hessen Følsviks oppfordring om å ta SV med inn i regjeringen ikke er aktuelt for regjeringspartiet Sp. SVs fungerende leder Kirsti Bergstø holder på sin side døra åpen for å innlede samtaler om å gå inn i regjeringen.

– Hvis det skal bli aktuelt, må vi kunne sette oss ned ved samme bord med blanke ark, sier Bergstø til NTB.

– Vi ser ikke endringer i regjeringen som en særlig aktuell problemstilling, sier imidlertid Arnstad, og legger særlig vekt på at SV nå skal diskutere sitt forhold til norsk Nato-medlemskap fram mot sitt neste landsmøte i mars 2023. Inntil da er SV imot norsk Nato-medlemskap, mens Ap og Sp er for.

– Litt overrasket over LO-lederen

Arnstad utdyper sin avvisning av SV som mulig regjeringspartner slik:

– Jeg var faktisk litt overrasket over LO-lederens begrunnelse, som var konflikten mellom Russland og Ukraina. Sp mener at en av de viktigste sidene med den norske responsen på denne situasjonen, har vært at både Ap og Sp er veldig trygge i sin positive holdning til Nato-medlemskapet, og til å være en støttespiller til våre allierte. Det hadde ikke vært gunstig med en krevende Nato-debatt internt i regjeringen, mener Sps parlamentariske leder.

– Ikke fornuftig

Arnstad mener Sp i regjering nå skal bruke sin tid og sine krefter på å håndtere den krevende situasjonen de mener regjeringen er i, og «ikke på diskusjoner om forhandlinger og taktikk».

– Vi i Senterpartiet har fått en Hurdalsplattform som vi mener er veldig god, og som vi vil bruke tid på å realisere de neste årene. Det er vår politiske veiviser denne stortingsperioden. Vi må også bruke tid og krefter på å håndtere den krevende situasjonen vi nå står i internasjonalt. Da mener jeg det ikke vil være fornuftig å gå inn i diskusjoner om regjeringsforhandlinger. Det vil ta bort kreftene fra det vi nå må bruke tid på, nemlig krigen mellom Russland og Ukraina, den humanitære situasjonen og energi- og strømpriser.

