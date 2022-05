LO-leder Peggy Hessen Følsvik: – SV må inn i regjering

Krig og krise i Europa har snudd opp ned på alt. Også den politiske situasjonen i Norge, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Ikke før vi kunne legge det verste bak oss når det gjaldt koronakrisen, brøt det ut krig på europeisk jord. Og med krig kommer nye kriser. Humanitære kriser: Mat krise, flyktning-krise, kraft-krise, økonomisk krise. I disse krevende tider trenger vi den kraften en flertallsregjering vil gi, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i sin åpningstale til LO-kongressen mandag.

– Alle kjenner det på lommeboka når strømprisene er skyhøye. Matvareprisene stiger, bensin- og dieselprisene går til himmels og renta er på vei opp. Trygg økonomisk styring og flertallsregjering er rett og slett politisk medisin mot krise, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hele tiden vært et mål

For LO har det hele tiden vært et mål å få en rødgrønn flertallsregjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Under regjerings-sonderingene på Hurdalssjøen trakk SV seg og overlot regjeringsforhandlingene til Ap og Sp. Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var under hele valgkampen tydelig på at han ville ha en regjering bestående av Ap og Sp.

LO-lederen peker på at mye har skjedd siden da.

– Mer enn noen gang trenger Norge en flertallsregjering som kan ta ansvar, mener hun.

Regjeringen er uansett avhengig av SV for å få gjennom sine budsjett i Stortinget. For tiden sitter de tre partiene i forhandlinger om revidert budsjett, som regjeringen la fram tidlig i mai.

Full støtte fra Fagforbundet

LO-lederen får full støtte av Fagforbundets leder. Mette Nord:

– Det er ingen hemmelighet at vi har ønsket SV inn i regjering og var klare på det i valgkampen. Det står fortsatt ved lag. Spesielt i den ustabile og usikre verden vi har nå, hvor krisene ser ut til å ha ingen ende. Vi trenger en stabil politikk, og hvis SV kunne komme inn i regjering vil vi få det, sier Mette Nord til FriFagbevegelse.

– Hva må til for at det skal skje?

– Først og fremst må SV ønske det. Alle tre må jo ønske det, sier Mette Nord.

Fellesforbundets forbundsleder, Jørn Eggum, er også enig.

– Strategien vår i valgkampen var at vi skulle ha en regjering med Ap, Sp og SV. Så valgte SV å hoppe av. Det beklaget vi. Nå er vi i en helt ekstraordinær situasjon, og har behov for en trygg økonomisk styring i en usikker tid. Det kan en flertallsregjering gi oss, sier Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

– Jeg kommer ikke til å ringe Audun, først og fremst er det SV som må revurdere sin posisjon, sier Jørn Eggum.

