Frustrasjon i Sp: – Nå må det vises en retning slik at dette kan snu

Mandag og tirsdag samles Senterpartiets fylkesledere og representanter fra sentralstyret, stortingsgruppa, regjeringen og senterbevegelsen til landsstyremøte. Samlingen åpner med partileder Trygve Slagsvold Vedums tale. Der og i den påfølgende debatten forventes det at han og partiledelsen setter ord på partiets situasjon på en måte som gir håp og motivasjon for et parti som har falt kraftig i oppslutningen på meningsmålingene etter at de gikk inn i regjering i fjor høst. Ute i partiets fylker har det bredt seg frustrasjon over skatte- og avgiftspolitikk og høye drivstoff-, strøm- og matvarepriser. Utålmodigheten i partiet stor: Noe må skje, skal regjeringsdeltakelsen være verdt det.

– Mine forventninger til landsstyremøtet er at partiet, partilederen, partiledelsen for øvrig og regjeringens medlemmer nå viser oss en vei framover, slik at vi kommer nærmere målene vi hadde i valgkampen, sier fylkeslederen i Hordaland, Jostein Ljones.

– Verden ser helt annerledes ut enn når vi drev valgkamp i fjor. Vi er glade for at vi har fått regjeringsmakt, men jeg vil jo håpe at landsstyret nå viser vei fram til hvordan vi kan få innfri litt flere valgløfter enn det vi har gjort til nå. Hvis vi ikke greier å sette et tydeligere stempel på regjeringen enn det vi gjør nå, så er jeg bekymret for oppslutningen. Da tenker jeg på energipriser, en del distriktsløfter, avgiftspolitikken og skattepolitikken, sier Ljones til Dagsavisen.

– Dette truer arbeidsplasser

Hordalands fylkesleder trekker også fram noen positive elementer:

– Det har blitt jobbet godt med mange valgløfter, uten at det har fått så stor oppmerksomhet i media – som at landbruket fikk halvannen milliard utenom jordbruksoppgjøret, sier Ljones til Dagsavisen, men legger til:

– Det er store forventninger her ute hos oss, og det er at det blir gjort noe med energiprisene som nå truer mange arbeidsplasser. Det meste av næringslivet er nå helt på kanten av hva de kan greie. Det samme gjelder frivilligheten, der både idrettslag og organisasjoner sliter veldig med energiprisene. Vi er helt nødt til å få gjort noe med det. Nå må det vises en retning slik at dette kan snu, krever Ljones.

Hordaland Sps leder Jostein Ljones under et tidligere Sp-landsmøte i Haugesund. (Jan Kåre Ness/NTB)

«Vanlige folk»

Tilbakemeldingen fra fylkespartiet i Vestfold er den samme. Fylkesleder Per-Asbjørn Andvik skal på sitt første landsstyremøte, og har med seg ferske innspill og meninger fra sine lokale partifeller i kofferten.

– På landsstyremøtet burde vi diskutere de store utfordringene som gjelder de vi har gått til valg for, de som heter «vanlige folk», sier Andvik til Dagsavisen.

– Disse utfordringene er de galopperende kostnadene på strøm, drivstoff og nå kanskje også renter, andre kostnader som også går i været, og hvilke tiltak mot dette regjeringen kan få med seg Stortinget på å gjennomføre, sier han.

– Vi hadde en styresamling i Vestfold Sp sist helg og vi får innspill fra folk og partimedlemmer rundt om i fylket. Gjennomgangstemaet er at nå må vi levere på de tingene vi gikk til valg på, sier Andvik.

– Så kan du legge til, da, at når vi gikk til valg, så var ikke strømprisene eller drivstoffprisene i taket, og både landet og verden så helt annerledes ut da. Men vi må nå gjøre ting bedre for vanlige folk, for det var de vi henvendte oss til da vi gikk til valg.

– Er dere skuffet over de dårlige meningsmålingene?

– Jeg vil si at utålmodigheten er større enn skuffelsen over dårlige målinger, sier Andvik.

– Vi har et håp om at vi nå skal komme med løsninger som kommer vanlige folk til gode.

– Krevende tider

Rett over Oslofjorden for Vestfold Sp ligger nabo Østfold Sp. Også fylkesleder Reidar Kaabbel har med seg innspill om drivstoffpriser fra sine medlemmer.

– Nå har vi alle fått mange innspill fra våre fylkesårsmøter vedrørende drivstoffpriser, energiutfordringer, økte råvarepriser, forsvar og beredskap som vi tar med oss inn i møtet, skriver Kaabbel i en tekstmelding til Dagsavisen.

– Det er en god stemning i partiet, men det er krevende tider med krig og pandemi, og det utfordrer oss selvfølgelig. Det krever ansvarlige politikere som tar kloke og veloverveide beslutninger til det beste for Norges befolkning, skriver han.

Frustrasjon i nord

Også nord i Sp-land pekes det på frustrasjon over høye drivstoffpriser:

– Nå er det veldig fokus på bensinpriser, avgifter og strøm, sier Troms Sps leder Svein Leiros til Dagsavisen.

– Bensinprisene merker vi veldig sterkt her nord, for vi har ikke tog eller trikk og kollektivtilbudet vårt er heller dårlig, så vi er helt avhengig av bilen. Bensinprisene varierer, og Distrikts-Norge merker dette veldig. Årsaken ligger jo i krigen i Ukraina. Men jeg har tiltro til at Ap og Sp i regjering har fokus på dette, og at det vil komme tiltak også på det området, sier Leiros, og legger til:

– Det må komme noe, og jeg tror det kommer tiltak. Det enkleste er om de ser på avgiftspolitikken.

Dagsavisen spør Leiros om det er plagsomt å bli så sterkt kritisert av Frp på nettopp dette området. Under siste spørretime i Stortinget stilte Frp ikke mindre enn 11 spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum om drivstoff og avgifter.

– Det plager meg at prisene er høye, og at det går ut over transportnæringen. Men det plager meg ikke at Frp kritiserer oss. Det er opposisjonens rolle, sier Leiros.

[ – Vi savner en finansminister som kan vise handlekraft ]

– Bekymret

Han innrømmer at han er bekymret over de dårlige målingene. På Norstats siste måling for Vårt Land fikk Sp bare 6,6 prosent, det verste resultatet siden 2016, skrev avisen.

– Jeg ville jo lyve hvis jeg sa noe annet enn at jeg blir bekymret, sier Leiros.

– En måling er bare en måling, men det gir jo en pekepinn til oss i organisasjonen, hvor vi står. Dette må vi ta på alvor. Og det gjør vi. Ute i organisasjonen drives det veldig mye god Sp-politikk, og hva er alternativet for oss? Det er blåblå styring, og det ønsker vi jo ikke. Er det et parti som skal greie å snu dette, så er det vi. Vi må ha is i magen. Jeg var med i partiet da vi lå på fire-fem prosent, og jeg var med da vi hadde 25 prosent. Det er opp- og nedturer i politikken, sier fylkeslederen.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at krigen ikke kom og at det ikke var en pandemi. I tillegg styrer jo regjeringen på et blåblått budsjett. De fikk rettet litt på det, men det viktige er det budsjettet som lages nå, det er det vi skal måles på. Når det budsjettet kommer, tror jeg vi vil få litt mer vind i seilene. Jeg har klokkertro på denne regjeringen. Denne vinden vil snu!

Ønsker endring

Det samme håper de i Trøndelag Sp, som ligger midt ett av Sps viktigste kjerneområder.

– Vi har jo et program og en plattform for denne regjeringen der det er veldig mye bra politikk. Mine forventninger til partiledelsen er at man redegjør for hvordan man skal klare å gjennomføre det som står der, sier Trøndelag Sps leder Ole Herman Sveian.

– Vi har fått noen utfordringer i form av strømpriser, drivstoffpriser og krig i Ukraina. Jeg har en forventning til at det blir sagt noe om det, sier han til Dagsavisen. Også han tar med seg innspill fra sitt fylke.

– Det er veldig stor tilfredshet i partiorganisasjonen over den politikken man har fått på plass i Hurdalsplattformen. Nå vil jeg gjerne høre mer om hvordan denne politikken er tenkt lagt opp framover. Etter disse årene vi har hatt med en regjering som ikke har samme verdigrunnlag som oss, så er det en utålmodighet etter å få til en endring, sier han.

– Jeg har jo inntrykk av at det jobbes i regjering hver eneste dag for å gjennomføre denne politikken, så dette arbeidet vil jeg gjerne høre mer om når vi samles på landsstyremøte, sier han, og legger til:

– Det er jo litt spesielt at Sp, som har snakket om beredskap, matsikkerhet og forsvar på inn- og utpust de siste årene, nå opplever å sitte i regjering og få ansvaret for at blant annet matberedskapen ikke er vært god nok i Norge. Det positive er at vi nå sitter med våre folk i viktige posisjoner og kan ta grep raskt. Selv om dette er noe vi har etterlyst og pekt på i alle år, sier han.

På dag to av Sps landsstyremøte blir det for øvrig debatt om nettopp beredskap og forsvar, der både justisminister Emilie Mehl, landbruksminister Sandra Borch og statssekretær i Forsvarsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen vil være til stede.

