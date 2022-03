Frp: – Vi savner en finansminister som viser handlekraft

– Nei, det er ikke tilfeldig at vi stiller 13 spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i onsdagens spørretime i Stortinget. Vi vil rett og slett ha ham på banen, sier parlamentarisk nestleder i Frp, Hans Andreas Limi til Dagsavisen.

– Vi har jo savnet finansministeren i de debattene som pågår nå om drivstoffpriser, skatter og avgifter. Vi registrerer at det er vanskelig å få finansministeren til å stå fram og delta i debatten. Da må vi bruke de mulighetene vi har som opposisjonsparti, og spørretimen er en viktig arena der vi kan utfordre statsrådene, sier Limi, og forklarer bakgrunnen for dette politiske spørremaratonen:

– Det er vanskelige tider for både vanlige husholdninger og bedrifter. Da hadde vi forventet at finansministeren var mer konkret på banen, og lanserte noen forslag til løsninger. Vi forventer klare og konkrete svar på alle spørsmål.

Hele gruppa i sving

Nærmest hele Frps stortingsgruppe, som består av 21 personer, kommer til å være i sving under onsdagens spørretime i Stortinget. Det er 13 representanter som stiller finansministeren skriftlige spørsmål om blant annet drivstoffpriser, kjøpekraft og ulike skatter og avgifter.

Men ikke nok med det: Etter at de 13 Frp-representantene er ferdige med Vedum, kommer fire Frp-representanter med ytterligere fire spørsmål til, riktignok til andre statsråder enn Vedum, og om andre temaer. Dermed kommer hele 17 av 30 skriftlige spørsmål i Spørretimen 23. mars fra ett, eneste parti: Frp.

– Kanskje vi like godt kan døpe om spørretimen i Stortinget til «Frp-timen»?

– Ja, siden du nevner det, så vil vi jo ikke motsette oss det, spøker Limi.

– Spørsmålene ligner veldig på hverandre?

– Det er 13 forskjellige spørsmål om litt det samme temaet, men med ulike innganger. Vi mener det er viktig å få vite hva finansministeren mener om det som nå skjer, og om det er planer om mottiltak. Så langt har vi ikke fått svar på dette, så nå prøver vi på nytt. Jeg tror heller ikke vi er alene på Stortinget om en frustrasjon over at finansministeren ikke er mer konkret og tydelig når han uttaler seg om noe, mener han.

– Vi har opplevd at det har vært få konkrete svar når han tidligere har vært i Stortinget. Han er mest opptatt av å skue tilbake i historien, og ikke framover. Han må ta rollen sin som finansminister mer på alvor, og være mer konkret. Spesielt nå som vi står i en ekstremt vanskelig situasjon, som rammer folk der ute, mener Limi, og legger til:

– Vi savner en finansminister som viser handlekraft.

Opp og ned

Det første spørsmålet i spørretimen, som tar til like etter at den spontane spørretimen er unnagjort, handler riktignok ikke om drivstoff, eller strøm, men om hva Vedum mener om at Eksportrådet likevel ikke blir lagt til Ålesund. Men ellers går de 13 spørsmålene i drivstoffpriser, strømpriser, skatter og avgifter.

Frps Terje Halleland spør for eksempel Vedum om regjeringen jobber for å avvikle avfallsforbrenningsavgiften, eller i det minste redusere den. Frps Morten Stordalen spør om drivstoff: «Mener statsråden at dagens priser opp mot 26–27 kr/l er lettere å leve med enn da han i 2018 sa at pumpepriser på 17–18 kroner var altfor mye?». Frps Erlend Wiborg konstaterer at «folk flest rammes av skyhøye priser på mat, strøm og bensin/diesel». «Uavhengig av årsak så er det et faktum at finansministeren krever inn historisk mye i avgifter (...) Hvor mye mer planlegger og forventer finansministeren å kreve inn i avgifter knyttet til drivstoff og strøm i 2022 enn året før?».

Frps Bård Hoksrud spør på sine side ganske kort og greit: «Kan statsråden redegjøre for om reduksjon av avgifter på eksempelvis drivstoff vil bidra til å dempe prisveksten i samfunnet?» Med oppfølgingsspørsmål kan Frp-seansen fort ta en time eller to i konstant konfrontasjon med finansministeren.

– Hvis vi beregner sju minutter på hvert spørsmål, så kan dette fort ta litt tid, sier Limi.

– Vedum må jo da løpe opp og ned til talerstolen i ett kjør?

– Kanskje han velger å bli stående. Det er nok mest effektivt. Han rekker jo nesten ikke ned før han må gå opp igjen, sier Limi.

Fire spørsmål til

Etter at det politiske spørremaratonen om drivstoff og strøm er over, kommer det altså ytterligere fire spørsmål fra fire nye Frp-ere, som går til henholdsvis samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, næringsminister Jan Christian Vestre, kunnskapsminister Tonje Brenna og olje- og energiminister Terje Aasland (alle Ap).

De tre første handler om fylkesårsmøters vedtak påvirker regjeringens samferdselspolitikk, om hva regjeringen gjør for å «få fart på norsk mineralnæring», og om helsefagarbeideres kompetanse.

Men det aller siste Frp-spørsmålet, som går til oljeministeren, handler igjen om drivstoffpriser: «Statsråden uttalte på NRKs Debatten 8. mars at regjeringen prioriterer strømstøtte til husholdningene, men ikke støtte mot høye drivstoffpriser. Folk flest og næringslivet sliter stort nå. Kan statsråden avklare om mer støtte på feltene kommer, eller om dagens støtteregime er alt hva regjeringen planlegger å gjøre?»

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum selv ser ut til å ta onsdagens spørrestorm fra Frp med stor ro:

– Det er en viktig del av folkestyret vårt at Stortinget stiller spørsmål og at regjeringen svarer på spørsmål. Jeg synes det er en fin demokratisk tradisjon, skriver Vedum i en e-post til Dagsavisen. Men han legger til:

– Jeg er ikke vant til få så mange spørsmål.

Samtidig sier Vedum at han ser fram til å snakke om «hvordan vi kan gjøre hverdagen bedre for vanlige folk» i Stortinget.

– Flere av spørsmålene gjelder saker som vi jobber mye med og som både regjeringen og folk er opptatt av, skriver han. Når Dagsavisen spør om hvor mye tid han selv og Finansdepartementet har brukt på å forberede svar på de 13 spørsmålene, svarer han:

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye tid vi bruker på akkurat dette, men både jeg og departementet er opptatt av å lage ordentlige svar.

