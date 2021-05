Sint på Frps forslag om anti-boikottlov

– Vi er mange som er sjokkerte over det som skjer i Gaza nå. Da er det ekstra ille at Frp ønsker å ta fra byer og kommuner den sanksjonsmuligheten vi har mot staten Israel, som aktivt bryter menneskerettighetene og folkeretten, sier Marian Hussein til Dagsavisen.

Hun er Oslo SVs andrekandidat til stortingsvalget.

Israelske settlere krangler med palestinske demonstranter på Vestbredden. (JAAFAR ASHTIYEH/AFP)

Frp: - Forby lokal boikott

Akkurat nå ligger det et forslag fra Frp til behandling i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget. Det går ut på at Frp mener at kommuner og fylkeskommuner ikke lenger bør ha mulighet til å innføre lokale boikotter av varer eller tjenester fra omstridte områder, som Vestbredden.

Initiativet er signert er at de tre Frp-politikerne Christian Tybring-Gjedde, Erlend Wiborg og Jon Engen-Helgheim. I forslaget sitt skriver de at hensikten av slike kommunale og fylkeskommunale boikotter «primært er å ramme israelske bedrifter som ligger på Vestbredden». Denne typen sanksjoner vil de ha slutt på.

Stortingets spørretime Christian Tybring-Gjedde (FrP) (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Krever svar

Kommuner som Tromsø, Hamar og Trondheim boikotter allerede israelske varer fra Vestbredden.

I Oslo jobber byrådet med en ny anskaffelsespolitikk, etter at de i byrådserklæringen i 2019 vedtok at Oslo ikke skal «handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten»

– Oslo kommune viser internasjonal solidaritet ved å gå inn for en boikott. De stadige overgrepene fra Israel mot det palestinske folk krever et tydelig svar fra det internasjonale samfunnet. Boikott av varer produsert på okkupert jord er et slikt svar. Oslo vil ikke tvinges til å handle fra okkupert land, varer som gir profitt til bosetterne, sier Marian Hussein (SV).

Vil unngå «lokal utenrikspolitikk»

I sitt representantforslag nevner de tre Frp-politikerne at Utenriksdepartementet (UD) i et brev til Fylkesmannen i Troms og Finnmark den 4. mai 2018 skriver at «kommunal anskaffelsesboikott rettet mot varer og tjenester produsert i bosettinger på okkupert område ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser på handelsrettens område».

Christian Tybring-Gjedde, Erlend Wiborg og Jon Engen-Helgheim legger imidlertid større vekt på at UD også frarådet slike boikotter av varer fra omstridte områder generelt, ikke bare Vestbredden.

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en lovendring slik at kommuner og fylkeskommuner ikke skal ha anledning til å utøve lokal utenrikspolitikk», lyder deres forslag til vedtak.

– Boikott nytter

Marian Hussein er imidlertid glad for at Oslo og flere andre byer har tatt et aktivt standpunkt i sin innkjøpspolitikk, og vil unngå kjøp fra okkuperte områder.

­– Aller helst skulle vi ønske at også regjeringen tok tydeligere stilling, i stedet for å overlate sanksjonene til kommunene.

– Hvor vi bruker pengene våre har noe å si. Mange husker hvordan boikotten av sørafrikanske varer i sin tid var med på å få slutt på apartheidpolitikken i Sør-Afrika. Den samme typen politikk trenger vi nå, når vi ser hva som skjer i de palestinske selvstyrte områdene, og hvordan den israelske okkupasjonen og bevisste bosetterstrategi aktivt øker konfliktnivået i området. Frp har ikke forstått hva okkupasjonsmakta i Israel gjør mot palestinere, sier Marian Hussein.

