FN-koordinator advarer mot full krig mellom Israel og Hamas

– Stans angrepene øyeblikkelig, tvitrer Wennesland.

– Vi beveger oss i retning av full krig. Ledere på alle sider har nå et ansvar for å trappe ned, fortsetter han.

– Prisen for krig i Gaza er ødeleggende og blir betalt av vanlige folk. FN arbeider med alle sider for å gjenopprette ro. Stans voldsbruken nå, heter det i Twitter-meldingen.

Wennesland ble utnevnt til spesialkoordinator i desember, og er nå generalsekretær António Guterres’ øverste representant i all politisk og diplomatisk innsats knyttet til den fastlåste fredsprosessen mellom Palestina og Israel.

FN har også en spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene.

Sterkt bekymret over eskaleringen

FNs sikkerhetsråd møtes på nytt onsdag for å diskutere den dramatiske opptrappingen mellom Israel og Hamas, opplyser diplomatiske kilder.

Under et hastig sammenkalt møte mandag satte USA foten ned for et utkast til felles uttalelse, utarbeidet av Norge, Kina og Tunisia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyste tirsdag kveld at Norge arbeidet for å få i stand et nytt hastemøte, noe det ifølge diplomatiske kilder nå skal være enighet om å holde onsdag.

Det er ikke kjent om Norge vil legge fram et nytt forslag til felles uttalelse under dette møtet, eller om USA i så fall vil slutte seg til dette.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fordømmer de palestinske rakettangrepene mot Israel, men advarer samtidig Israel mot overdreven maktbruk.

– Jeg er sterkt bekymret over den dramatiske eskaleringen av konflikten i og rundt Gaza med et stort antall raketter mot Tel Aviv, sier Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fordømmer de palestinske rakettangrepene mot Israel, men advarer samtidig Israel mot overdreven maktbruk.

Hun fordømmer og krever at rakettangrepene umiddelbart opphører, men advarer samtidig Israel mot å svare med overdreven maktbruk.

– Vi fordømmer alle angrep mot sivile. Jeg oppfordrer innstendig begge sider til å treffe tiltak som de-eskalerer situasjonen før flere sivile mister livet. Israel har rett til selvforsvar, men jeg understreker kravet om proporsjonalitet, sier Søreide.

28 palestinere, blant dem ti barn, er ifølge palestinske myndigheter drept i de israelske angrepene mot Gazastripen. To israelere og en indisk gjestearbeider er drept i de palestinske rakettangrepene mot Israel.

– Det meldes om drepte sivile på begge sider. Jeg har stor medfølelse med de skadde og med familiene som har mistet sine på begge sider, sier Søreide.

USA satte mandag foten ned for et norsk forslag til uttalelse i FNs sikkerhetsråd, der Israel blant annet ble bedt om «å innstille aktiviteten i bosetningene, rivingen av hus og utkastelser, inkludert i Øst-Jerusalem, i tråd med sine forpliktelser i henhold til humanitær lov».

