Hvem: Silje B. Gaarder (36)

Hva: Daglig leder av firmaet Rydd Hjemme, som tilbyr profesjonell organisering og ryddehjelp. Driver også instagramkontoen @ryddhjemme.

Nå som tusenvis av nordmenn er satt i karantene, så trenger de jo noe å fylle dagene med, hvis de er friske riktignok. Jeg tenkte det kan være en gyllen anledning til å få rydda i roteskuffen og fargekoordinert bokhylla.

– Absolutt. Nå kan de få ryddet en gang for alle.

Hvordan går man fram?

– Det handler om å få organisert alt man eier på en smartere måte. Selv bruker jeg f eks gjennomsiktige oppbevaringsbokser til all tørrmat, da har man full oversikt over hva man har til enhver tid. Alt er merket med innhold, selvsagt.

Foto: Silje B. Gaarder

Men når jeg tenker at jeg skal rydde, så begynner jeg å tenke på den smekkfulle loftsboden, for ikke å snakke om den i kjelleren, og så føles det helt uoverkommelig. Selv om man kanskje har fjorten dager på seg.

– Start med noe smått. For eksempel klesskapet ditt. Det tar deg bare fire timer en ettermiddag.

For å være ærlig, så pleier jeg egentlig å scrolle rett forbi bildene dine på Instagram, for det er bare FOR irriterende ryddig. Har du prøvd å bo med to tenåringsdøtre og en hund som røyter konstant?

– Ja da. Jeg har både mann, to barn og hund. Og tidligere har jeg hatt en schæfer som røytet dotter.

Så hvordan gjør du det?

– Jeg rydder hele tiden, og koser meg med det. Hører på podkast og svirrer rundt. Men det hender at mannen min spør om jeg vær så snill kan sette meg ned litt.

For du får ikke slappet av før det er ryddig? Sånn er moren min også.

– Ja, jeg har alltid vært sånn. Da jeg var liten så ryddet jeg og ommøblerte rommet mitt hele tiden. Etterpå tok jeg søsteren min sitt. Det handler nok litt om å ha kontroll når andre ting er kaos.

Så du tror det er noe i utsagnet «Rydd deg lykkelig»?

– Absolutt. Hvis man står oppe i vanskelige livssituasjoner, så får man en ro inni seg av å rydde. Og så er det tilfredsstillende å se det umiddelbare resultatet. Da får du også motivasjon til å fortsette. Etter at du har tatt klesskapet, kan du starte på kjøkkenet. De tingene er man gjerne ikke så knyttet til, og etter hvert får du bedre kastekondis, som jeg kaller det.

Men jeg synes det er veldig vanskelig å kvitte meg med ting. Man vet jo aldri når man kan få bruk for det.

– Innerst i kjøkkenskapet ditt har du sikkert noen glass fra Coca-Cola eller noen andre giveaways du aldri bruker.

Det er sant. Jeg har noen utrolig stygge glass jeg fikk med fra Max Burger.

– Da starter du med dem. Husk også at du kan selge ting, så tjener du litt penger i samme slengen. Og Fretex tar imot alt av tekstiler, også ødelagte klær. Tenk så deilig når du får oversikt over alt du har.

Sant. Gjett hvor mange single sokker jeg hadde en gang!

– Tja, tretti?

Nope. Nitti single sokker.

– Å, herlighet. Hvor er det sokkemonsteret?

Jeg mistenker at de resterende nitti er hos faren til døtrene mine.

– Da foreslår jeg at du gir bort de single sokkene til Fretex, og starter på nytt.

Ja, det sa moren min også, så det er allerede gjort. Hun har for øvrig aldri rotet bort en eneste sokk i vask.

– Kanskje du kan hente inn mamma til å hjelpe deg. Her i huset kjøper vi bare svarte sokker. Det gjør det enklere.

Hva med en fargekoordinert bokhylle? Foto: Silje B. Gaarder.

Over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Å, jeg har ikke lest en bok på lenge.

Du bare rydder, ja.

– Jeg har lyst til å si «Magisk opprydning» av Marie Kondo. Jeg har alltid tenkt at dette skal jeg drive med.

Hva gjør deg lykkelig? Unødvendig spørsmål, kanskje.

– Å rydde, selvsagt. Det å lage gode systemer.

Ja, for det med systemer er helt essensielt?

– Ja, du kommer ikke forbi det. Du må rydde ordentlig opp og kvitte deg med ting for å klare å få det ryddig en gang for alle.

Er det noe du angrer på?

– Ja. En gang kastet jeg en dagbok. Jeg var litt for ivrig, og tenkte at denne har jeg ikke noe glede av. Det angrer jeg fremdeles på. Der tok ryddemanien overhånd.