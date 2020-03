Alejandra (31) er gravid i 6. måned og i frivillig karantene: – Folk tenker seg ikke godt nok om

For to uker siden begynte Alejandra Arce (31) og mannen hennes å gjøre aktive tiltak for å forhindre å bli smittet av korona. De satte seg selv i frivillig karantene, fikk mat levert på døra og reduserte sosial omgang til et minimum.

I juli skal Alejandra nemlig ta imot sitt første barn. Blant alle forberedelsene de første månedene, var ikke korona i tankene hennes. Men etter å ha fulgt med på smittespredningen i utlandet, begynte en gnagende følelse å danne seg i brystet hennes. Hva skjer med babyen i magen dersom hun blir smittet? Burde hun sette seg selv i karantene?

Les også: Folk trosser rådet om ikke å hamstre: – Det var kaos. Jeg tror aldri jeg har sett så lange køer

Søket etter svar viste seg å være lettere sagt enn gjort.

– Legen fortalte meg at det ikke var risiko for at barnet ble skadet dersom jeg ble smittet, men som latinamerikanere flest har jeg vanskeligheter med å stole på myndighetene. Jeg begynte derfor å lete etter forskning og studier på egenhånd.

Alejandra mener rådene til gravide knyttet til koronautbruddet er for få og for lite tilgjengelige.

– De få testene som har blitt gjennomført er utført på kvinner i siste trimester. Jeg fant ingen studier som undersøkte hvordan korona kan påvirke barnet tidligere i svangerskapet.

Les også: Kong Harald: – Landet vårt er i en alvorlig situasjon

Vegret seg for å oppsøke sykehuset

Selv om Alejandra føler seg tryggest innenfor leilighetens vegger, er det ikke mulig å isolere seg når man har et lite menneske voksende inni seg. Svangerskapskontrollene ble derfor en utfordring.

– Jeg hadde en avtale på Ullevål. Jeg tok på meg hansker og holdt meg unna folk. Det er ubehagelig å måtte oppsøke steder der folk er syke.

Neste svangerskapskontroll har hun ikke avtalt enda.

– Jeg vil se hvilke sykehus som blir hardest rammet, slik jeg er sikker på at jeg får gjennomført kontrollen.

Les også: Bare tre land har flere koronasmittede per innbygger enn Norge

Forbereder seg på det verste

Hvis smittespredningen ikke daler den neste måneden, forbereder hun seg på mulighet for at fødeklinikkene ikke kan ta imot henne.

– Jeg har ikke mulighet til å få panikk. Nå handler det kun om å forberede meg på det verste, men være positiv. Så kan jeg heller gråte etterpå, forteller Alejandra.

Les også: Folk skyr togene, men de går som planlagt

– Folk tenker seg ikke godt nok om

Alejandra flyttet til Norge for åtte måneder siden. Mens koronautbruddet spredte seg over landet, ble hun overrasket over det avslappede forholdet nordmenn hadde til smittefaren.

– En kollega bestemte seg for å dra til et utsatt område. Da jeg spurte om han var sikker på at det var lurt, lo han og flere av kollegene mine, og forklarte at han var frisk og rask, så det var ikke så farlig om han ble smittet. Da jeg fortalte dette til mannen min, som er norsk, forklarte han at nordmenn har en forestilling om at det er alle andre som blir syke, ikke dem selv.

Alejandra bestemte seg for å sette seg selv i frivillig karantene før kollegen kom tilbake til kontoret.

– Jeg dømmer ham ikke for å dra, for jeg skjønner perspektivet hans. Hadde jeg ikke vært gravid ville jeg kanskje gjort det samme. Litt sånn «jeg er ung, jeg overlever». Det er lett å tenke slik om man ikke har folk som er sårbare for smitte i nærmeste familie. Unge folk blir jo også smittebærere. Jeg tror folk bryr seg, men de tenker seg ikke godt nok om.

Les også: Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid

Les også: DSB: Ha litt ekstra av det viktigste du trenger for å klare deg