Hvem: Anna Bistrup (37)

Hva: Seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Hvorfor: Gir vaskeråd til nordmenn med koronatørre hender.

Vi vasker og vasker og vasker hender, og de blir stadig tørrere. Hva skal vi gjøre?

– Det som er viktig, er å finne håndvaskrutiner som er skånsomme mot hendene. Det betyr blant annet å ikke bruke for varmt vann. Hvis temperaturen er for høy, mister du viktig hudfett og hendene blir tørre. Mange tenker at de blir renere jo varmere vannet er, men slik er det ikke.

Så du trenger ikke varmt vann for å drepe virus?

– Når det gjelder koronaviruset, er det tiden du såper inn hendene dine som har størst betydning for å fjerne potensiell smitte. Det er tiden som teller, ikke temperaturen, så lunkent vann holder.

Finnes det en vasketeknikk som gjør at vi slippe å bli så såre?

– Hendene bør være våte før du såper dem inn, og så må du huske å skylle dem godt sånn at all såpe forsvinner fra hendene igjen. Vi anbefaler også å bruke en fuktighetskrem etterpå. Det gjelder særlig for de barna som må vaske hendene ofte på skolen, og da skal håndkremen være uparfymert.

Saken fortsetter under bildet.

Anna Bistrup er seniorrådgiver i Astma- og Allergiforbundet. Foto: June Witzøe

Er det ekstra mange barn som sliter med eksem nå?

– Ja, vi ser at mange barn som ikke har hudproblemer til vanlig, får reaksjoner på hendene av den hyppige håndvasken. Derfor er det viktig med gode og skånsomme smørerutiner. Hvis du eller barnet ditt er veldig plaget, går det an å bruke eksemhansker om natten. Da smører du inn hendene med ekstra fet krem og tar hansker over slik at kremen trekker godt inn i huden, og så hindrer hanskene deg i å klø på hendene om natten.

Våre tips: 30 aktiviteter å gjøre hjemme med barn (+)

Blir det bedre når sola titter fram?

– Sol og saltvann kan ha en korttidseffekt på huden, men så lenge vi må vaske hendene våre like hyppig som nå, kan dette være en utfordring. Men fuktighetskrem hjelper.

I tillegg til tørre hender, er det også mange av oss som sliter med pollen i disse dager. Men hvordan skal vi vite om det er pollen eller forkjølelse, eller i verste fall korona?

– Det er en del likhetstrekk mellom hvordan vi reagerer på pollenallergi og på koronaviruset, men de fleste pollenallergikere har vært ute for dette før og kjenner igjen symptomene fra år til år. Men i år kan det kanskje være ekstra viktig å følge med på pollenvarselet. Da er det kanskje lettere å skjønne om man er syk eller bare allergisk.

Er det mange uskyldige pollenallergikere som får stygge blikk for tiden?

– Ja, det er det. Vi har fått såpass mange tilbakemeldinger fra folk som er redde for å bli oppfattet som syke, at vi har trykket opp buttons som det står «Jeg har pollenallergi» på. De kan du få gratis på Apotek1. Men mest av alt handler det om å vise hensyn til andre, og det går begge veier.

Les også: Dette er symptomene på korona

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Until I Find You» av John Irving. Det er en av de beste bøkene jeg har lest.

Hva gjør deg lykkelig?

– Et glass vin. Nei, det kan jeg ikke svare. Det som gjør meg lykkelig, er familien min. Mann og barn. Og gode venner.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg beundret bestefaren min veldig.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan bli litt påståelig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Kjøper meg enda en ullgenser, he-he. Kollegaene mine ler veldig av at jeg har så mange grå ullgensere.

Les også: I koronakarantene? Her er Netflix-seriene du kan se nå

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er veldig opptatt av et rettferdig helsevesen og lik tilgang på helsehjelp til alle.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer kanskje litt på at jeg begynte å studere rett etter videregående. Jeg skulle tatt noen år uten studier først.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Donald Trump, for å se om han er like sprø som han virker. Er det virkelig så ille, liksom? Det skulle jeg likt å vite.