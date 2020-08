Hvem: Andreas Wahl (37)

Hva: Fysiker og programleder.

Hvorfor: Med i årets sesong av «Skal vi danse» på TV 2.

Jeg fikk sjokk når jeg så bilde av deg med sølv-slips. Hvor kommer denne siden fra, Andreas?

– Vel, jeg kan ikke ta ansvar for slipset. Det var det noen andre som knytta rundt halsen min. Men dans har nok bodd langt inni meg hele livet. Nå skal den ut i offentligheten, så får vi se hvordan det går.

Les også: «Jeg vet da faen hva jeg er. Sikkert begge deler. Både skambitch og sukkersøt» (+)

Når kommer danseren i deg ut, vanligvis?

– Jeg pleier å høre på musikk med barna om morgenen, når vi spiser frokost sammen. Da hender det ofte at jeg slenger dem på hofta og danser og tuller med dem. Hvis ikke må det bli litt utpå kvelden på en fest, når natta er mørk og promilla høy nok.

Men hallo, å danse på TV. Jeg tar det for gitt at du gruer deg?

– Noe så veldig.

Hvem er det verst at skal se på?

– Halve Norge! Det er tiltalende å lære noe nytt, og jeg kaster meg gjerne på dypt vann. Det er det at det blir filma, som er det største problemet.

Andreas Wahl er deltaker i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020.

Har du noen egenskaper som kommer godt med i konkurransen?

– Jeg tror jeg har rytmesans fra gardemusikken, og pianospill da jeg var yngre. Men så er det de to meterne jeg må flytte rundt på da. Og 0,1 tonn. Jeg har aldri blitt kalt grasiøs.

Hvilken annen deltaker gleder du deg til å bli kjent med?

– Det er mye fine mennesker med, da. Men jeg er veldig spent på å se rullestoldans, med Birgit Skarstein.

Les også: Lars Elton: «Hvorfor er det populært å rakke ned på kunst i mediene?» (+)

Hvis du blir Skal vi danse Andreas, hva gjør det med «creden» i det intellektuelle miljøet?

Det har jeg også lurt på. Jeg tenker at det ikke burde være noen motsetning der. Men det at både du og jeg har stilt oss det spørsmålet, tyder på vi alle har et bilde av hva som er seriøst, og hva en fysiker kan gjøre eller ikke. Folk tror gjerne at fysikere er eldre menn med hvitt hår og frakk. De finnes de og, men det er fysikere som spiller i metallband og er konditorer også.

Og som danser på TV!

– Ja, akkurat. Jeg har laget et program som heter «Med livet som innsats». Så da blir vel dette «Med kredibiliteten som innsats».

Men du er jo fortsatt litt seriøs da. Ny sesong av folkeopplysningen kommer på mandag?

– Ja! Sesongen skulle egentlig gått i mars, men ble utsatt på grunn av korona. Men vi skal se nærmere på kildesortering, lakseoppdrett og hvem som blir omtalt som «eksperter» i media. Vi gleder oss.

Hva gjør deg lykkelig?

– Den tullete morgendansingen med barna mine.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg veit da søren jeg. Jeg hadde ikke noen plakater på veggen, eller noe sånt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er distré, og mangler disiplin.

Gjør du? Åssen da?

– Jeg er en prokrastinatør av rang, hvis en arbeidsoppgave ikke har en rask «payoff» er det fort andre ting som fanger oppmerksomheten min.

Hvordan går det å skulle øve på krevende danserutiner da?

Jeg er heldig som har dansepartneren min Mai Mentzoni. Hun holder meg i øra, og sørger for disiplinen.

Les også: «Erna reagerer på NRKs stunt. Men Høyres eget stunt var ulovlig»

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg fire desserter når det hadde holdt med en.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Lærere står høyt i kurs hos meg. Etter min mening er de helter som er med på å forme framtida, ikke bare gjennom å undervise fag, men utfordre holdninger og være forbilder.

Er det noe du angrer på?

At jeg ikke hadde et utenlandsopphold under studiene. Man vokser mye på sånt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Akkurat nå? Dansepartner Mai. Så vi kan øve enda litt til.