– Grensesetting og tydelighet er en utfordring for noen hundeeiere

---

Hvem: Gro Heidi Hassing (54)

Hva: Hunde- og spesialsøkinstruktør, eier av Hassing hundeskole i Fredrikstad.

Aktuell: Mange anskaffer valp i sommerferien, men er alle like godt forberedt?

---

Hei, du kjører ukentlig mange hundekurs. Men nylig inviterte dere til en informasjonskveld for nye og kommende valpeeiere. Trenger man det da?

– Sommerferien er en tid på året da mange får seg valp. Vi synes det er viktig å bidra med råd og tips til den første valpetiden. Det er greit å unngå de typiske nybegynnerfeilene, og ikke minst komme i gang med gode vaner med en gang. Valper skal også sosialiseres og de er meget mottakelige de første 20 ukene av livet sitt, disse ukene går fort. Valpene bør tas med i forskjellige miljøer, møte andre hunder og ulike situasjoner. Det er som sagt viktig å legge grunnlaget den første tiden, slik kan de som voksne blir trygge, rolige og veltilpassede dyr.

Hva bør man gjøre før familien kjøper valp?

– Det er viktig at valget om anskaffelse av hund er gjennomtenkt, og at man velger en rase som passer inn i familien. Man bør også tenke på at en hund skal bli et fullverdig familiemedlem som har sine faser og behov. En hundeeier forplikter seg til mange år med prioriteringer, utfordringer og innsats.

Det er lett å tro at små raser kan nyte omgivelsene fra «balkongen» (armen til eieren) eller «stå tur» i hagen. — Hundeinstruktør Gro Heidi Hassing om viktigheten av at også små hunder får bruke hodet og kropp, føle mestring og knytte en god relasjon med eieren.

Ja, er alle bevisste på hunderasenes egenskaper og behov før de velger å kjøpe en valp?

– Nei, ikke alle. Noen velger kanskje hunderasen man ønsket seg som barn eller synes er flott å se på, mens andre velger en rase som muligens ikke matcher eksempelvis eget aktivitetsnivå. Alle raser har sine egenskaper, det får man i større eller mindre grad med på kjøpet. Det var nok mange som fikk denne erfaringen under koronaen, da etterspørselen etter valper var enorm. Mange kjøpte valpen de fikk tak i selv om det ikke var rasen man hadde tenkt seg i utgangspunktet. Dette kan først og fremst være skjebnesvangert for valpen.

Forstår. Det går vel som regel bra med et nytt firbeint familiemedlem hos de fleste, men det er ikke til å underslå at det kommer en del hunder som er i valpe-/unghundstadiet til salgs på finn.no. Hva tror du har vært de største utfordringene for eierne?

– Grensesetting og tydelighet er en utfordring for noen hundeeiere. Trass og utprøving av grenser kan være stritt, til tider så stritt at mange gir etter. Mange eiere forsterker også atferd de ikke vil ha, uten å forstå det selv. Hormoner er en stri greie, men ting roer seg etter hvert. Heldigvis er det mange som søker hjelp i denne fasen.

Sosiale medier kan bli oversvømmet av «valpespam-bilder» fra lykkelige ferske hundeeiere – men vi må også nevne noen stolbein det er gnagd på og en skinnstol som bærer tydelige preg av skarpe valpetenner?

– Ja, disse «pirajaene» kan være intense. Det gjelder å gjøre huset «valpesikkert» en god tid fremover. Det er lurt å begrense arealet valpen har til rådighet, slik at man slipper å sikre hele huset – eller rettere sagt, reinvestere i møbler. Ting roer seg når «pirajatennene» slipper taket. Det blir hunder av dem til slutt.

Det finnes flere hundre registrerte hunderaser, alle med sine unike egenskaper. På sidene til Norsk Kennel Klubb (NKK) kan du søke etter egenskaper som er viktige for deg, lese om rasens historie, helse og viktige ting å tenke på. (Tomm Pentz Pedersen)

Hund er hund, uavhengig av rase. For noen år siden intervjuet jeg en instruktør som trente opp sin 960 gram tunge chihuahua på samme måte som sine andre store hunder. Størrelse har ingen betydning?

– Alle hunder fortjener å få oppgaver og brukes. Det bor mye i en hund selv om kroppen er liten. Det er lett å tro at små raser kan nyte omgivelsene fra «balkongen» (armen til eieren) eller «stå tur» i hagen. Det er like viktig at små raser får bruke hodet og kropp, føler mestring og ikke minst knytter en god relasjon med eieren sin.

I fjor ble hundeloven endret, er det noe i regelverket som fortsatt mangler?

– Hundeloven kunne helt klart vært forbedret med å ha mer detaljerte retningslinjer for oppdrett. Regelverket rundt ulovlig import av hunder trenger også ytterligere styrking. Hundeeiere burde bli pålagt å skaffe seg kunnskap om ansvarlig hundehold og dyrevelferd. Det burde ikke være en «allemannsrett» å ta vare på et levende vesen.

… men en hund i familien gir vel mest glede?

– En hund gir utvilsomt mest glede hvis familien er gode på å imøtekomme hundens behov og innlemmer den i sitt daglige liv. En hund gir mye glede og positiv trygghet, men må behandles med respekt og forståelse.

Over til våre faste spørsmål, hva gjør deg lykkelig?

– Det er egentlig ganske så mye. Netter under åpen himmel, døtre, familie, venner og ikke minst alle de fantastiske hundene og eierne jeg har blitt kjent med de 17 årene jeg har holdt på med dette. Jeg blir oppriktig rørt av å se at hund og eier lykkes i sammen.

Er det noe du angrer på?

– Jeg tenker at det er bedre å fylle livet med erfaringer enn å bruke tiden på å angre. Er ikke disse erfaringene selve livet da?

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Med evnen til å helbrede kunne jeg redde liv, lindre smerte og forbedre livskvaliteten for mange mennesker. Jeg kunne få folk til å hoppe ut av sykehussengene som om de var med i et realityshow: «The Amazing Healing Race!». Tenk deg at folk kommer til meg med influensa, og fem minutter senere planlegger de maraton.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Man kunne vel ha fått marsjmerket hver eneste dag med tanke på alt som skjer i verden og de viktige tingene man kunne gått i tog for. Hvis jeg skal velge noe annet enn det, hadde jeg gjerne gått noen ekstra mil for et velfungerende Helse-Norge og god dyrevelferd.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– For det første må det bli min kjære avdøde kompanjong, retrieveren Leo som var min «partner in crime» i nesten 14 år, og som hadde den herligste personligheten man kan tenke seg. Så hadde jeg bedt Geir Aker (fenriken) som har en humor jeg digger. Han virker dessuten som en stødig kar med omløp i toppetasjen, i tillegg er han rustet til å klare seg på små rasjoner. Til slutt hadde jeg bedt inn den svenske hundecoachen Fredrik Steen. Han blir akkurat like ivrig som meg når vi snakker om hund, innlæring, relasjon og kommunikasjon. Vi hadde nok glemt å spise. Det høres jo ut som en middag med minimalt av forberedelser også – når jeg tenker meg om.

Hvem ville du ha stått fast i heisen med?

– Musikeren Odd René Andersen – da kunne han lært meg å spille munnspill. Det skal jeg nemlig lære meg før jeg forlater denne jordkloden.

