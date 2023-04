Jula varer ikke til påske, den fortsetter

---

Hvem: Alexander Hermansen (45)

Hva: Sanger, skuespiller, konferansier, forfatter, komponist, produsent og samfunnsdebattant.

Aktuell: Åpnet nylig JuleHuset i Gamlebyen, Fredrikstad.

---

Jula varer helt til påske, men du starter jula i påska?

– Ja, sånn er det å leve i utakt med samfunnet! Og dette er jo ikke noe nytt, jeg startet jo NisseNatt-Huset i 2008 og drev det i nesten seks år. Jeg liker at tilstanden er konstant, da er det fint med jul absolutt hele året!

Jo da, men med åpningsdato 1. april, er dette en dårlig aprilsnarr?

– Det tror jeg nok at en del har trodd, men ta en tur til Toldbogaten 105 – der står JuleHuset i all sin prakt.

I tillegg til livet som artist er du en skjærgårdens mann som elsker å tøffe rundt mellom holmene på varme sommerdager. Igjen starter du en helårs julebutikk. Når gikk det galt?

– Da får jeg legge til at båtsesongen også varer hele året for min del. Jeg bruker båt nesten like mye hele tiden, og har stor glede av det. Å være i båt bare på sommeren holder ikke for meg, ei heller jul bare i desember.

Jeg ser du er kortklipt, og har fått glattbarbert hake og overleppe. Hvordan blir skjeggveksten i ni måneder framover?

– Hehe … Skjegg passer best på nisser. Jeg hadde skjegg i mange år, men det ble plutselig hvitt. Jeg erkjenner alderen, men man bør ikke gjør det verre enn det er.

Etter hva jeg kjenner til er det kun ett annet julehus. I Drøbak. Hvor mange nisser og annet skrømt er det i Gamlebyen?

– I verden for øvrig er det mange, og i Norge totalt er det fem–seks stykker, med nissehuset i Drøbak som det mest kjente. I Gamlebyen er det mye av det meste, og selv har jeg jo «oppfunnet» GamlebyNissen, en trivelig kar som passer på bydelen.

Hva ble reaksjonene da du lanserte helårssalg av (jule) kuler og (topp) spyd i en gammel festningsby?

–Bare lovord! Jeg avviklet NisseNatt-Huset i 2014 og mange var lei seg da, inkludert meg selv. Nå er vi tilbake, i riktig format og i et utrolig koselig hus.

Før vi går over til våre faste spørsmål. Hvis jeg plutselig dyppet fjærpennen for å skrive en tidlig ønskeliste til nissen, hva er adressen?

–Toldbodgaten 105, men mail gjerne til post@alexanderhermansen.no!

Hvilken julefilm har gjort størst inntrykk på deg?

–Den originale «Hjemme Alene» var fantastisk å se første gang, og er et gledelig gjensyn etterpå også. Av det mer bløte slaget liker jeg godt «The Holiday», utrolig sjarmerende film med hyggelig stemning.

Ribbe eller pinnekjøtt?

–Ribbe, uten tvil! Pinnekjøtt er også godt, men ikke noe jeg spiser mye eller ofte.

Hundeslede eller reinsdyr?

–Jeg går for hund. Reinsdyr virker litt viltre og fjerne, bikkjer har jeg god kontroll på.

Hvem av Brille, Blygen, Prosit, Søvnig, Sinnataggen, Lystig og Minsten var din barndomshelt?

–Kan ikke huske noen av dem, la bare merke til Snøhvit.

Hvem av dem ville du helst stått fast i heisen med?

–Nok en gang må jeg svare Snøhvit.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

–Da ville jeg invitert tre herrer jeg har møtt, men som dessverre ikke er blant oss lengre: Erik Bye, Odd Børretzen og Harald Heide-Steen jr. Jeg tipper praten hadde gått av seg selv!

