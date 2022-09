– Noen var på gråten, og det var amper stemning

Hvem: Mads Hansen (38).

Hva: Programleder. Har tidligere ledet blant annet Farmen. Er også tidligere fotballspiller i Eliteserien.

Hvorfor: Programleder/Spillmester i realityserien «Forræder» som vises på TV 2 fredager og på TV 2 Play. 20 kjente personer deltar i spillet. Tre får rollen som forrædere som skal eliminere de 17 lojale, som selv må prøve å avsløre forræderne før det er for sent.

I programmet skal de lojale prøve å avsløre forræderne ved særlig å tolke atferd og kroppsspråk, mens forræderne forsøker å kaste mistanken på de lojale gjennom bløff og bedrag. Hvordan taklet deltakerne det mentalt over tid det å henholdsvis skulle avsløre og bedrive renkespill?

– Det sentrale er at det går over tid, de var her i totalt elleve dager. Det er et spill, men vel så mye et sosialt eksperiment. Den første dagen hadde mange en litt ironisk tilnærming og kødden tone til hele greiene. Men da de kom inn i rådssalen, og det ble trukket ut forrædere, så starta paranoiaen umiddelbart. På dag to var alle oppslukt.

– De lojale ante ikke hvem de kunne stole på. De visste at det var noen som jugde, at det var forrædere blant dem de satt i bilen med, spiste frokost med og løste oppdrag sammen med. Men de visste ikke hvem.

Se klipp fra «Forræder»:

Se klipp fra «Forræder» (TV 2)

– Det var innspilling fra ni om morgenen til ni om kvelden, men de logga ikke av. Da tok de fram notatbøker. «Hvem har sagt hva?», «hvem stemte på hvem?», «hvem sa hva under frokosten?». De hvilte aldri mentalt, og fikk ikke sove om nettene.

Og forræderne?

– Forræderne følte hele tida at det var noen som skulte på dem. De satt med fasiten, men deres største frykt var å bli avslørt: «hvis vi eliminerer den personen, da vil folk tenke sånn». Derfor måtte de hele tiden tenke ett steg fram.

– Spillet er opprinnelig et nederlandsk konsept. På dag fem sa produsenten, før jeg gikk ned i rådssalen, at det er nå det skal klikke helt for deltakerne, ifølge det nederlandske skjemaet. Og ja – da var det fullstendig klikk. Noen klarte ikke å snakke, noen var på gråten, og det var amper stemning. Så det virker som om mennesker reagerer ganske likt på dette sosiale eksperimentet.

På vei inn i rådssalen i første episode: Fv.: Tonje Frigstad, Katarina Flatland, Arman Surizehi, Karina Hollekim, Kristin Gjelsvik og Erlend Mørch. (Ole-Martin Sandness/TV 2)

Hvilke egenskaper bør man ha å lykkes i dette spillet?

– Hvis man er forræder, må man opplagt kunne lyve uten å bli avslørt. Som lojal bør man vær god til å avsløre løgn, og tenke rasjonelt. Mange lot følelsene styre i stedet for å se på tørre fakta: hvem som har stemt hva, og hvem som har sagt hva. Det å lese folks kroppsspråk, ha god hukommelse – sånn at du kan arrestere folk på hva de har sagt og ment. Troverdighet er også viktig.

– Jeg vet ikke om det er en fordel enten man er ekstrovert eller introvert. Er du stille, kan du fort bli mistenkt. Om du snakker høyt, kan du også bli mistenkt.

Det er overraskende hvor lite som skal til fra noen lukter blod til alle hiver seg på. — Mads Hansen

Er det noe eller noen du ble overrasket over?

– Vanskelig å svare på uten å spoile hvem kommer langt. De som har sett første episode, ser hvordan Jonas (Lihaug, red.anm.) tar den stressa nervøsiteten så opp i mente at folk tenker: «så dårlig pokerfjes har han bare ikke». Jeg ble imponert av hvordan folk klarte å ro det inn når de ble «put on the spot». Ble også overrasket over hvor morsom Anne B. Ragde er. Hun er en sitatmaskin!

[ KrFU-leder med enda en brannfakkel: – Få vekk de vaflene ]

Kan du si noe mer fra programmet som gjorde spesielt inntrykk på deg, uten at du røper for mye?

– Hvor fort samtlige ble oppslukt. Alt fra komiker Erlend Mørch som kanskje først hadde et distansert forhold til det, til Christer Falck som jo er tøff i nøtta.

– Det er også overraskende hvor lite som skal til fra noen lukter blod til alle hiver seg på, og får en stakkars person stemt ut – bare fordi det oppstår et lite rykte. Det er interessant å se hvordan menneskehjernen fungerer: at den søker bekreftelse på det man allerede tror på. Dette er også overførbart til andre aspekter i livet.

Her ser det i hvert fall ut som om stemningen er god. F.v.: Christopher Robin Omland, Karina Hollekim og Hallvard Flatland. (Ole-Martin Sandness/TV 2)

Hvilken taktikk ville du selv gått for om du hadde blitt tildelt rollen som forræder?

– Tror jeg hadde starta med et veldig dårlig utgangspunkt: at folk hadde tenkt: «han er en sånn fyr som kødder, har gjort skjult kamera og sånn». Jeg hadde nok måttet prøve å spille på nettopp det, at jeg blir mistenkt fordi jeg er den jeg er, men at det ikke er noen større sjanse for at jeg blir trukket ut som forræder enn andre.

– Men jeg hadde nok blitt stemt på huet og ræva ut uansett. Sånn sett er jeg glad for å være programleder, da får jeg vært med hele veien.

Mads Hansen tror han ville ha blitt stemt ut temmelig raskt om han selv hadde vært deltaker. (TV 2)

Hva er det mest utspekulerte du selv har gjort?

– Vi var seks kompiser på guttetur i Tyskland i 2006 for å se fotball-VM. Snek på T-banen i München, og så kom det billettkontrollører fra hver side i vogna. Da den første kontrolløren kom, sa jeg at jeg hadde vist billetten til han andre. «Ok», sa han.

– Så kom kontrolløren fra den andre siden. Og jeg sa det samme til ham, at jeg hadde vist billetten til han andre. «Ok», sa han, og snudde han også.

– Tre av de andre kompisene mine ble tatt, og måtte betale. De to øvrige hadde betalt. Og alle var bitre over at jeg slapp unna.

[ Bahareh Letnes: – Alle kvinner brenner for slike menn ]

Vi skal over på de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg kan ikke si at det er mange bøker som har betydd mye, men én bok som har inspirert og fascinert meg, er Ingebrigt Steen Jensens bok om Stabæk-eventyret (Alltid, uansett – om klokskapen og galskapen som må til for å skape eventyr, red.anm.). Om hvordan de klarte å skape en toppklubb ved hjelp av markedsføring og kreative hjerner.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg har jo blitt personlighetstestet i podkasten til Harald Eia og Nils Brenna. Og skåra rekordlavt på indre jubel. Så svaret er nok lite, dessverre. Det må være å ha gjennomført noe jeg har grua meg til, som for eksempel en løpstest da jeg spilte fotball. Det andre – og mye hyggeligere – er å se barna sine glade, og når de opplever ting for første gang: første gang de flyr, besøker Legoland eller er på fotballkamp.

Hvem var din barndomshelt?

– Tommy Svindal Larsen, som spilte på Stabæk på midten og slutten av nittitallet. Jeg kan med hundre prosent sikkerhet si at jeg var verdens største Tommy Svindal Larsen-fan.

Hvilken egenskap skulle du ønske at du hadde?

– Evnen til å sovne fort. Jeg bruker en time, halvannen på å sovne. Så det hjelper meg ikke å ha et lite opphold i timeplanen min hvis jeg for eksempel er på reise. Jeg misunner de med godt sovehjerte.

[ Ernæringsbiolog mener mellommåltider gjør oss syke ]

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det må være de gangene jeg tar meg en fest, innenfor rimelighetens grenser.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For at barn får drevet med aktiviteter og idrett. Nå leser vi at strømkrisen går ut over barns aktivitetstilbud, at hockeyhaller må skru av strømmen fordi de ikke har råd til å ha den på. Barnas tilbud bør være det siste som berøres av denne krisen.

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg vil ikke si det. Jeg er veldig fornøyd med der jeg er i livet nå, både med tanke på jobb, familie – hele livssituasjonen min. Og føler at det jeg har gjort av riktige og gale ting, har brakt meg hit. Om jeg ikke hadde gjort feil, ville jeg kanskje ikke vært der jeg er i dag?

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det blir for opplagt å svare heismontør, kanskje?

Veldig mange har svart det før, ja.

– Jeg synes jo Ingebrigt Steen Jensen er en fascinerende mann. Det må bli ham eller Bård Tufte Johansen og Harald Eia, der vi kunne diskutert prosessene rundt alle sketsjene de laget i Åpen Post, Team Antonsen og Uti vår hage. Skulle gjort et skikkelig dypdykk i tankevirksomheten deres.

[ Tuva Fellman: – Hvis jeg hadde skilt meg nå, så vet jeg ikke hvor jeg skulle begynt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er de 20 deltakerne i «Forræder»

Karina Hollekim

Anne B. Ragde

Arman Surizehi

Cathrine Fossum

Cengiz Al

Christer Falck

Christopher Robin Omdahl

Emil Iversen

Erlend Mørch

Hallvard Flatland

Hina Zaidi

Jonas Lihaug

Jørn Lier Horst

Katarina Flatland

Kim Johanne Dahl

Kristin Gjelsvik

Magnus Midtbø

Sander Dale

Sandra Spjelkavik

Tonje Frigstad

---