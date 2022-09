KrFU-leder med enda en brannfakkel: – Få vekk de vaflene

Hvem: Hadle Rasmus Bjuland (22)

Hva: Leder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU)

Hvorfor: «Satte fyr» på moderpartiet etter utspill om å frede dagens abortlov.

– God morgen! Det er litt tidlig på morgenen, men er du likevel klar for et intervju?

– Jo da, men som du hører er jeg fortsatt litt hes! Det ble seint i går, jeg var på Kristdemokraternas valgvake i Stockholm. Det gikk rolig for seg, men vi vare lenge oppe. Det var jo så spennende!

– Jeg har vært på noen av KrFs valgvaker, og der er det ofte mye brus, godteri og en helt intens vaffelsteking. Hvordan var det hos svenskene?

– Det var vel ganske likt som i Norge, men uten de vaflene. Jeg tenker at det var ganske greit, for jeg er ikke en type som egentlig er så glad i de vaflene. Jeg har aldri skjønt KrFs hang til vafler. Er det noe jeg syns vi bør kvitte oss med i KrF, så er det dem. Få vekk de vaflene!

– Ikke liker du vafler, og i tillegg vil du nå frede dagens abortlov. Dermed legger du vekk en av KrFs viktigste kjernesaker: Kampen mot loven om fri abort?

– Dette handler om flere ting. Først og fremst fordi KrFU skal ha landsmøte om to uker og da diskuterer vi ofte dette. I tillegg gjorde partiet vår et veldig dårlig valg i fjor høst, på 3,8 prosent, noe som ikke er godt nok. Hvordan skal vi klare å snu denne trenden? Jeg mener vi må se på den politikken vi alltid har stått for, og om den fungerer i 2022. En stor frustrasjon for meg i forrige valgkamp var at vi ble for tåkete og utydelige i abortspørsmålet - fordi vi har ikke noe alternativ til dagens lov. Kampen for det ufødte liv er veldig viktig for meg og mange andre i partiet, og det skal fortsatt være partiets DNA. Prinsippet om at livets ukrenkelighet starter ved unnfangelsen ligger fast. Men vi må også våge å diskutere den praktiske politikken: Hva slags virkemidler må vi bruke for å få ned aborttallene i Norge? Derfor har jeg kommet til den konklusjonen at vi må akseptere dagens abortlov og heller prøve å få ned aborttallene med andre virkemidler, som for eksempel gratis prevensjon til unge og bedre støtte til de som velger å bære fram barnet. I tillegg må vi hindre en utvidelse av dagens selvbestemmelse som en rekke partier vil.

– Hvordan har reaksjonene vært på utspillet ditt i partiet?

– Reaksjonene har vært delte. Det er flere som støtter meg og andre som er uenige med meg. Men debatten er saklig, og KrF tåler å bli utfordret av ungdomspartiet i vanskelige spørsmål. Nå skal vi se hva landsmøtet i KrFU lander på om to uker, og om så om KrF vil ta dette videre. Jeg mener at dette er noe vi kan lære av Kristdemokraterna i Sverige: De er flinke til å å snakke tydelig om saker som angår hverdagen til folk, og fått det til å munne ut i en praktisk politikk som står i tydelig konflikt til de andre partiene. Der har vi en vei å gå.

– Jeg blander inn et fast spørsmål her: Hva gjør egentlig en KrFU-er når hun eller han skeier ut?

– Da går vi guttene i kollektivet sammen og bestiller mat fra Foodora.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Som kristen vil det være rart om jeg på «bok» ikke svarte Bibelen. Men samtidig vil jeg nevne at jeg akkurat nå holder på med den siste biografien til tidligere Frp-leder Siv Jensen. Jeg liker biografier, særlig hvis de er litt ærlige i tonen, og det syns jeg denne er.

– Hvem var din barndomshelt?

– Det må være en av dem jeg så på Barne-TV og sånn, det. Jeg sier Teletubbies, som hadde sin storhetstiden da jeg var liten på 2000-tallet – og Kaptein Sabeltann.

– Nå til denne spaltens signaturspørsmål: Hvem vil du helst stå fast i heisen med?

– Da sier jeg Trygve Slagsvold Vedum, for han ler jo av nesten alt. Jeg tror jeg fort kan få litt panikk i en slik situasjon, så da trenger jeg en som ikke tar alt så alvorlig og som bare ler av det hele.

– Men Vedum ler jo veldig mye, det kan kanskje bli litt vel mye knising hvis dere sitter fast i flere timer?

– Det kan jo bli litt intenst, men jeg tror likevel det er bedre enn å få panikk i en trang heis.

