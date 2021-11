Hvem: Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX

Hva: Artist, låtskriver og nå bestselgende forfatter

Hvorfor: Aktuell med boka Den stygge andungen, som har gått rett til topps på bestselgerlista

Hei, Andreas! Boka «Den stygge andungen» føk rett til topps på boklista. Den er nå på andre plass. Hvordan føles det?

– Akkurat det har jeg ikke gjort meg opp noen tanker om ennå. Men det er selvfølgelig litt stas. Jeg er mest opptatt av at de som trenger boken der ute får lest den. Den er skrevet med et mål om å hjelpe barn og ungdom.

Hva handler boka om?

– Den handler om reisen fra å være Andreas til å bli TIX. Og på den reisen tar den for seg temaer som vennskap, kjærlighet og utfordringer ved det å føle seg annerledes. Ikke minst handler den om å omfavne annerledesheten sin og å snu det negative til noe positivt.

Hvordan har det vært for deg å skrive denne boka?

– Det har vært vanskelig å velge ut hvilke hendelser som skulle utgjøre den ferdige boken. Og noen av hendelsene har vært vonde å gjenoppleve. Men jeg sitter igjen med følelsen av at jeg er veldig takknemlig for hele reisen, og jeg tror boken kommer til å være til stor hjelp for veldig mange.

Du forteller at karakteren TIX ble både en velsignelse og en forbannelse. På hvilken måte?

– Fordelen med TIX var at jeg klarte å oppnå suksessen jeg drømte om. Og å være en del av fellesskapet. Baksiden av medaljen var derimot at det ble vanskelig å nyte suksessen fordi jeg ikke lenger kunne leve et normalt liv, og karakteren TIX overskygget Andreas. Overalt skulle folk ha en bit av TIX, og det ble for mye. Dermed ble jeg enda mer alene enn jeg noen gang var før jeg ble TIX.

I boken er det blant annet beskrevet en episode der 13 år gamle Andreas Haukeland sitter på kjøkkenet, «Han har tics og tvangstanker, han føler seg stygg og alene – og han tror det vil bli sånn for alltid», skriver du. Hva forandret seg?

– Tiden går og man blir eldre og noen erfaringer rikere. Jeg møtte blant annet noen nye venner og kjærester på veien som så ting i meg som jeg ikke selv så. Jeg er fortsatt mye alene, men det er prisen jeg har valgt å betale for å nå målene mine.

Hva vil du oppnå med boka?

– Jeg håper å inspirere og motivere særlig barn og ungdom, men også gi voksne et innblikk i hvordan tusener av barn faktisk har det. Boken er nok vel så viktig for foreldre. Samtidig synes jeg det er viktig at jeg forteller min egen historie såpass helhetlig at fansen min forstår hvorfor jeg har blitt som jeg er, og hvilke verdier som er viktige for meg.

Hva har vært din viktigste drivkraft for deg personlig, og karrieremessig?

– Blant annet ønsket om å bli sett for noe positivt, motbevise fordommer og litt kjærlighetssorg. Nå er drivkraften min å være til stede for de som vokser opp i dag og som skal møte mange av de samme utfordringene som jeg gjorde.

Den stygge andungen blir en svane. Hvordan tenker du om deg selv i dag?

– Jeg liker den metaforen fordi den tar utgangspunkt i at den stygge andungen egentlig var en svane hele tiden. Det tar bare litt tid å finne ut av det, og sånn er det jo når man vokser opp. Jeg ser på meg selv som en foregangsfigur for mange unge der ute, med både styrker og svakheter, og det er jeg veldig stolt av.

Du er Norges mest spilte artist, vært Norges bidrag i Eurovision, vunnet årets spellemann, gått i front for å snakke om tics og tvangstanker, og er nå kjent for de fleste i Norge. Hvordan føles det? Var dette planen din hele veien?

– Ja, det var jo egentlig det. Men jeg har tatt mange avgjørelser underveis i artistkarrieren som har vært veldig utradisjonelle, så jeg er lettet over at de har ledet meg hit jeg er nå. Jeg føler meg heldig som får være en så stor del av så manges liv. Det er et ansvar som jeg tar på alvor.

Hva vil du si til noen der ute som føler seg sånn du gjorde som 13-åring?

– Livet ditt har bare så vidt begynt, og det kommer til å bli dritbra! Og når ting er kjipt, så husk: Enten går det bra, ellers går det over.

Og noen faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Å være med andre mennesker.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde ikke så mange å se opp til, men jeg drømte om han fyren jeg en dag ønsket å kunne være. Altså TIX.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er altfor nøye og veldig ubesluttsom.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier ut når jeg tar meg pause fra jobbingen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Utenforskap for eksempel. Hvis et demonstrasjonstog kunne hjulpet for det.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på at jeg ikke har tatt mer fri i 20-årene mine. Men det skal jeg klare å ta igjen!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En heisreparatør.

