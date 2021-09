Navarsete om forholdet til Borten Moe: – Helt greit

Hvem: Liv Signe Navarsete.

Hva: Tidligere Sp-leder, statsråd og stortingspolitiker.

Hvorfor: Gir seg i rikspolitikken etter 16 år på Stortinget.

Hvordan kjennes det å gi seg etter 16 år på Stortinget?

– Jeg har jo tenkt på det lenge, så på den ene siden kjennes det helt greit. På den andre siden så er mitt politiske engasjement like stort. Jeg kommer til å følge med på politikken framover.

Hva skal du gjøre nå?

– Ja, si det. Det er det mange som spekulerer på om dagen. Livet mitt har vært slik at veien er blitt til mens jeg har gått. Jeg sitter i kommunestyret i Lærdal og har noen styreverv. Vi får se.

Du sa etter valget at du mener Sp, Ap og SV bør danne regjering sammen. Hvor splittet er partiet i dette spørsmålet?

– Det er ikke tvil om at det er ulikt syn på saken i partiet, det er ikke noe nytt. Samme dag som jeg skulle holde min første landsmøtetale som ny leder, hadde Ola Borten Moe en helside i VG med kronikken «Nei til SV-staten». Det viser at det har vært ulike syn på denne saken lenge.

Hvorfor vil du ha med SV i regjering?

– Fordi en flertallsregjering gir mer stabilitet og større handlingsrom til å gjøre store grep, og det er det mange av velgerne som nå vil ha. Vi må uansett samarbeide med SV. Alle vet at det er spørsmål vi er uenige om, men jeg mener det er bedre å ta det i en regjering.

Hvilke saker mener du Sp må få gjennomslag for i regjeringsforhandlingene?

– Vi har en ny gruppe som skal jobbe med dette, men det er innlysende at regionreformen og kommunereformen blir viktig for oss. Og for meg som har jobbet med forsvarspolitikk i åtte år, er det også en veldig viktig sak.

Du er nevnt som kandidat til forsvarsministerposten, er det en jobb du har lyst på?

– Jeg har sagt at forsvarspolitikk er mye mer interessant enn hva jeg trodde da jeg begynte å jobbe med dette feltet – så det hadde vært spennende. Men det er heldigvis ikke jeg som skal sette sammen en regjering, og det er masse som spiller inn der.

Du var gjennom en opprivende lederdebatt med Ola Borten Moe etter valget i 2013. Hva slags forhold har du til ham i dag?

– Helt greit, egentlig. Det er blitt mer og mer synlig at det ikke handlet om personlige motsetninger, men om politisk uenighet. Jeg synes det er greit at det kommer fram hva jeg prøvde å få fram den gangen.

For noen år siden kom det fram at det ble sendt en sjikanerende sexmelding til deg fra en hyttetur der det var mange sentrale Sp-folk til stede. Har du tilgitt den eller de som sendte meldingen?

– Da jeg kjente på alt annet enn tilgivelse, var det en prest som sa til meg: «Når ingen har bedt om unnskyldning, er det ingenting å tilgi». Og det er jo helt riktig, men det er ingen som snakker om den saken i dag.

Hva kommer du til å savne mest når du nå gir deg?

– Det er å diskutere og avgjøre saker som er veldig viktig for mange i Norge. Så kommer jeg også til å savne alle folkene. Det har vært interessant og givende å bli kjent med så mange spennende folk.

Over til de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er kanskje rart å si det, men jeg tror det må bli Bibelen. I tillegg til det religiøse, har menneskesynet og livsvisdommen definert meg gjennom livet. Det er en helt fantastisk bok.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å samle hele familien og være sammen med ungene og barnebarn.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er utålmodig, skulle gjerne hatt litt mer ro og tålmodighet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg masse god mat og drikker god vin med gode venner. Det kan bli litt for mye bobler.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For nynorsken.

Er det noe du angrer på?

– Det er det helt sikkert, men jeg bruker ikke tiden min på det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne tenkt meg å snakke med Jens Stoltenberg og høre hans analyser av situasjonen i Europa og verden for øvrig etter exit Afghanistan. Det ville vært veldig spennende å høre hans og Natos innerste analyser av hvilken retning verden kommer til å gå i framover.

