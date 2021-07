– Virker ikke helt sannsynlig at Vedum blir statsminister

Hvem: Jørgen Bølstad

Hva: Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og grunnlegger av nettstedet estimite.com som samler og kombinerer data fra meningsmålinger for å beregne daglige estimater frem mot valget.

Hvorfor: Det er valg til høsten, og spenningen stiger

Hva har overrasket deg mest så langt i valgkampen?

– Generelt er Senterpartiets styrke noe helt nytt i norsk politikk. Den har kommet gradvis over flere år nå, men det er en helt ny situasjon at Sp plutselig konkurrerer med de aller største partiene og kan bli det partiet som får bestemme hvem som får lov å danne regjering.

Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved UiO, regner ut daglige prognoser frem mot valget. (Mari Hult)

Hvilke av småpartiene tror du er mest sannsynlig å nå sperregrensa?

– Per i dag så ser det ut som Rødt ligger best an. Men så er det sånn at selv om både Rødt og MDG ligger brukbart an nå, så har de aldri kommet over før og de pleier å gjøre det litt bedre på målinger enn i valg, så de ligger nok ikke fullt så godt an som målingene kan gi inntrykk av. Samtidig så ser ikke KrF og Venstre ut til å ligge så godt an nå, men de har jo pleid å komme over. Venstre har hatt en tendens til å gjøre en god innspurt, så Venstre og KrF kan nok fortsatt ha en sjanse til å hente seg inn.

Du sier Rødt ligger best an til å komme over sperregrensa ifølge utregningene dine. Tror du det holder inn mot valget?

– Modellen min gir de nå omtrent 50 prosent sannsynlighet for å komme over, og det vil jo si at det er fullstendig åpent om Rødt kommer over eller under.

Hvilke faktorer vil være avgjørende for hva slags regjering vi får etter høstens valg?

– Det viktigste er om de borgerlige klarer å beholde flertallet eller ikke. Det ser ikke ut til å skje. Så er spørsmålet hva slags koalisjoner man kan få til på venstresiden. Nå ser det mest sannsynlig ut som at SV, Sp og Arbeiderpartiet kan få et flertall sammen, sånn at Rødt og MDG kanskje ikke får så mye å si. Da blir jo spørsmålet egentlig hva de tre større partiene kan bli enige om, om Senterpartiet vil insistere på at SV ikke skal få være med eller om Arbeiderpartiet og SV vil insistere på at SV skal være med. Så jeg tenker det kanskje er det mest interessante, den den dynamikken mellom de partiene der.

Hvor spent er du på å se om prognosene dine treffer?

– Det er jo veldig spennende. Det er jo litt sånn eksamen på en måte. Det er klart at man aldri vil treffe nøyaktig med punktestimater, men jeg forsøker også å beregne hele sannsynlighetsfordelinger og anslå sannsynligheter. Så hvis resultatene ligger veldig langt unna tyngdepunktet i de fordelingene så er jo det et lite nederlag.

Ut fra dataene som foreligger nå, hva er sannsynligheten for at neste statsminister heter Trygve Slagsvold Vedum?

– Det ser aller mest sannsynlig ut som at Arbeiderpartiet blir større enn Senterpartiet, og da virker det ikke helt sannsynlig at Vedum blir statsminister.

Frp har hatt noen veldig dårlige målinger i det siste. Hva tenker du om det, og tror du det vil snu frem mot valget?

– De ligger så lavt at de helt klart har et potensial for å gå frem. De kan for eksempel hente tilbake en del velgere fra Senterpartiet. Men de sliter fortsatt litt i lys av å ha sittet i regjering i flere år, selv om de gikk ut. Til nå er det lite som tyder på at de får noen særlig fremgang, men det ligger et potensial der. Det finnes velgere de kan overbevise hvis de rette sakene dukker opp.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Into the Wild av Jon Krakauer, om Christopher McCandless som døde i forsøket på å leve alene i Alaska. Den er godt skrevet og treffer en nerve hos meg. Filmen var også veldig god.

Hva gjør deg lykkelig?

– Trening utendørs, gjerne i fine omgivelser. For eksempel det å løpe opp på et fjell og sitte der med fin utsikt og føle seg litt sliten og slappe helt av. Da er jeg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Litt vanskelig å si, siden jeg ikke har så mange helter. Jeg tror kanskje jeg kan si Arne Næss. Jeg vokste opp like ved der han hadde bygd hytta si, rett under Hallingskarvet ved Ustaoset. Jeg har på en måte fått høre historiene og mytene om Arne Næss fra jeg var liten. Så han var vel kanskje et slags mytisk idol da jeg var liten.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er alt for kritisk og perfeksjonistisk. Jeg prøver på en måte å skjule hvor kritisk jeg er og prøver å være høflig og snill, men, ja, jeg jeg skulle ønske jeg var mindre kritisk.

Hva gjør du når du skeier ut?

– I den snille enden av skalaen handler det om å hoppe over trening eller være oppe litt for sent. I den slemmere delen av skalaen så er det mer å gå på byen og se hva det leder til.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Sist jeg demonstrerte, så var det mot Irak-krigen i 2003 på Youngstorget. Hvis jeg skulle demonstrert mot noe i dag, så måtte det enten vært noe knyttet til demokrati eller miljøvern, tenker jeg. Det går jo ganske dårlig på begge de frontene for tiden, så her er det egentlig bare å velge seg en sak og demonstrere i vei.

Er det noe du angrer på?

– Jeg forsøker ikke angre så mye, men jeg skulle gjerne ønske at jeg var mindre seriøs og disiplinert i 20-årene. Hvis jeg kunne gått tilbake og gitt meg selv noen råd, så ville det vært å ha det mer gøy og være mer sosial.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Xi Jinping, altså det kinesiske statsoverhodet. Jeg blir litt fascinert av folk som har mye makt og ikke nødvendigvis bruker den til å gjøre udelt gode ting. Hvis du har mye makt, hvorfor ikke gjøre det du kan for å gjøre verden bedre? Det kunne vært interessant å bare utveksle meninger.

