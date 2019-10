– Folks liv er ødelagt. Stortinget må vite hvorfor de ansvarlige ikke handlet før, sier Hansen til Adresseavisen.

Hansen er visepresident i Stortingets presidentskap og sitter i i tillegg kontroll- og konstitusjonskomiteen. Nå vil hun bruke sin posisjon til å kreve en høring om rettsskandalen, der mottakere av trygdeytelser urettmessig har blitt dømt til fengselsstraff fordi Nav har feiltolket reglene.

Les også: – Mange ansatte i Nav gruer seg rett og slett til å gå på jobb

– Det er åpenbart at denne feilen har vært kjent lenge. Trygderetten har varslet ifra, og statsråden må ha visst dette i lengre tid. Da må Stortinget gå helt til bunns i saken, og det skjer best i en åpen høring, sier Hansen.

Leder av kontrollkomiteen Dag Terje Andersen (Ap) sa onsdag til NTB at han tror det er stor sannsynlighet for at Nav-skandalen vil havne på komiteens bord.

Han vil imidlertid først avvente redegjørelsen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget tirsdag. Det er heller ikke avklart om arbeids- og sosialkomiteen skal behandle saken, noe som i så fall trolig vil skje før den havner i kontrollkomiteen.

Hauglie har varslet at det vil bli satt igang ekstern gransking i saken.

Les også: 48-åring rammet av Nav-skandalen: – Jeg mista alt jeg eide