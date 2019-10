Venstre: – Dette er en skandale både for Nav og rettssystemet

– Dette er en skandale både for Nav og rettssystemet, og en tragedie for de som er urettmessig ramma, sier Venstres nestleder, og medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Terje Breivik til Dagsavisen.

Det ble mandag kjent at flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land.

Les også:Hauglie: Flere titalls trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Beklager

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. 36 av disse omfatter ubetinget fengsel, og den lengste skal være på åtte måneders fengsel.

Breivik mener det er på sin plass at Stortinget beklager dette på det sterkeste.

– Og lover at vi, sammen med regjeringen, skal gjøre alt vi kan for at de får oppreisning og erstatning snarest mulig, sier Venstre-nestlederen.

Les også:Ap om trygdeskandalen: – I en sånn sak vil det være feil å si at vi utelukker mistillit

– For alvorlig

Både SV og Rødt har mandag gjort det klart at de ikke kan utelukke mistillit mot Hauglie. Ap er noe mer tilbakeholden.

– I en sånn sak vil det være feil å si at vi utelukker mistillit, men det betyr ikke at vi er på statsrådjakt. Vi må høre ordentlig på hva som har skjedd, sier talsperson på arbeids- og sosialfeltet Rigmor Aasrud til Dagsavisen.

Venstre mener det er feil fokus nå.

– Saken er for alvorlig til at en skal prøva å slå politisk mynt på den. Arbeids- og sosialminister har alt, og naturlig nok, varslet full gransking for Stortinget. Før det er det viktigste at ressursene og oppmerksomheten blir brukt på å bøte på skadene ovenfor de uskyldige ofrene, sier Breivik.

Er du rammet av denne trygdeskandalen? Ta kontakt med oss her.

Han får ståtte fra KrFs Geir S.Toskedal.

– Foreløpig er vår oppmerksomhet rettet mot de som er ofre i denne saken; de berørte. Det er for tidlig å snakke om noe mer enn det. Jeg har tenkt masse i dag på de stakkarene som er urettmessig behandlet i denne saken. De må få den oppreisningen og erstatningen de skal ha, sier Toskedal til Dagsavisen.

Les mer om denne saken her:

Busch: – Jeg skulle ha blitt orientert tidligere

Frp: Trygdebedrageri-saken er totalt uakseptabel

Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert for strengt